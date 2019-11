Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos ovat megatrendejä, mutta miten ne vaikuttavat Lapin matkailuun? Nämä 4 ilmiötä näkyvät tulevaisuudessa

Mistä ja millä turistit tulevat?

Aasialaisten, erityisesti kiinalaisten, innostuksesta Lapin-matkailuun on puhuttu vuosia. Syy on selvä: Kiinan väkiluku on 1,4 miljardia, joten potentiaalia riittää lähes rajattomasti.

Tällä hetkellä valtaosa Lapissa vierailevista ulkomaisista turisteista tulee kuitenkin lähempää: kolme suurinta matkailijamaata yöpymisten perusteella (siirryt toiseen palveluun) Lapissa ovat House of Laplandin mukaan Iso-Britannia, Saksa ja Ranska. Kiina tulee viidentenä.

– Kiina tulee olemaan maailman suurin matkailumaa. Intia seuraa perässä. Tänäkin tulevana talvena Lapissa käy jo yli sadan eri kansallisuuden matkailijoita. Sanoisin, että 10–15 vuoden päästä määrä on vielä suurempi, ennustaa Jesse Ketonen.

Kasvun myötä esiin nostetaan yhä useammin myös matkailun varjopuolia: ruuhkia ja lentomatkustuksen ilmastovaikutuksia. Esimerkiksi lentoveroon suhtaudutaan Lapissa sekä myönteisesti että kielteisesti.

– Toivottavasti löytyy myös aiempaa vastuullisempia vaihtoehtoja siihen, miten tänne päästään, sanoo matkailuelinkeinon sopeutumista ilmastonmuutokseen tutkinut Juho Kähkönen Lapin yliopistosta.

– Lapin matkailu on 10–15 vuoden päästä toivottavasti hiilineutraalia. Toivottavasti se ottaa huomioon ne megatrendit mihin suuntaan ollaan menossa ja mistä meillä on jo suuntaviivoja näkyvillä, House of Laplandin Jesse Ketonen sanoo.

