Herätys: Postilakon sovintoesitykseen odotetaan vastauksia, koulut siirtävät joulujuhliaan kirkoista, Ateneumin teokset haurastuvat

Rautatiet eivät kuljeta postin tavaraa tänään

Tavaraliikenteen työt ratapihoilla ovat pysähtyneet tänä aamuna. Tänään ja huomenna ratapihojen työntekijät eivät huolla tai kunnosta tavaraliikenteen kalustoa Postin tukilakon vuoksi. Eilen valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti lakon osapuolille sovintoesityksen ja odottaa vastauksia kello 11:een mennessä. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, miten tukilakkojen käy.

Koulut ympäri Suomen siirtävät nyt joulujuhliaan pois kirkoista

Ylen kyselyssä selvisi, että kouluilla ei ole täysin yhteistä linjaa siitä, voiko juhlat järjestää kirkossa vai ei. Esa Huuhko / Yle

Koulujen joulujuhlia siirretään nyt pois kirkoista ympäri Suomea, erityisesti pienillä paikkakunnilla. Isoilla paikkakunnilla kirkkojen käytöstä juhlapaikkoina on luovuttu jo aiemmin. Opetushallitus neuvoo käyttämään harkintaa, varsinkin jos juhlajärjestelyt ovat jo pitkällä.

Jo viidennes lukiolaisista käy töissä opintojen ohella

Abiturientti Antti Komulaiselle, 18, työ pikaruokaketju Hesburgerissa mahdollistaa itsenäisen opiskelijaelämän, vaikka joskus vaativien opintojen ja työn yhdistäminen on liikaa. Nella Nuora / Yle

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan noin viidennes ensimmäisen ja toisen vuoden lukiolaisista käy töissä opintojen ohella. Monille vaativien opintojen ja työn yhdistäminen on kuitenkin liikaa, mikä näkyy myös opiskelijaterveydenhuollon vastaanotolla.

Kansallisaarteita joudutaan säilyttämään varastossa

Paperiset teokset säilyvät usein huonommin kuin kankaalle maalatut. Hugo Simbergin Tonttukuningas nukkuu vuodelta 1896 on maalattu paperille guassi- ja vesiväreillä. Antti Kuivalainen / Kansallisgalleria

Osa taidemuseo Ateneumin kokoelman teoksista ei tahdo kestää enää ilmaa ja valoa. Kansallisaarteita joudutaan säilyttämään varastossa, etteivät ne tuhoutuisi. Esimerkiksi Ellen Thesleffin Omakuva on vaarassa tuhoutua lopullisesti.

Virossa yritetään estää listerian leviäminen uudelleen

Vielä ei ole tiedossa, onko nyt kyse samasta vaarallisesta listeriabakteerin kannasta kuin vuosina 2016–2019 levinneestä. Kuvassa listeriabakteerin viljelyä laboratoriossa. Tullilaboratorio

Virolaiselta M. V. Woolin kalanjalostustehtaalta ehti levitä vuosina 2016–2019 listerian saastuttamia tuotteita useisiin Euroopan maihin. Vaikka tehdas tuolloin desinfioitiin täysin, tehtiin uusi bakteerilöydös tehtaalla viime viikolla. Viron elintarvikeviraston varajohtaja vakuuttaa Ylen haastattelussa, että kaikki myyntiin päätyvät tuotteet testataan nyt tarkasti ja bakteerin leviäminen Suomeen pyritään estämään.

Mielenosoittajia paennut Hongkongin piiritetystä yliopistosta

Mielenosoittaja pakeni yliopistolta Hongkongissa 18. marraskuuta. Anthony Wallace / AFP

Hongkongissa mielenosoittajia on paennut yliopistosta, jota poliisit piirittävät. Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam arvioi, että opiskelijoiden valtaamassa teknillisessä yliopistossa on jäljellä noin 100 protestoijaa. Hongkongin poliisijohtaja Chris Tang on vedonnut kaikkien kansalaisten tukeen, jotta jo lähes puoli vuotta kestäneet väkivaltaisiksi äityneet mielenosoitukset saataisiin loppumaan.

Tiistaipäivä on pilvinen. Tihkusateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa voi sadella vähän lunta. Lapissa sateet voivat olla osin jäätäviä. Lämpötila kohoaa suurimmassa osassa maata plussan puolelle.

