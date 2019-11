Vaelluskalojen puolesta kootaan uusi karvalakkilähetystö – ministerien pakeille lähdetään eri puolilta Suomea

Vaelluskalojen tulevaisuudesta huolestuneet ovat kokoamassa uutta karvalakkilähetystöä eduskuntatalolle.

Tavoitteena on koota muutaman kymmenen hengen lähetystö, joka lähtisi puhumaan vaelluskalojen puolesta ministereille.

Päättäjiä vaaditaan muun muassa päivittämään vesilakia ja vahvistamaan vesivoimayhtiöiden velvoitteita rakentaa voimalaitosten ohitusratkaisuja, kuten kalauomia tai -teitä.

Lähetystö haluaa myös, että valtion omistajaohjausta terävöitetään valtio-omisteisissa sähköyhtiöissä, jotka ovat osallisena vesivoiman tuottamisessa.

Lähetystön yhteyshenkilö ja järjestäjä Olli-Pekka Salminen korostaa, että kyse on myös kuntien ja maakuntien elinvoimaisuudesta. Esimerkisi Lapissa lohen ja muiden vaelluskalojen paluu tarkoittaisi lisää potkua kesämatkailuun.

– Kyse on laajasta kokonaisuudesta sekä vaelluskalojen että alueiden elinvoiman näkökulmasta, Salminen toteaa.

Vaelluskalojen katoaminen on valtakunnallinen ongelma

Karvalakkilähetystöön toivotaan mukaan väkeä padottujen jokien varsilta eri puolilta Suomea.

Salminen on perustanut hiljattain Facebook-ryhmän karvalakkilähetystön kokoamiseksi. Ryhmässä on jo parisataa jäsentä. Tavoitteena on mennä päättäjien puheille helmikuun alkupuolella.

Salminen korostaa, että vaelluskalojen menettämisessä on kyse valtakunnallisesta ongelmasta, johon halutaan muutos.

Hänellä itsellään on juuret Kemijokivarressa, mutta hän muistuttaa, että vastaavia padottuja jokia on muuallakin.

– Esimerkiksi Kemijoella on odotettu toimenpiteitä 70 vuotta ja mitään ei ole tapahtunut, joten nyt on korkea aika alkaa tapahtua konkretiaa, Salminen painottaa.