Maria Niskanen, 31, syttyi kirjeenvaihdosta vuosien jälkeen uudelleen: "Kirjeissä halutaan päästä pintaa syvemmälle"

Maria Niskanen, 31, selaa koristeellisia kirjepapereita paperituotteiden erikoisliikkeessä Jyväskylässä. Hän on viime kuukausina herätellyt vanhaa lapsuuden harrastustaan uudelleen henkiin hankkien kaksi uutta kirjekaveria Suomesta.

– Käsin kirjoittaminen on aivan ihana tapa. Siinä alkaa ihan eri lailla ajatus juosta. Siinä keskittyy paremmin kuin muuten kirjoittaessa: ajatuksiaan miettii silloin syvällisemmin.

Niskanen huomaa käsin kirjoittaessaan pääsevänsä helposti vauhtiin: alkukynnyksen ylitettyään hän lähtee rustaamaan kirjettä oikein kunnolla. Jälkeenpäin lukiessaan kirjoittamaansa tekstiä, hän usein yllättyy itsekin sen sisällöstä.

– Joskus ihan alan nauraa itselleni, tällaistako kirjoitin. Ihan kuin myös oikeassa elämässä olisin saattanut sanoa samat asiat jollekin kasvotusten. Sitä ilmiötä ei tapahdu pikaviestintäalustoilla.

Kirjepaperien kysyntä on lisääntynyt ainakin osassa paperituotteiden erikoisliikkeissä. Jyväskyläisessä Harjun Paperissa kirjepapereita ostavat niin nuoret kuin vanhemmatkin asiakkaat. Liikkeessä uskotaan villityksen johtuvan innostuksesta käsillä tekemiseen.

Suomalaisessa kirjakaupassa toiveet kauniista kirjepaperiseteistä ovat lisääntyneet. Kirjakaupassa uskotaan sen liittyvän trendiin, jossa kynällä kirjoittaminen, tuunaus ja esteettiset asiat yhdistyvät.

Bujoilu eli bullet journal, kalenterin, muistivihon ja päiväkirjan yhdistävä ilmaisumuoto on ollut jo pitkään arkipäivää. Siihen erityisesti liittyvä laadukkaiden kirjoitusvälineiden kysyntä on ollut kasvussa. Monia ihmisiä kiinnostaa myös kauniit design paperituotteet.

Monella kirjeiden kirjoittamiseen hurahtaneilla on todennäköisesti ollut bujoharrastus ensin taustalla. Se mikä on bujoilusta opittu, tuodaan kirjepaperille tarrojen ja piirtämisen sekä eri askartelutapojen kautta.

Niskanen haluaa uskoa, että kirjeenvaihdon nousussa on kyse käsillä tekemisen lisäksi myös kyllästymisestä pinnallisuuteen ja kaipuusta syvällisempään yhteyteen.

– Tämä on vastavoima somelle: kirjeissä halutaan päästä pintaa syvemmälle. Käsinkirjoitetut kirjeet ovat henkilökohtaisempia ja tunteeltaan aidompia kuin koneella tai puhelimella kirjoitettu teksti, joka on paljon kylmempää ja kliinisempää.

Kirjeitse Saksasta Suomeen sydänystäviksi

Äänekoskelainen Raija Toivo, 59, on ollut 43 vuotta katkeamattomassa kirjeenvaihdossa saksalaiseen kirjekaveriinsa, Mariin. Heistä on tullut sydänystäviä. He ovat myös tavanneet toisiaan vuosien varrella pitkälti yli toistakymmentä kertaa.

Kirjekaveruus syttyi sattumalta.

Toivon postilaatikkoon Äänekoskella tipahti yllättäen koalakarhupostikortti Saksasta 1976. Saksalainen Mari oli saanut Raijan, siihen aikaan tyttönimeltään Liimatainen, osoitteen yhteisen tutun kautta. Mari pyysi koalakortissa Raijaa kirjekaverikseen. Raija oli silloin 16 ja Mari 14.

Henkinen yhteys löytyi tytöillä heti ensimmäisistä kirjeistä lähtien, ja ystävyys alkoi pikkuhiljaa syvetä.

– Aluksi kirjeissä oli ainoastaan tavanomaisia lyhyitä lauseita. Sitten alkoi tulla rohkeutta enemmän ja halua tietää toisesta lisää. Kirjeet muuttuivat avoimemmiksi, tunteet tulivat myös mukaan.

Raija Toivon kirjeystävä Mari pahoitteli ensimmäisessä postikortissaan, ettei ollut poika, mutta toivoi silti Raijan ryhtyvän kirjekaverikseen. Niko Mannonen / Yle

Ystävykset jakavat kirjeissä kaiken: ilot ja surut. Ainoastaan politiikasta ja uskonnosta ei kirjeissä puhuta - ne eivät kiinnosta kumpaakaan.

