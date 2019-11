Suomen toiseksi suurin kaivos nostaa tuotantoaan 150 miljoonan investoinneilla – päästötkin pienenevät, kiitos sähköisten kaivosautojen

Suomen toiseksi suurin kaivos Sodankylän Kevitsassa kasvattaa tuotantoaan yhteensä 150 miljoonan euron investoinneilla kolmen vuoden aikana. Lapin huomattavista, puolen miljardin euron, rakennusinvestoinneista Kevitsa on tällä hetkellä suurin.

Kevitsan omistaja, ruotsalainen Boliden AB, investoi kaivokseen noin 150 miljoonaa euroa vuosien 2018–2022 aikana. Merkittävin osa investoinnista on malmirikasteen hienontamiseen käytettävä jättimäinen mylly laitteineen.

Se maksaa 80 miljoonaa euroa.

– Mielestäni se on nyt suurin mylly Suomessa. Rummun halkaisija on kymmenen metriä ja myös pituus on melkein kymmenen metriä. Sen teho on yhteensä 14 megawattia, esittelee Kevitsan rikastamohankkeen projektipäällikkö Peter Nysted.

Valtavassa vaihteettomassa malmimyllyssä murskaamosta tulevat isot ja pienet malmilohkareet jauhavat toisiaan hienommaksi kivi- ja malmirakeeksi. Hienonnettu aines johdetaan murskauksen jälkeen kemialliseen prosessiin malminerotteluun.

Uuden myllyn koeajo aloitetaan ennen vuoden 2019 loppua ja täyteen tuotantoon päästään maaliskuun loppuun mennessä. Jarmo Honkanen / Yle

Uuden myllyn kapasiteetista puolet vuosituotannon lisäämiseen

Uusi mylly lisää Kevitsan tuotantokapasiteettia reippaasti. Sen murskauskapasiteetti on yksin noin puolet aiempien kolmen myllyn yhteisestä tuotantokapasiteetista.

Kevitsan kaivos Kevitsan kaivos avattiin vuonna 2012. Kesällä vuonna 2016 kanadalainen First Quantum minerals ltd. myi kaivoksen ruotsalaiselle kaivosyhtiö Bolidenille. Vuonna 2018 Kevitsan kaivoksella rikastettiin lähes 7,6 miljoonaa tonnia malmia. Kaivos tuottaa nikkeliä ja kuparia, mutta kaivos tuottaa huomattavia määriä myös platinaa, palladiumia, kultaa sekä pienissä määrin kobolttia.

– Uusi mylly pystyy lisäämään tuotantoa enimmillään noin neljä miljoonaa tonnia ja vanhan myllypiirin kanssa voimme päästä yhteensä jopa kymmeneen miljoonaan tonniin malmirikastetta. Siihen meillä on voimassaoleva lupa, kertoo projektipäällikkö Peter Nysted.

Vuoden 2019 malmirikasteen tuotanto pysyy vielä edellisvuosien tasolla, mutta jo 2020 kaivoksen malmintuotanto kasvaa asetettuun tavoitteeseen eli 9,5 miljoonaan tonniin.

– Tavoitteena on, että aloitamme testit nyt ennen joulukuuta 2019. Sen jälkeen lisäämme tuotantoa normaaliin tai maksimikapasiteettiin ennen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen päättymistä, sanoo Nysted.

Työntekijöitä jo yli 500

Kevitsan kaivos on Terrafamen Sotkamon kaivoksen jälkeen Suomen toiseksi suurin kaivos louhintamäärän perusteella. Sotkamossa kokonaislouhintamäärä oli vuonna 2018 noin 42,1 miljoonaa tonnia.

Vuonna 2018 Kevitsan kaivoksesta louhittiin sivukiveä (siirryt toiseen palveluun) (Kaiva.fi) yhteensä 33,4 Mt. Lisäksi malmirikasteen tuotanto (siirryt toiseen palveluun) (Boliden, PDF-tiedosto) oli vuonna 2018 noin 7,6 Mt.

Kevitsan kaivoksen uusi kivimylly on rikastamon uudessa osassa. Raimo Torikka / Yle

Kevitsan kaivoksen työntekijämäärä on ollut kasvussa viime vuosina, vuonna 2018 luku oli 450. Kaivoksen johtajan Peter Bergmanin mukaan tuotannon nosto vaatii kuitenkin vieläkin lisää tekijöitä.

– Meitä on nyt noin 500 ja määrä nousee noin 550 työntekijään vuoden 2020 aikana. Se tulee olemaan työntekijöiden suurin määrä nykyisellä mineraalivarannolla, kertoo Peter Bergman.

Malmia riittää vielä 15 vuotta

Bergmanin mukaan tuotannon noston jälkeen Kevitsan tiedossa olevat malmivarat riittävät vuoteen 2034.

– Suunnitelmat yltävät nyt vuoteen 2034 saakka, joten sen perusteella jatkamme 14–15 vuotta nykyisillä malmiresursseilla. Mutta teemme töitä sen lisäämiseksi.

Bergman kuitenkin korostaa, että Kevitsassa ei enää etsitä malmia lähimetsissä vaan pysytään nykyisen kaivoksen alueella.

– Toimimme samassa avolouhoksessa, mutta etsimme tapoja lisätä tuotantoa pienemmillä kustannuksilla. Se on meidän tapamme saada lisää malmia.

Sähködumpperit pienentävät hiilijalanjälkeä

Boliden on hankkinut Kevitsaan yhteensä 17 uutta kaivoskuorma-autoa. Niillä korvataan aiemmin käytössä olleita pienempiä malmin ja sivukiviaineksen kuljettamisessa käytettyjä dumppereita.

Uudet kiviautot on toimitettu Kevitsan kaivokselle osissa, joten autot kootaan legoautojen tapaan paikan päällä. Samalla suurimpaan osaan niistä asennetaan sähkömoottorit, joilla ne saadaan entistä tehokkaammiksi.

– Korvaamme dieselin käytön sähköllä, joten näin saamme alennettua kaivoksen hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi kuorma-autot pystyvät ajamaan nopeammin ylös kaivoksen pohjalta, joten sekin lisää niiden tuottavuutta, kertoo Kevitsan kaivoksen johtaja Peter Bergman.

Kevitsaan hankitut kiviautot kootaan kaivoksella ja samalla suurin osa niistä muutetaan myös sähkökäyttöiseksi. Raimo Torikka / Yle

Bergmanin mukaan kokonaisinvestointi huomioiden tuotannon hiilidioksidipäästöt alenevat 18 prosentilla.

Sähköistettyihin autoihin ei asenneta akustoja vaan kaivokselle rakennetaan lähes kaksi kilometriä pitkä sähköajoneuvorata. Kiviautot saavat virran sähkölinjasta, samalla tavoin kuin sähköjunat yläpuolella kulkevista avokaapeleista.

Boliden on jo viime vuonna aloittanut Aitikin kaivoksellaan Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa kokeilun kuljetusten sähköistämiseksi. Molempien kaivosten dieselpolttoaineen kulutus alenee noin 5,5 miljoonalla litralla.

