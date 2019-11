Tuleeko voitto kotiin? Tänä yönä selviää tekeekö suomalaiskirjailija Pajtim Statovci historiaa voittamalla arvostetun yhdysvaltalaisen kirjallisuuspalkinnon

Pajtim Statovci osallistuu juhlaillalliselle New Yorkissa. Kaikki National Book Award -ehdokkaat ovat saaneet kutsun.

Pajtim Statovci osallistuu juhlaillalliselle New Yorkissa. Kaikki National Book Award -ehdokkaat ovat saaneet kutsun. Antti Haanpää / Yle

Aamuyöllä selviää, millaisen vaikutuksen Pajtim Statovcin toinen romaani Tiranan sydän on tehnyt yhdysvaltalaisen kirjallisuuspalkinnon raatilaisiin. Jännitystä pidetään yllä loppuun asti, sillä viisihenkinen tuomaristo kokontuu vasta tänään keskiviikkona tekemään lopullisen päätöksen voittajasta.

Voittajat julistetaan hyväntekeväisyysillallisella New Yorkissa. Sinne on kutsutta ehdokkaiden lisäksi Yhdysvaltain kirjallinen kerma.

Pajtim Statovci pitää mielellään matalaa profiilia, eikä juuri kerro itsestään. Antti Haanpää / Yle

Pajtim Statovci on ehdolla käännöskirjallisuuden sarjassa. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt kilpailemaan arvostetusta palkinnosta. Syyskuussa julkistettiin pidempi ehdokaslista ja lokakuussa selvisi, että Statovci pääsi viiden finalistin joukkoon.

Seura ei ole huonoa alle kolmekymppiselle kirjailijalle. Mukana on huomattavasti Statovcia iäkkäämpiä ja pitkän uran tehneitä kirjailijoita.

Mukana on unkarilainen László Krasznahorkai, 65, jota pidetään yhtenä maanosamme merkittävimmistä nykykirjailijoista. Hän on voittanut lukemattomia palkintoja, muun muassa Man Booker International -palkinnon muutama vuosi sitten.

László Krasznahorkain Saatanantango on suomennettu hiljattain. Gyula Czimbal / EPA

Syyrialainen kirjailija Khaled Khalifa on puolestaan tärkeä kirjailija arabimaailmassa. Hän on kirjoissaan arvostellut Syyrian hallintoa ja osa niistä on kielletty Syyriassa.

Ruandalaissyntyinen Scholastique Mukasonga asuu nykyään Ranskassa, mutta hän on käsitellyt teoksissaan ja muistelmissaan menneisyyttään Ruandassa. Hän menetti lähes koko perheensä ja sukunsa Ruandan kansanmurhassa. Hän pelastui itse, koska ei tuolloin enää asunut maassa.

Japanilainen Yoko Ogawa on julkaissut yli 40 teosta. Hän on kotimaassaa hyvin arvostettu ja useita hänen kirjojaan on käännetty englanniksi. Muutaman vuoden takaisesta teoksesta Professori ja taloudenhoitaja on tehty myös filmatisointi.

Näin kovatatsoiseen ja kokeneeseen joukkoon Pajtim Statovci pääsi toisella romaanillaan. Tiranan sydän on käännetty englanniksi nimellä Crossing. Kirjan on kääntänyt David Hackston, jota muun muassa suomalainen kirjallisuusagentti Elina Ahlbäck kuvailee alansa parhaaksi. Kirja on saanut poikkeuksellista suitsutusta Yhdysvalloissa.

Statovci osaa kuvata ajan henkeä

Tiranan sydämessä liikutaan ympäri Eurooppaa, vaikka tarinoinnin lähtöpiste onkin Albania. Teemaksi nousee transsukupuolisuus ja teos onkin hieno allegoria määrittelemättömyydelle. Miksi määrittää kansallisuutta, kotimaata tai sukupuolta, kun minuus on niin paljon kaikkea? Tiranan sydän ei ole helppo romaani, sillä tasoja on paljon ja symboliikkaa riittää.

Suomessa Tiranan sydän ei saanut samanlaista hehkustusta kuin Statovcin esikoisromaani tai hiljattain Finlandia-ehdokkaaksi nimetty Bolla.

Statovcin ensimmäinen teos Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjailijoille suunnatun palkinnon. Se herätti valtavasti kiinnostusta omaperäisyydellään ja taitavasti rakennetulla tekstillään. Siitä tehtiin myös näyttämöversio Kansallisteatteriin.

Toni Harjajärvi näyttelee Bekimin roolin Kissani Jugoslaviassa. Tommi Mattila / Kansallisteatteri

Statovci on taustaltaan Kosovon albaani, mutta hän on asunut lähes koko ikänsä Suomessa. Hän ei mielellään kerro itsestään, vaan antaa kirjojensa puhua puolestaan. Vuoden takaisessa Ylen Kulttuurivieras-haastattelussa Statovci toteaa, ettei hänen elämässään ole mitään kiinnostavaa, hän haluaa vain kirjoittaa kirjoja, lukea, syödä, juoda ja nukkua, ulkoilla ja pitää terveydestään huolta.

– Se kuulostaa tylsältä, Statovci toteaa.

Statovcia voi hyvällä syyllä nimittää aikamme kirjailijaksi, sillä hän kirjoittaa juuri sellaisista aiheista, jotka ovat nyky-yhteiskunnassa pinnalla: toiseus, kulttuurinen omiminen ja identiteetin moninaisuus. Ei siis ihme, että nuoren kirjailijan teos pääsi mukaan kisaamaan Yhdysvaltain arvostetuimmasta kirjallisuuspalkinnosta.

Finalistit saavat tuhat dollaria

National Book Award -palkintoa on jaettu vuodesta 1950 lähtien. Sen ovat voittaneet muun muassa Toni Morrison, Philip Roth ja Norman Mailer. Vuosien varrella mukaan on tullut useampia kategorioita. Tänä vuonna kategorioita on viisi ja ne ovat: fiktio, tietokirjallisuus, runous, lastenkirjallisuus ja käännökset.

Jokaista kategoriaa varten nimitetään viisihenkinen raati, joka tekee valinnat. Raati valitaan joka vuosi ja siinä on mukana kirjailijoita, kustantajia, kirjakauppiaita ja kirjallisuuden asiantuntijoita.

Käännöskirjallisuuden sarjassa on ehtona, että kustantaja on yhdysvaltalainen. Tiranan sydämen on kustantanut Pantheon Books / Penguin Random House.

National Book -säätiö haluaa kaikin tavoin edistää lukemista ja kirjallisuuden asemaa Yhdysvalloissa. Se lupaa auttaa palkittuja teoksia saamaan mahdollisimman laajan huomion ja lukijakunnan.

Palkintosummat eivät ole kuitenkaan huimia. Jokaisen kategorian voittaja saa 10 000 dollaria eli noin 9 000 euroa. Käännöskirjallisuudessa kääntäjä saa puolet summasta. Kaikki loppusuoralle päässeet finalistit ovat saaneet tuhannen dollarin arvoisen palkinnon ja heille on jaettu mitalit eilen illalla yleisölle avoimessa tilaisuudessa. Ehdokkaat myös lukivat teoksiaan ääneen.

Jos olet hereillä yöllä, voit seurata tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun) National Book Awards -palkintojuhlaa. Se alkaa 02.00 Suomen aikaa.