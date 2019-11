M/S Romantic kisaa Kultaisesta Venlasta – ehdokkaat julki

Yle ja Elisa Viihde pärjäsivät hyvin draamasarjojen ehdokkuuksissa Kultainen Venla -kilpailussa.

Molemmat yhtiöt saivat kisaan kaksi draamasarjaa. Yleltä pystistä kilpailevat Invisible Heroes sekä M/S Romantic ja Elisa Viihteeltä Kaikki synnit sekä Nyrkki. Näiden lisäksi ehdokkaana on C More -kanavan Aallonmurtaja.

Ehdokkaina olevat draamasarjat näkyvät suoraan Vuoden ohjaajapystin (fiktio) tavoittelijoissa.

Ehdolla ovat AJ Annila ja Alli Haapasalo Nyrkistä, Mikko Kuparinen Aallonmurtajasta, Mika Kurvinen Invisible Heroes -sarjasta, Mika Ronkainen sarjasta Kaikki synnit sekä Jani Volanen M/S Romanticista.

Naiset Elisa Viihteeltä

Parhaan näyttelijän sarjoissa on enemmän hajontaa tv-sarjojen kesken. On kiinnostavaa, että parasta naisnäyttelijää etsitään pääasiassa Elisa Viihteen sarjoista. Iina Kuustonen on ehdolla sarjasta Ivalo, Kreeta Salminen ja Maria Sid sarjasta Kaikki synnit ja Emmi Parviainen Nyrkistä.

Parhaan naisnäyttelijän pystistä kisaavat myös Matleena Kuusniemi Ylen sarjasta Koukussa ja Maria Ylipää C More -kanavan Aallonmurtajasta.

Suurin osa parhaan miesnäyttelijän pystistä kilpailevista löytyi sen sijaan Yleltä.

Parhaan näyttelijän palkintoa jahtaavat Hannu-Pekka Björkman M/S Romanticista, Eero Milonoff sarjasta Modernit miehet ja veli Juho Milonoff Pientä laittoa-sarjasta.

Heidän lisäkseen saman palkinnon perässä ovat Johannes Holopainen sarjasta Kaikki synnit (Elisa Viihde) sekä Taneli Mäkelä Sunnuntailounaasta (C More).

Yle jyrää lasten- ja nuortenohjelmissa

Kultaisesta venlasta kilpaillaan lähes 20 eri sarjassa, ja esimerkiksi lasten- ja nuortenohjelmissa kaikki ehdokkaat ovat Ylen ohjelmistosta.

Lähestulkoon sama tilanne on uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmissa.

Ylen ulkopuolelta mukana on ainoastaan Nelosen Arman Pohjantähden alla.

Yle on vahva myös keskusteluohjelmissa. Ehdokkaaksi ovat päässeet Ylen ohjelmien lisäksi vain entisen yleläisen toimittama Sensuroimaton Päivärinta (IL-TV) sekä MTV3:n Yökylässä Maria Veitola.

Tosi-tv:ssä ehdokkaat ovat pääosin kaupallisilta kanavilta.

Kultaiset venlat jaetaan ensi vuoden tammikuun 17. päivä.