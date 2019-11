OP paransi varovasti ennustetta tämän vuoden talouskasvusta – ensi vuoden ennuste jumissa puolessa prosentissa

OP-ryhmä parantaa varovasti ennustettaan Suomen talouskasvusta tälle vuodelle.

OP odottaa, että Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,4 prosenttia. Kesällä, jolloin OP heikensi aiempaa ennustettaan, se odotti kasvun jäävän 1,2 prosenttiin.

OP:n mukaan vähittäiskaupan myynti ja asuntokauppa ovat viime kuukausina piristyneet. Lisäksi palveluvienti ja suuret laivatoimitukset tukevat vientiä painuvasta tavaraviennistä huolimatta, kertoo tiedotteessa OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

– Vienti vetääkin tänä vuonna kokonaisuutena hieman aiempia arvioita paremmin, Heiskanen toteaa tiedotteessa.

Ennusteen ensi vuoden talouskasvusta OP pitää ennallaan 0,5 prosentissa. Heiskasen mukaan Suomen talous on "pehmeässä laskussa".

Kauppasodat hälventymässä

Suomen työllisyyden kasvu on OP:n mukaan ensi vuonna jäämässä vähäiseksi: työllisyysaste on nousemassa 72,9 prosenttiin tämän vuoden 72,6 prosentista. Inflaatio on sekä tänä että ensi vuonna prosentin luokkaa ennusteen mukaan.

OP:n ekonomistien mukaan maailmantalouden kasvu on vuoden 2019 aikana vaimentunut odotusten mukaisesti, mutta talouden riskikuva on kirkastunut. Tähän vaikuttavat Britannian sopimuksettoman EU-eron pieni todennäköisyys sekä Yhdysvaltojen ajamien kauppasotien laantuminen.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota ei ole laajentunut pelättyä tahtia, ja Yhdysvaltojen asettamat autojen tuontitullit vaikuttavat aiempaa epätodennäköisemmiltä, ekonomistit perustelevat.

OP:n ekonomistit odottavat, miten Euroopan keskuspankin (EKP) uusi puheenjohtaja Christine Lagarde tulee ohjaamaan rahapolitiikkaa.

– Erityisesti odotetaan suuntaviivoja koskien EKP:n rahapolitiikan strategian uudistamista, sanoo OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela tiedotteessa.