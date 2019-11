Turun yliopiston vaihto-opiskelijat palaavat levottomuuksien keskellä olevasta Hongkongista ennenaikaisesti takaisin Suomeen – loppuopinnot suoritetaan etänä

Turun yliopiston vaihto-opiskelijat suuntaavat ennenaikaisesti kotiin levottomuuksien keskellä olevasta Hongkongista.

Turun yliopistolla on ollut neljä opiskelijaa vaihdossa kahdessa eri yliopistossa. Turun yliopiston kansainvälisten asioiden suunnittelija Liisa Järvinen kertoo, että hongkongilaiset yliopistot ovat aktiivisesti tiedottaneet yhteistyöyliopistoja kaupungin tilanteesta. Hän kertoo, että Turun yliopiston vaihto-opiskelijat tulevat takaisin Suomeen vielä marraskuun aikana.

– Yliopistot ovat kertoneet jatkuvasti tilanteesta. Meille on painotettu, että he auttavat vaihto-opiskelijoiden mahdollisessa kotiin paluussa kaikin tavoin ja pitävät huolta myös mahdollisimman hyvin turvallisuudesta.

Vaihto-opiskelijat eivät ole opiskelleet levottomuuksien keskipisteessä olleessa Hongkongin teknillisessä yliopistossa.

Yliopistot suljettuina

Opiskelijat palaavat Suomeen omasta tahdostaan vielä tämän kuun aikana, koska yliopistot ovat suljettuina levottomuuksien takia.

– Olemme olleet opiskelijoihin yhteydessä, ja ilmoittaneet, että jos he haluavat palata Suomeen, niin asia järjestyy. He itsenäisesti sitten päättävät paluustaan. Olemme myös kehottaneet opiskelijoita seuraamaan paikallisten uutissivustojen lisäksi Suomen ulkoministeriön maatiedotteita. Käsittääkseni opiskelijat ovat seuranneet myös Suomen Hongkongin suurlähetystön sivujen kautta, missä näitä levottomuuksia on ollut.

Järvisen mukaan opiskelijat pystyvät suorittamaan vaihtonsa loppuun myös Suomessa.

– Hongkongissa sijaitsevat partneriyliopistomme ovat nyt miettineet miten tämä kaikki saadaan tehtyä, vaikka fyysisiä luentoja ei pystytä levottomuuksien takia järjestämään. Meidän opiskelijamme voivat suorittaa kurssinsa loppuun verkkokursseina. Ne voi siis tehdä etänä loppuun.

Turun yliopiston Liisa Järvisellä ei ole tietoa muiden suomalaisyliopistojen vaihto-opiskelijatilanteesta Hongkongissa. Sen sijaan hänellä on tietoa esimerkiksi Norjan Bergenin ja tanskalaisen Aarhusin yliopistojen opiskelijamääristä Hongkongissa.

– Meillä on eurooppalainen verkosto, jonka kautta olemme olleet yhteydessä eurooppalaisiin kollegoihimme. Olemme käyneet keskusteluja, mitä kukin yliopisto tekee. Muut yliopistot ovat reagoineet samalla tavalla kuin Turun yliopisto, eli ovat laittaneet viestiä vaihdossa oleville opiskelijoille, että kotiinpaluu on mahdollista niin halutessa. Muilla yliopistoilla on enemmän opiskelijoita Hongkongissa, esimerkiksi Aarhusin yliopistolla on yli 30 opiskelijaa vaihdossa ja norjalaisella Bergenin yliopistollakin kymmenkunta.

