Veroennätys rikki: pohjalaiskunta nosti kuntaveronsa Suomen korkeimmaksi – Katso ankarimmat kuntaverottajat ja oman kuntasi tilanne

Suomen kirein kuntaveroprosentti on ollut kuusi vuotta 22,50 prosenttia, mutta ei ole enää. Tänään julkistettujen kuntaverotietojen mukaan Suomen korkeinta tuloveroa perii ensi vuoden alusta lähtien keskipohjalainen Halsua.

Reilun tuhannen asukkaan Halsua nostaa veroprosenttiaan kerralla 1,50 prosenttiyksikköä 23,50 prosenttiin, jolla se sysää selvästi taakseen tämän vuoden ykkösverottajat Haapajärven, Honkajoen, Jämijärven, Reisjärven ja Teuvan.

Toinen nykyisen verokaton puhkoja on Savonlinna 22,75 prosenttiin nousevalla tuloverollaan. Niin Halsuaa kuin Savonlinnaakin yhdistää väestötappio ja ikääntyvät kuntalaiset. Yhdistelmä on tuttu monesta muustakin kireän talouden kunnasta.

Tuttuun tapaan Kauniaisen tuloveroprosentti on manner-Suomen alhaisin, 17 prosenttia. Heti perässä tulevat Helsinki ja Espoo 18 prosentillaan. Ahvenanmaan kunnat komeilevat myös alhaisten kuntaverottajien kärkijoukossa.

Keskituloinen saa Halsualla pari tuhatta vähemmän käteen kuin Kauniaisissa

Miten heilahdukset kuntaverossa näkyvät palkansaajan tilipussissa?

Näin esimerkit laskettiin Halsualla keskituloinen maksaisi 12 663 euroa veroja ja veroluonteisia maksuja vuodessa, Kauniaisissa taas 10 473 euroa. Ero on 2 190 euroa. Miten laskelmaan päädyttiin? Laskelmassa käytetty vuosiansio on 40 752 euroa. Sen pohjalla on vuoden 2018 palkansaajien kuukausiansion mediaani (3 079 euroa), jota on korotettu vuosien 2019 ja 2020 ansiotasoindeksien mukaisesti. Lisäksi vuosiansio sisältää puolikkaan kuukauden palkkaa vastaavan lomarahan. Verotuksessa on otettu huomioon vain tavanomaiset vähennykset. Mallilaskelma on tehty alle 53-vuotiaan palkansaajan näkökulmasta, eikä huomioon ole otettu kirkollisveroa.

Veronmaksajien keskusliiton Ylelle tekemän arvion mukaan Halsualla asuva keskipalkkainen suomalainen maksaa 2 190 euroa enemmän tuloveroa vuodessa kuin Kauniaisissa asuva vertailukumppaninsa.

Halsualaista Timo Marjusaarta luvut eivät hetkauta.

– Maalla on omat hyvät puolensa, vaikka kaupungissa olisi pienempi veroprosentti, paikallisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtajana työskentelevä Marjusaari pohtii.

– Aika levollisin mielin olen seurannut keskustelua veroprosentista.

Kauniaisissa asuva muusikko Macke Granberg pitää kotikuntansa matalaa veroprosenttia hyvänä asiana.

– Jos veroja korotetaan, loppuu jossain vaiheessa liikkumavara, hän arvioi.

– Ajattelen, että matalammat verot tuottavat lopulta enemmän kaikille, kun ihmiset voivat ostaa enemmän palveluja.

53 kuntaa nosti veroprosenttiaan

Kaikkiaan 53 kuntaa nostaa verojaan ensi vuodelle. Määrä on tavanomainen ja kaukana ennätyksistä. Vuonna 2014 verojaan kiristi 156 kuntaa ja vuonna 2010 peräti 181 kuntaa.

Tavanomainen korotus on 0,5 prosenttiyksikköä. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kiinnittääkin nyt huomionsa siihen, että melkoinen osa veroprosenttiaan nostavista kunnista on suuria kaupunkeja. Talousvaikeudet eivät ole vain pikkukuntien riesa.

– Kuopio nostaa, samoin Tampere, Vaasa, Hämeenlinna, Kouvola, Mikkeli. Isojenkin kaupunkien tulopohja on takkuillut ja tilannetta yritetään korjata paitsi säästöillä ja leikkauksilla, myös veronkorotuksilla.

Kovimpien verottajien joukkoon suuret kaupungit eivät kuitenkaan nouse korotusten jälkeenkään. Suuret kaupungit hyötyvät pienistäkin veronkorotuksista pikkukuntia paremmin, koska niissä on suhteessa enemmän hyvätuloisia veronmaksajia kuin pienissä maalaiskunnissa.

Pienten kuntien ongelma verotusmielessä on, että iso osa kuntalaisista on pienituloisia eläkeläisiä. Erilaiset kuntaveroon tehtävät vähennykset aiheuttavat sen, etteivät pienituloisten maksamat kuntaverot juuri nouse, vaikka veroprosenttia nostettaisiin.

Hyvätuloisia vähennykset hyödyttävät suhteessa vähemmän, mikä näkyy kilinänä kunnan kassassa.

Suurien kaupunkien veropäätösten myötä veronkorotukset iskevät Punakallion mukaan normaalia suurempaan määrään kuntalaisia, vaikka verojaan kiristävien kuntien määrä muuten on normaali.

Sotkamo rohkeana

Vaikka kuntien talousvaikeuksista on uutisoitu laajasti pitkin syksyä, seitsemän kuntaa on päättänyt laskea tuloveroaan ensi vuodelle. Määrä on keskiverto.

Rohkeimman loikan tekee kainuulainen Sotkamo, joka pudottaa kuntaveroaan kerralla peräti 1,5 prosenttiyksikköä 19,75 prosenttiin. Sillä päästään jo maan keskiarvon alapuolelle.

– Se on rohkea, etupainotteinen strategia. Sotkamo ajattelee houkuttelevansa alhaisemmalla veroprosentilla naapureista (Kajaani, Kuhmo) uusia muuttajia ja veronmaksajia, Punakallio arvioi.

