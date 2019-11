Hongkongissa teknillisen yliopiston valtaajista suuri osa on paennut – poliisi on pidättänyt pakenijoita

Poliisi on piirittänyt vallatun teknillisen yliopiston joka puolelta.

Poliisi on piirittänyt vallatun teknillisen yliopiston joka puolelta. Jerome Favre / EPA

Yliopiston kampuksella poliisien piirittämänä on enää noin 100 protestoijaa.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam arvioi, että opiskelijoiden valtaamassa teknillisessä yliopistossa on jäljellä noin 100 protestoijaa.

Kampukselta on esmerkiksi köysitikkaiden avulla paennut arviolta 600 valloittajaa. Näistä pakenijoista 200 on alle 18-vuotiaita.

Poliisi on käyttänyt pakenijoita vastaan kyynelkaasua ja kumiluoteja. Poliiseilla on myös valmius käyttää kovia luoteja.

Poliisi on piirittänyt kampuksen ja se on pyrkinyt pidättämään pakenijoita. Alle 18-vuotiaita ei ole pidätetty, mutta he voivat saada syytteet myöhemmin.

Poliisi on sitä mieltä, että kyseessä on mellakka eikä enää mielenosoitus. Mellakoinnista voi saada enimmillään kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen.

Tänään tiistaina nimitetty uusi Hongkongin poliisijohtaja Chris Tang on vedonnut kaikkien kansalaisten tukeen, jotta jo lähes puoli vuotta kestäneet väkivaltaisiksi äityneet mielenosoitukset saataisiin loppumaan.

Lähteet: AP, REUTERS