Voit säästää satoja euroja, kun pysäytät autosi sekunniksi – joka kolmas kuski pitää STOP-merkkiä pilkkanaan

Pakollinen pysäyttäminen eli STOP-merkki on niin tuttu, että pienikin lapsi tuntee sen. Näin uskoo ainakin Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

– Jotenkin olettaisi, että aikuisetkin ymmärtävät, mitä se tarkoittaa, pohtii Heiskanen.

Liikenneturva tutki hiljattain (siirryt toiseen palveluun), miten hanakasti autoilijat noudattavat pakollinen pysähtyminen -merkkiä. Siinä Liikenneturvan liikennelaskijat tarkkailivat eri puolilla Suomea risteyksiä, joissa on STOP-merkki.

Havaintoaikana STOP-merkin ohi ajoi liki 4 500 henkilöautoa. Niistä 29 prosenttia eli noin joka kolmas ajoi risteyksen ohi pysähtymättä.

Suuri vaara

Ylikonstaapeli Pertti Karvonen on kollegoineen saapunut valvomaan liikennettä Lappeenrannan keskustan tuntumaan Kivenkadun ja Lentäjäntien risteykseen.

– Punainen Toyota. Jätti pysähtymättä, kertoo Karvonen radiopuhelimellaan sadan metrin päässä olevalle kollegalleen.

Tässä risteyksessä näkyvyys oikealle on olematon. Petri Kivimäki/Yle

Puolen tunnin havaintoaika tukee hyvin Liikenneturvan tutkimusta. Noin joka kolmas ajaa tässäkin risteyksessä vauhdikkaasti risteyksen läpi, vaikka STOP-merkki velvoittaa pysähtymään.

– Kymmenestä autosta kolme jättää pysähtymättä. Se on tosi huono luku, kun kaikkien pitäisi pysähtyä, huokaa Karvonen.

Tässä risteyksessä näkyvyys erityisesti oikealle on lähes olematon. Siksi risteykseen on laitettu STOP-merkki kertomaan pakollisesta pysähtymisestä.

– Tuohon pylvääseen on laitettu kaikki mahdolliset merkit, että autoilijat osaisivat varoa. Sen lisäksi tiehen on maalattu pysäytysviiva. Siitä huolimatta aika moni autoilija jättää pysähtymättä.

STOP-merkin yläpuolella on suojatien merkki. Merkin alapuolella puolestaan lisäkilvellä varoitusmerkki polkupyöristä. Petri Kivimäki/Yle

Jalankulkijoita ja pyöräilijöitä saapuu risteävän tien nurkalla olevan rakennuksen takaa tiuhaan tahtiin. Jos auto ei risteykseen pysähdy, on törmäämisen vaara suuri.

– Tässä on erittäin huono näkyvyys. Ainoa mahdollisuus nähdä pyöräilijät ja kävelijät on, että autoilija pysähtyy.

Karvonen tarkentaa, että pelkkä pysähtyminen ei riitä.

– Pysähtyminen on vain yksi osa suoritusta. Autoilijan pitää tehdä havainto, ettei oikealta tai vasemmalta ole tulossa ketään. Pään pitää kääntyä, sanoo Karvonen.

Pysäytysviivan kohdalla

Pakollinen pysähtyminen koskee kaikkia ajoradalla liikkuvia kulkuneuvoja. Autoilijoiden lisäksi siis myös esimerkiksi polkupyöräilijöiden ja mopoilijoiden on noudatettava STOP-merkkiä.

Varsinaisesti missään ei ole määrätty, kuinka kauan auton tulee olla pysähdyksissä. Riittää, että on pysähtynyt ja on ainakin hetken liikkumatta.

Lähes aina STOP-merkin yhteydessä tiehen on maalattu myös pysäytysviiva, jota ennen pysähtymisen on viimeistään tapahduttava. Tieliikenneasetuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) STOP-merkillä itse asiassa osoitetaan, että risteykseen tai tielle tuleva ajoneuvo on pysäytettävä pysäytysviivan kohdalle.

