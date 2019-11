Poikkeuksellisesta seksuaalirikoskokonaisuudesta 12 vuotta vankeutta – miehelle tuomiot lapsen törkeästä raiskauksesta, hyväksikäytöstä ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut yli 50-vuotiaan miehen 12 vuodeksi vankeuteen poikkeuksellisen törkeässä ja laajassa seksuaalirikosten kokonaisuudessa, jossa rikokset ovat kohdistuneet alaikäisiin lapsiin.

Kärjäoikeus antoi maanantaina kokonaisuudessa viisi erillistä tuomiota. Oikeudenkäynti käytiin suljetuin ovin.

Tekoja kuvattu

Käräjäoikeuden julkaiseman selosteen mukaan miehen syyksi on luettu ensimmäisessä ja vakavimmassa tuomiossa Turussa ja muualla Suomessa vuosien 2014–2019 aikana tehty törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus sekä tämän vuoden touko- ja kesäkuussa tehty törkeä lapsen raiskaus.

Vakavimmassa tekokokonaisuudessa mies on ollut usean vuoden aikana ja ainakin sadalla eri kerralla sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa. Tekoja on myös kuvattu ja tallennettu. Uhrina on ollut tuomitulle läheinen henkilö.

Oikeus katsoo, että teko on ollut törkeä, koska se on ollut omiaan aiheuttamaan lapselle vahinkoa tämän iän ja kehitystason vuoksi. Lisäksi oikeus katsoi, että lapsella on ollut riippuvainen asema tekijää kohtaan ja siten ollut myös avuttomassa tilassa vastaajaan nähden, jolloin raiskauksen tunnusmerkistö on täyttynyt.

Myös ulkomailla rikoksia

Toisessa tuomiossa saman vastaajan syyksi on luettu ulkomailla vuonna 2008 tehty törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja ulkomailla vuonna 2011 tehty pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Molemmissa tapauksissa uhrina on ollut syytettynä olleelle miehelle läheinen henkilö ja tapauksiin on liittynyt alkoholin käyttö.

Muissa tuomioissa saman vastaajan syyksi on luettu vuonna 2015 tehtyjä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisiä.

Asianomistajien ja heidän huoltajiensa henkilöllisyydet, oikeudenkäyntiasiakirjat sekä tuomiot ovat tuomiolauselmaa ja lainkohtia lukuun ottamatta määrätty pidettäväksi salassa 60 vuotta.

Vastaaja on tuomittu hänen syykseen luetuista rikoksista 12 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen ja korvauksiin asianomistajille.

Tuomio ei ole lainvoimainen.