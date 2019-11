Asiakkaat reagoineet postilakkoon lähettämällä postia normaalia vähemmän: "Postivuorta ei ole"

Viikon jatkunut postilakko ei ole kasannut jumalatonta postivuorta Postin jakelukeskuksen tiloihin. Syitä on kaksi:

– Lakon aikaiset lähetykset on toimitettu ympäri Suomen yhteensä noin 250 jakelutoimipaikkaan, jossa ne odottavat lakon loppumista ja jakelun aloittamista, sanoo Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.

Toinen syy juontaa asiakkaisiin. Ainasojan mukaan asiakkaat ovat lähettäneet lakon aikana normaalia vähemmän postia vietäväksi.

– Ei romahdusta, mutta mainospostia on ollut vähemmän, Ainasoja sanoo.

Jos lakko jatkuu vielä toisen viikon, vie postisuman purkaminen Ainasojan mukaan tammikuulle.

Postin pakettiliikenne on soljunut Ainasojan mukaan pääsääntöisesti hyvin myös lakon aikana.

– Käytännössä kaikki on saatu toimitettu pakettiautomaatteihin ja myymälöihin.

"Joulu kyllä hoidetaan"

Ainasoja rohkaisee postittamaan paketteja normaaliin tapaan. Kirjeissä on syytä varautua jopa viikkojen viiveisiin.

– Joulu kyllä hoidetaan, niin kortit kuin paketit, Ainasoja vakuuttaa.

Laskunmaksusta huolestuvan ei kannata murehtia, jos lasku jää postilakon vuoksi saapumatta ja sitä myöten maksu viivästyy.

– Periaatteessa siitä ei pitäisi koitua seurauksia, koska sitä laskuahan ei voi silloin maksaa ajallaan, sanoo kuluttajaliiton lakimies Timo Niemi.

Niemen mukaan vastuu on käytännössä laskun lähettäjällä, koska postilakon tulosta on varoitettu jo viikkoja sitten. Laskun perillemenon epävarmuudesta on siis ollut tieto jo ajat sitten.

1,8 miljoonaa varastossa

Osuuskaupan asiakaslehden Yhteishyvän joulunumero on jo painettu ja noin 1,8 miljoonaa lehteä odottaa parhaillaan jakelun aloittamista painon varastossa. Päällekkäin pinottuna ne muodostaisivat 9-10 kilometriä korkean tornin. Normaalia maantietä ne peittäisivät vierekkäin aseteltuina kauttaaltaan noin 13 kilometrin matkan. Siis huima määrä lehtiä.

– Lehti on tarkoitus jakaa ensi viikolla. Jo nyt on tiedossa, että jakelu myöhästyy, sanoo julkaisujohtaja Anne Sassi-Leivonen SOK:lta.

Tosin, jos postilaiset ovat lakossa vielä ensi viikolla, Yhteishyvät eivät hievahda mihinkään varastosta. Kaikki on kiinni lakon kestosta.

– Ne jaetaan vaikka joulun jälkeen tai ensi vuonna, jos lakko niin pitkään kestää, Sassi-Lievonen sanoo.

Paperista Yhteishyvää korvaa osittain lehden nettisivut, jossa on osin samoja juttuja kuin printtiversiossakin – ja päälle muuta ylimääräistä, kuten joulureseptejä ja lahjavinkkejä.

Lehtijakelu ehkä kauppoihin

Keskon perinteikkään asiakaslehden Pirkan joulunumeroa aletaan painaa lähipäivinä, vaikka sen jakelutapa lukijoille on Postin lakon vuoksi vielä epävarma.

Joulu-Pirkan painos on muhkeat 800 000 kappaletta. Lehden on määrä ilmestyä 4. joulukuuta. Jos lakko on päättynyt sitä ennen, Posti jakaa sen lukijoille normaaliin tapaan. Lakon varalta Keskossa on mietitty vaihtoehtoisia toimitustapoja.

– Kaikki on vielä avoinna, mutta yksi vaihtoehto on toimittaa Pirkat K-kauppoihin, josta lehden saa lunastaa itselleen Plussa-korttia-vastaan, sanoo Keskon viestintäjohtaja Karoliina Partanen.

Pirkan digi-näköislehti ilmestyy niin ikään 4. joulukuuta. Sitä pääsee lukemaan lehden nettisivujen kautta.