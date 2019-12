Joulun henki näkyy vipinänä jouluihmisten aivokuvissa

Joulun henki on paikallistettu ihmisten aivoista, kertoi tanskalaistutkimus British Medical Journal (siirryt toiseen palveluun) -lehden joulunumerossa muutamia vuosia sitten.

Kööpenhaminan yliopistosairaalan tutkijat etsivät aivoista paikkaa, jossa hyvän mielen ja nostalgian tunteet sekoittuvat lahjojen, tuoksujen ja herkkuruokien aiheuttaman iloon, kuten he joulun henkeä kuvailivat.

Paljon on heitäkin, joille joulu on ”pöh, humpuukia”. Äreän kitupiikin Ebenezer Scroogen puuskahduksesta Charles Dickensin Joulukertomuksessa on tullut joulunviettoa karttavien yleinen tokaisu etenkin anglosaksisessa maailmassa.

Joulun hengen tarkan paikan löytyminen aivoista oli tärkeä ensiaskel pöh, humpuukia -syndroomasta kärsivien auttamiseksi, tutkijat tuumivat tuloksistaan epäilemättä kieli poskessa.

Vakavammin sanottuna tutkijat halusivat selvittää, miten kulttuuriperinteet näkyvät ihmisten aivoissa. Avuksi otettiin fMRI, aivojen funktionaalinen eli toiminnallinen magneettikuvaus.

Menetelmässä mitataan hermotoiminnan aiheuttamia muutoksia veren happipitoisuudessa ja virtauksessa. Siten voidaan piirtää jopa millintarkkoja karttoja siitä, mitkä aivojen osat aktivoituvat kulloisessakin henkisessä toiminnossa.

Aivoja haastettiin joulun ja arjen kuvilla

Aivokuvaukset tehtiin 20 kööpenhaminalaiselle. Kymmenellä on tapana viettää joulua tanskalaisten perinteiden mukaisesti, ja kymmenellä ei taustansa vuoksi ole jouluperinteitä. He suhtautuvat jouluun neutraalisti.

Ykkösryhmään kuului vain kantatanskalaisia. Kakkosryhmässä oli Turkista, Intiasta ja Lähi-idästä tulleita maahanmuuttajia sekä Tanskassa syntynyttä seuraavaa sukupolvea. Sukupuolijakauma oli molemmissa ryhmissä sama: kahdeksan miestä, kaksi naista.

He katselivat videolaseilla kymmenien kuvien sarjan, jossa kuutta jouluista kuvaa seurasi aina kuusi arkista kuvaa. Kuvapareissa oli muun muassa kaksi katua, joista toinen oli koristeltu jouluvaloin, ja pöytä, jolle oli katettu yhtäältä joululeivonnaisia, toisaalta arkipurtavaa.

Jokainen kuva vilahti silmien ohi kahdessa sekunnissa, joten reaktio oli välitön, ei pohdinnan tulosta. Samalla seurattiin toiminnallisella magneettikuvauksella, miten aivot aktivoituivat kuvista.

Tulkinta ratkaisee, tutkijat myöntävät

Arkikuviin reagoinnissa ei näkynyt eroa ryhmien välillä, mutta joulukuvat aiheuttivat jouluihmisten aivoissa selvää vipinää viidellä alueella, jotka verrokeilla eivät aktivoituneet.

Toiminta vilkastui muun muassa alueilla, joilla tiedetään olevan yhteyksiä henkisyyteen ja muiden ihmisten tunteiden heijasteluun.

Vaikka tutkijat pitävät toiminnallista magneettikuvausta oivallisena teknologiana aivojen tutkimiseen, sillä on rajoituksensa ja paljon riippuu tulkinnasta, he myöntävät.

Tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi selvinnyt, välkkyivätkö aivoissa juuri jouluvalot vai liittyikö tiettyjen alueiden aktivoituminen yleisesti ilon, juhlan ja nostalgian tunteisiin.

Jatkotutkimukset ovat siis tarpeen. Tutkijat haluavat tehdä niitä myös muiden kulttuurien ilojuhlista, kuten muslimien eidistä ja juutalaisten hanukasta.

Kiinnostavaa olisi nähdä myös, millaisia reaktioita näkyy joululle ikänsä altistuneiden mutta pöh, humpuukia -porukkaan kuuluvien kantatanskalaisten aivoissa.

Juttu on osa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan tiedeuutisten joulukalenteria. Julkaisemme päivittäin tiedeuutisen, joka liittyy tähän vuodenaikaan – suoraan tai ainakin mutkan kautta. Viimeinen luukku aukeaa jouluaattona.