Kirjeet lensivät Suomen ja Saksan välillä tiuhaan. Ystävykset raapustivat tosilleen englanniksi kiivaimmillaan kaksikin kertaa viikossa. Joskus kirjeet saattoivat mennä ristiin. Kirjettä odotettiin molemmissa päissä yhtä malttamattomina, päiviä laskien.

Toivo on säästänyt kaikki kirjeet ja muistoesineet. Kirjekaverit lähettelivät myös paljon paketteja toisilleen. Kerran Raijalle tuli jopa näytteet Marin huoneen tapettivaihtoehdoista.

– Näissä vanhemmissa kirjeissä näkee, että kuoret on repäisty nopeasti auki. Sitä halusi niin kiihkeästi lukea heti sen kirjeen. Myöhemmät kirjeet on maltettu avata siististi veitsellä, Toivo naurahtaa.

Kirjeystävykset ovat varttuneet teineistä äideiksi tosiaan tukien.

Raija ja Mari ovat tavanneet myös säännöllisesti. He ovat tehneet useita yhteisiä matkoja muun muassa Lappiin. Niko Mannonen / Yle

Toivo lensi Marin häihinkin Saksaan. Heidän miehensä ovat myös löytäneet yhteisen sävelen perheiden toistensa luona tehtyjen vierailujen kautta. Miehiä yhdistää muun muassa kalastus.

Kirjekaveri kotisohvalla rupattelemassa

Maria Niskanen löysi molemmat uudet kirjekaverinsa netistä. Toisen hän keksi kaverihaku.fi -sivuston kautta ja toisen keskustelualustoilta.

Hän haaveilee rohkaistuvansa etsimään vielä yhden kirjeystävän myös ulkomailta. Siihen hän tulisi käyttämään Global Penfriends -sivustoa. Se on pitkäikäinen sivusto kirjeenvaihdon harrastajille.

Kirjeenvaihtoharrastuksen juuret ovat pitkät. Suomalainen koululaiskirjeystäväpalvelu, International Youth Service eli IYS aloitti toimintansa 50-luvun alkupuolella Turussa. 1993 sillä oli puolen miljoonan 10–20-vuotiaan yhteys- ja harrastustiedot 120 eri maasta. Se teki siitä Helsingin Sanomien mukaan maailman suurimman alallaan.

Vaikka IYS oli suomalainen palvelu, vähemmistö asiakkaista oli Suomesta, valtaosa tuli Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Italiasta. IYS lopetti toimintansa 2008, mutta sillä on edelleen kirjekaveri-ilmoituksia sisältävät fanisivut Facebookissa.

Niskanen laittoi retroharrastuksen uudelleen tulille alkamalla ensin kirjoitella Varsinais-Suomessa asuvalle naiselle, joka on häntä 20 vuotta vanhempi.

– Hän kertoi omassa kirjeilmoituksessaan olevan mummoenergiaa tarjolla. Ajattelin sen rikastuttavan elämääni ihanasti: ehkä oppisin hänen kauttaan näkemään joitain asioita, joita en muuten näkisi.

Toinen Niskasen kirjekaveri asuu Inarissa Lapissa.

Kirjeiden kirjoittaminen ei tunnu Niskasesta vähääkään vaivalloiselta. Kirjeiden sisältö riippuu paljon siitä, kenelle hän kirjoittaa. Pääasiassa kirjeeseen kertyvä teksti on arkipäiväistä kertomista, samalla tavalla kuin kirjekaveri tulisi kotisohvalle niitä näitä juttelemaan.

– Kirjeen kautta tulee tunne kuin menisin hänen luokseen siinä paperilla ja kertoisin siinä kuulumisia. Se on henkilökohtaisempi ja aidompi tapa kommunikoida kuin kännykkää näpyttelisi.

Niskanen on myös varastoinut kaikki vanhat kirjeensä.

Kirjeenvaihto tuli hänen elämäänsä 90-luvulla. Niskasen äiti ehdotti 7-vuotiaalle Marialle, että hän alkaisi kirjoittamaan kirjeitä. 10 vuotta kirjeenvaihto oli iso osa Niskasen elämää.

Kirjepaperilla tuulahdus menneestä

Silloin tällöin Niskanen ottaa jälleen pinkan vanhoja kirjeitä esiin ja palaa menneeseen. Kirjeissä on kätkettynä pala Niskasen nuoruutta: paperilla selviää millainen hän on lapsena ja nuorena ollut.

– Nolottaa, mutta sillä lailla kuitenkin lämmöllä, että millainen 10-vuotias Maria on ollut. Luettelee suosikkibändejä ja paljastaa kenestä luokkalaisesta tykkää. Salaisuudet on jaettu niihin kirjeisiin, mitä ei välttämättä joka ikiselle livenä olevalle kaverille ole kerrottu.

Maria Niskasen mielestä palanen häntä itseään on tallentunut lapsuuden ajan kirjeisiin. Niko Mannonen / Yle

Silläkin tavalla Niskanen kokee kirjeiden olevan henkilökohtaisempia kuin muunlainen tapa viestiä.

