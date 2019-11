Toimittajalta: Milloin ne tankit tulevat? Tuskin seuraavaksi, sillä Hongkongin mielenosoitukset voisi lamauttaa muullakin tavalla

Kaduille on levitelty irtokiviä ja muita esteitä, jotta poliisien ajoneuvot eivät pääsisi etenemään.

Kaduille on levitelty irtokiviä ja muita esteitä, jotta poliisien ajoneuvot eivät pääsisi etenemään. Marcel Lorenz / AOP

HONGKONG Metron uloskäynnin edessä aukeaa hämmentävä näky. Kymmenet ihmiset nakuttavat vasaroilla katukivetystä irti tiili tiileltä. Keski-ikäinen mies repii kiviä maasta käsin, toinen heittelee niitä kasaksi kauemmas.

Tilanne on täysin absurdi. Ikään kuin kelaisi rakennusvideota taaksepäin.

Viereisessä kauppakeskuksessa ihmiset ovat ostoksilla, ulkona kulman takana on käynnissä tämä omituinen näytelmä. Siinä missä ennen oli katu, on enää hiekkaa. Sen takana jatkuva tie on päällystetty irtokivillä kuin keskeneräinen palapeli.

Kauempana kadun päässä palaa tuli. Siellä käydään taistelua Hongkongista.

Hongkongista on tullut reilussa viikossa jatkuvien katutaisteluiden tanner. Viikonlopun aikana päänäyttämö on ollut Hongkongin teknillinen yliopisto ja sitä ympäröivä kaupunginosa Kowloonin alueella.

Mielenosoittajat ovat linnoittautuneet kampukselle jo kolmatta päivää.

Maanantaiaamuna poliisi päätti tehdä yliopistolle rynnäkön ja sai vastaansa polttopullosateen. Myöhemmin mielenosoittajat puolestaan yrittivät lähteä ja saivat vastaansa kyynelkaasua.

Mielenosoittajat yrittivät suojautua poliisin ampumalta kyynelkaasulta sateenvarjojen avulla. Miguel Candela / EPA

Maanantai-iltana yliopisto oli yhä saarrettu ja taistelut levisivät sen ulkopuolella. Mielenosoittajat pyrkivät murtamaan saarron ulkoapäin.

Kaikki keinot ovat käytössä. Protestoijat irrottavat katukiviä, jotta autot eivät pääse ajamaan kaduille ja jotta niillä voi tarvittaessa heittää poliisia. Molemmat osapuolet rakentavat tiesulkuja.

Mielenosoittajat viskovat polttopulloja, ilma on sakeana poliisina ampumaa kyynelkaasua.

Päivisin kyynelkaasu hiipii kulman takaa ja yllättää työmatkalaiset ja uteliaat turistit. Rauhallinen kortteli muuttuu äkisti kaupunkisodan näyttämöksi. Selvää tuntuu olevan vain se, ettei kukaan ole luovuttamassa.

Vaikka väkivalta yltyy, hongkongilaiset eivät ole säikähtäneet. Usein poliisin etenemistä seuraa joukko kaupunkilaisia, jotka ovat tulleet tai sattuneet paikalle. Monet ovat huolissaan nuorten puolesta ja vihaisia poliisille.

He eivät tartu tiiliin vaan pysyvät etäämmällä ja huutavat jotain sellaista kuin “murhaajapoliisit” tai “Hongkong kostaa”.

Poliisit ottivat kiinni nuoren mielenosoittajan maanantaina Jordanin alueella Hongkongissa. Miguel Candela / EPA

– Meidän on taisteltava tulevaisuudestamme, sanoi teknillisen yliopiston ulkopuolella Kitiksi itsensä esitellyt nuori nainen sunnuntaina. Hän kertoi saaneensa osuman

Yleisössä on toki heitäkin, jotka pitävät poliisin toimia oikeutettuina ja mielenosoittajia käsittämättöminä tuholaisina.

– Heille on maksettu, tuhahti mies kadunkulmassa tutun epäilyksen.

Moni Hongkongin hallintoa ja Kiinan johtoa tukeva uskoo, että ulkovallat maksavat mielenosoittajille.

Oli mielenosoituksista mitä mieltä tahansa, palkkasoturiteoriaa on vaikea uskoa.

