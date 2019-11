Tiedätkö, mistä Huuhkajien nimi sai alkunsa? Tässä miehet, jotka toivat nimen koko kansan huulille

Huuhkajien pääsyä EM-kisoihin juhlitaan, mutta mistä joukkue on saanut nimensä?

Kaikki kiteytyy kesäkuun kuudennen päivän iltaan vuonna 2007. Helsingin Olympiastadionilla oli käynnissä peli silloisen Suomen miesten A-maajoukkueen ja Belgian välillä.

Stadionin katsomossa istui tuona iltana myös helsinkiläinen Janne Tukiainen ystävänsä kanssa. Pelin suhteen toiveet eivät olleet kovin korkealla. Vain muutama päivä sitten Suomi oli hävinnyt EM-karsintaottelun Serbiaa vastaan.

Ottelua oli pelattu yli vartti, kun stadionin liepeiltä lennähti jättimäinen lintu, huuhkaja, joka laskeutui kentälle ja kierteli maalilta toiselle.

Peli keskeytettiin noin kymmenen minuutin ajaksi. Tilanne oli epäselvä: Miten jättimäinen lintu saataisiin siirtymään pois kentältä?

Tällöin idealamppu syttyi Tukiaisen mielessä - ja todennäköisesti monen muunkin. Tukiainen ystävineen kuitenkin tarttui toimeen idean eteen päin viemiseksi.

– Rupesimme miettimään kaverin kanssa, että huuhkajahan on hieno nimi Suomen joukkueelle. Päätimme, että tätä asiaa pitäisi edistää mahdollisimman tehokkaasti, Tukiainen kertoo.

Kentällä työskenteli myös MTV:n entinen urheilutoimittaja Christian Berg. Hän on Tukiaisen hyvä ystävä.

– Kysyin Kisseltä, että mites tämmöinen idea ja hän otti asian hoitaakseeni, Janne Tukiainen kertoo.

Huuhkaja puuttui pelin kulkuun

Berg oli itse seurannut huuhkajan lentelyä lehdistökatsomosta. Hän kuvailee muhkean linnun lennelleen katsomon ylähirreltä toiselle, kunnes se lopulta hävisi.

Berg muistelee edelleen Tukiaisen soittoa tuona erikoisena pelipäivänä.

– Takaraivossa olin jo aiemmin miettinyt, miksei Suomen jalkapallon maajoukkueella ole omaa lempinimeä. Meillä oli kuitenkin jo Leijonat ja muut, Berg muistelee.

Olympiastadionin henkilökunta nimesi ottelun kuuluisan huuhkajan Bubiksi. Oli linnulla osaa asiaan tai ei, Suomi voitti ikonisessa ottelussa Belgian 2–0.

Janne Tukiainen (vas.) ja Christian Berg ovat vanhoja ystäviä. Kuva on otettu vuonna 2008 Töölössä.

Pelin päätyttyä Berg kiiruhti ulos kuvaajan kanssa. Tarkoituksena oli suunnata autolle, jossa Berg aikoi valmistella tulevan televisiojutun käsikirjoitusta.

Stadionin uloskäynnin juurella päivystävä porttivahti kehotti kuitenkin Bergiä katsomaan läheistä koivua kohti.

– Siellä se huuhkaja vain pällisteli. Jos meillä olisi ollut kamera valmiina, olisi se välähtänyt. Olisi ollut hienoa saada haastattelu itse huuhkajalta, Berg kertoo.

Ehkä juuri linnun kohtaaminen kesäillassa sinetöi Bergin päätöksen: Hän kutsui miesten jalkapallon maajoukkuetta ensimmäistä kertaa Huuhkajiksi legendaarisena pelipäivänä esitetyssä Tulosruudussa.

– Käsittääkseni olin ensimmäinen, joka käytti joukkueesta Huuhkajat-nimitystä. Joku ehkä kokee että nimen lähtöhetki on joku muu. Itse satuin vain olemaan sellaisessa roolissa, että pystyin tavoittamaan kansaa.

Bubia on kutsuttu maailman rohkeimmaksi kaupunkihuuhkajaksi. Bubista oli vuonna 2007 tehty jo aiempia havaintoja Helsingin Olympiastadionilla, mutta Suomi–Belgia-ottelu teki siitä kuuluisan. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Nimitys ei sopinut kaikille

Selostajan Bror-Erik Walleniuksen mukaan nimetty Bubi-huuhkaja nousi suureen suosioon ikonisen ottelun jälkeen ja se sai innokkaan vastaanoton sekä fanien että median keskuudessa.

Lintu nimitettiin samana vuonna Helsingin Vuoden kaupunkilaiseksi.

– Varmistin pari päivää ottelun jälkeen vielä maajoukkueen tiedotuspäälliköltä, että itse joukkue kokee nimen omakseen. Ja sehän kävi heille, vaikka joidenkin kannattajien mielestä Huuhkajat-nimi ei ollut tarpeeksi arvokas.

Huuhkajat Liechtenstein-ottelussa. Tomi Hänninen / Yle

Muun muassa Ilta-Sanomien ottelua perkaavassa jutussa (siirryt toiseen palveluun) kuvaillaan, ettei "huuhkaja ei raapinut, kynsinyt tai 'saalistanut' ketään".

– Uskon, että se on uros ja lisäksi poikamies. Eikä se ole lajitoverinsa Lipponen, koska Lipposella on paljon möreämpi ääni. Bubi on baritoni, arveli stadionin vahtimestari Marko Helistö MTVlle tapauksen jälkeen vuonna 2007.

Lipponen on Töölössä usein nähty kaupunkihuuhkaja, joita on tavattu useissa Euroopan kaupungeissa.

Bergin mukaan Huuhkaja-nimitys eteni ottelun jälkeen myös muihin tiedotusvälineisiin, vaikka nimityksestä on käyty myös kiistoja.

Bergille stadionilta soittanut Janne Tukiainen toppuuttelee, ettei häntä voi palkita mistään innovatiivisesta keksinnöstä.

– Toimin innoittajana ja Kisse lanseerasi tämän. Tämä oli yksi alkupiste, mihin nimen voi jäljittää, Tukiainen sanoo.