Kirjeenvaihto kehittää Niskasen mielestä kieltä ja rikastuttaa sanavaraston lisäksi koko elämää. Kirjeisiin ei hänen mielestään tule kirjoitettua niin vihamielisiä ajatuksia ja negatiivisia kommentteja kuin näkee usein sosiaalisessa mediassa olevan.

Myös kirjeen odottaminen on hänestä hyvästä, kun eletään somemaailmassa ja ollaan koko ajan tavoitettavissa. Niskasen mielestä kirjeissä on myös enemmän tunnetta, jota hymiöt eivät korvaa.

– Olen kait jollain tavalla vanhanaikainen. Siinä on ihan omaa tunnetta, kun asettuu aloilleen ja alkaa kirjoittaa kirjettä. Sitten pitää vielä odottaa sitä vastausta. Siinä kaikessa on jotain omalaatuista ja mukavaa tunnetta, mitä ei ole millään pikaviestintäalustoilla.

Raija Toivo on varastoinut kaikki vanhat kirjeet siististi pahvilaatikoihin ja tallentanut kirjeystävään liittyvät valokuvat kirjojen kansiin.

Toivon englannin kielentaito on kehittynyt kirjeitä kirjoittaessa. Jos he eivät ole Marin kanssa tienneet jotain sanaa englanniksi, he ovat keksineet sille oman sananansa. Toivo on opiskellut koulussa myös saksaa, muttei ole halunnut antaa Marille kirjeiden kirjoittamisessa kotikenttäetua.

Saksalaisen kirjeystävänsä ansiosta hän on lisäksi oppinut paljon vieraan maan kulttuurista. Hän on saanut myös paljon uusia ystäviä kirjekaverinsa kautta ja opetettua suomalaisia tapoja saksalaisille.

– Mari rakastaa korvapuusteja ja on oppinut leipomaan niitä. Heillä on Saksassa myös sauna ja he ovat oppineet suomalaisten lailla nauttimaan luonnosta. Mari ja hänen miehensä pitävät paljon Suomesta: he matkailevat mielellään esimerkiksi Lapissa.

Kirjeiden koristelu kirsikkana kakun päällä

Koristelu on iso osa Toivon ja Niskasen kirjeitä. He haluavat nähdä kirjeiden eteen vaivaa ja sujauttaa arjen piristyksiä mukaan kirjekuoreen.

– Kirje ei ole pelkkää tekstiä, vaan siitä näkee, että on panostanut siihen ihmiseen paperin kautta. Siinä tulee myös se henkilökohtainen osuus, jota ei todellakaan tapahtuisi pikaviestintäalustoilla, sanoo Niskanen.

Raija Toivo harmittelee, ettei löydä kauniita kirjepapereita Äänekosken kaupoista ja marketeista. Hän ei missään nimessä halua kirjoittaa kirjettä pelkälle valkoiselle paperille.

Raija Toivon sisko on taitava kuvittamaan kirjepapereita. Niko Mannonen / Yle

Hänen nuorempi siskonsa on hyvä piirtämään: hän on koristellut Raijalle valkoisia papereita kukin, eläimin, lumiukoin ja mitä erilaisimmin koristein. Toivo on monistanut siskonsa piirustuksia kirjepapereiksi.

– Olen todella kiitollinen siskolleni näistä piirustuksista. Valitsen kirjepaperin aina huolella riippuen kirjeen sävystä. Myös oikeanlainen postimerkki on tärkeä.

Toivolla on kaksi hyvää ystävätärtä Suomessa, mutta eniten hän on edelleen tekemisissä saksalaisen Marin kanssa.

Raija ja Mari pitävät yhteyttä viikoittain, joskus jopa päivittäin. Kirjeiden lisäksi he soittelevat ja laittavat viestiä somessa. Kirjeiden kirjoittaminen on harventunut, muttei hiipunut. Kirjeenvaihdossa ei ole koskaan ollut puolta vuotta pidempää taukoa.

Jossain vaiheessa Mari oli huolissaan heidän yhteyden katkeamisesta, mutta Toivo on aina tiennyt yhteydenpidon jatkuvan.

Toivo ottaa aina saamansa kirjeen viereen, kun alkaa vastaamaan siihen. Niko Mannonen / Yle

Seuraava riemukas jälleennäkeminen on suunnitteilla Saksaan ensi vuoden joulumarkkinoille. Ystävykset pyrkivät tapaamaan nyt vielä mahdollisimman paljon, kun jalat vielä kantavat.

Maria Niskanen ei ole pitänyt yhteyttä vanhoihin kirjekavereihinsa, mutta hänellä on toiveissa löytää heidät uudestaan.

– Minulla on sellainen kutina, että netin syövereistä saisin heidät saalistettua. Haluaisin taas uudelleen aloittaa heidän kanssaan kirjeenvaihdon. Se olisi aika ihana, jos se onnistuisi.

Voit keskustella aiheesta 24.11.2019 klo 17 saakka.