Ei ole syytä epäillä, etteivätkö hongkongilaiset kantaisi oma-aloitteisesti huolta tulevaisuudestaan Kiinan määräysvallan alla.

Kahden päivän aikana olen nähnyt hämmentävää väkivaltaa ja villiä raivoa, mutta myös kyyneleitä rauhallisten ihmisten silmissä.

Väkivalta ei ole hyvä asia, mutta meillä ei ole enää muuta keinoa, hongkongilaiset sanovat.

Syyskuun lopussa ennen Kiinan kansallispäivää moni rauhallisiin mielenosoituksiin osallistunut sanoi haastattelun yhteydessä, että kaduille oli pakko lähteä. Muuten olisi vaikea elää itsensä kanssa.

Sen, että epäonnistui voi hyväksyä, mutta ei sitä ettei koskaan olisi yrittänyt.

Moni on kysynyt, mitä järkeä tässä on. Miksi hongkongilaiset käyvät tätä outoa sotaa, jota he eivät voi voittaa?

Se on ehkä kokonaan väärä kysymys.

Hongkongin mielenosoituksissa ei enää ole juurikaan kyse järjestä. Niissä on kyse epätoivosta ja sen ymmärtämisestä, että uutta mahdollisuutta ei ehkä tule.

Vaikka mielenosoittajat eivät sitä ääneen myönnä, ei sitä voi olla näkemättä: tätä taistelua he eivät voi voittaa.

Mellakkavarusteinen poliisi ampui maanantaina kyynelkaasua kohti mielenosoittajia. Fazry Ismail / EPA

Kiinan tukemalla Hongkongin johdolla on tarvittaessa käytössään kaikki mahdollinen voima. Kysymys on siitä, miten se haluaa sitä annostella.

Toistaiseksi Hongkongin hallitus ja Kiinan keskusjohto näyttävät toivoneen, että mielenosoituksista pääsisi eroon ajan kanssa. Pian voi olla aika tehdä toisenlainen johtopäätös.

Kädenojennuksia mielenosoittajien suuntaan tuskin on luvassa, ei ainakaan sellaisia, jotka täyttäisivät kaikki mielenosoittajien vaatimukset.

Kiinan johto ei tule ikinä sallimaan Hongkongiin vapaita vaaleja. Erityishallintoalue on sille taloudellisesti yhä tärkeä, mutta ei niin tärkeä, että Kiinan johto uhraisi uskottavuutensa.

Sille tärkeintä on pitää maa kasassa. Kenenkään ei voi antaa jäädä siihen uskoon, että maan johtoa voisi kiristää polttopulloilla tai tiiliskivillä.

“Ei armoa.”

Näin sanomalehti New York Times (siirryt toiseen palveluun) kertoi Kiinan presidentti Xi Jinpingin ohjeistaneen viranomaisia Xinjiangin tilanteesta. Kiinan läntisessä maakunnassa miljoona uiguurimuslimia on lähetetty leireille.

Niin käy, kun Kiina päättää, että liika on liikaa.

Poliisiajoneuvot lähestyivät maanantaina mielenosoittajien valtaamaa Teknillistä yliopistoa. Fazry Ismail / EPA

Voiton mahdottomuus ei silti pysäytä ihmisiä.

Tilanne on kuudessa kuukaudessa äitynyt rauhanomaisista marsseista kaupunkitaisteluksi, josta on äärimmäisen vaikea perääntyä.

Koska ne tankit tulevat? kysytään minulta yhä useammin.

Tilanne on tulenarka ja tunteet kireällä puolin ja toisin. Mutta ellei jotain todella yllättävää tapahdu, tankit tuskin tulevat.

Se ei silti tarkoita, etteikö käännettä voisi tapahtua.

Eräs tarkkasilmäinen nimittäin asetti kysymyksen taitavasti: millainen olisi versio Taivaallisen rauhan aukion tapahtumista vuonna 2019?

Luultavasti vähemmän verinen. Valojen sijaan ensin katkeaisi ehkä 4G-verkko. Sen avulla tilanteiden koordinointi ja poliisin liikkeistä varoittaminen muuttuisi mahdottomaksi.

Jo valmiiksi huonosti johdetulle, väsyneelle ja tunteiden varassa toimivalle joukolle se voisi olla ratkaiseva isku.

Toki se olisi sitä myös Hongkongille sellaisena kuin me sen olemme oppineet tuntemaan.