Viimeistään pysäytysviivan kohdalla on pysähdyttävä, jos risteyksessä on STOP-merkki. Petri Kivimäki/Yle

Jos pysäytysviivaa ei ole, on kulkuneuvo pysäytettävä välittömästi ennen risteävää tietä sellaiseen kohtaan, josta on mahdollisimman hyvä näkemä risteävälle tielle.

Ylikonstaapeli Raimo Väisänen Kaakkois-Suomen poliisista korostaakin näkemäaluetta eli sitä, mitä kulkuneuvon kuljettaja näkee. Jos näkemäalue on huono, silloin on ehdottomasti pysähdyttävä jo STOP-merkin kohdalle.

Toisinaan pysäytysviiva on vasta STOP-merkin jälkeen ja välissä voi olla suojatie. Silloin kuljettajan on muistettava ensin antaa tietä suojatiellä meneville. Jos näkemäalue on hyvä ja näkee, ettei suojatielle ole tulossa ketään, voi suojatien ohi ajaa pysähtymättä.

Pysähtyä täytyy vasta suojatien jälkeen tulevalle pysäytysviivalle. Kahta kertaa ei siis välttämättä tarvitse pysähtyä.

– Toki saa pysähtyä sekä STOP-merkin että pysäytysviivan kohdalla, sanoo Väisänen.

Pertti Karvonen muistuttaa, että jokaisen auton on pysähdyttävä erikseen. Jos jonossa on kaksi autoa peräkkäin, ei siis riitä, että pysähtyy edellä olevan auton kanssa samaan aikaan.

Kaikkien autojen on pysähdyttävä erikseen ennen pakollinen pysähtyminen -merkkiä. Petri Kivimäki/Yle

Jokaisen autoilijan tulee tehdä havainto turvallisesta liikkumisesta risteykseen.

– Jos esimerkiksi tässä risteyksessä pysähtyy viisi tai kymmenen metriä aikaisemmin, ei pysty näkemään oikealta tulevaa liikennettä tuon vieressä olevan rakennuksen takia.

Kunnon sakot

Pakollinen pysähtyminen -merkkejä on laitettu risteyksiin, jotka on todettu vaarallisiksi. Niissä onnettomuuden vaara on suuri, jos autoilija ei pysähdy ja katso ympärilleen.

Siksi rikkeestä on määrätty annettavaksi sakkorangaistus. Rikesakolla ei selviä.

– Siitä tulee aina päiväsakkoja, kertoo ylikonstaapeli Pertti Karvonen.

Poliisi myös arvioi rikkeen vakavuutta.

– Jos tulee kovalla nopeudella ja pää ei käänny, on sakko suurempi. Jos hiljentää, pääsee vähän halvemmalla. Yleensä saa yhdeksän päiväsakkoa, kertoo Karvonen.

Tavanomainen sakko Karvosen kokemuksella on 9 x 40 euroa eli 360 euroa.

– Sen verran säästää, kun pysähtyy sekunniksi, sanoo Karvonen.

Karvosen esimerkissä ihmisen nettopalkka eli käteen verojen jälkeen jäävät tulot ovat 2 700 euroa kuukaudessa. Oman sakkosi määrän voit laskea poliisin sakkolaskurista (siirryt toiseen palveluun).

Jos STOP-merkin ohi pysähtymättä ajanut aiheuttaa onnettomuuden, nousevat kustannukset ja onnettomuuden aiheuttamat kärsimykset mahdollisesti niin isoiksi, ettei niitä voi rahalla edes korvata.

Ylikonstaapeli Pertti Karvosen kokemuksen mukaan ihmiset kuitenkin yleensä oppivat yhdestä sakosta.

– Ihmiset ovat usein ajatuksissaan, eivätkä huomaa STOP-merkkiä. Toisinaan ihmiset ovat mielestään pysähtyneet. Siksi meillä usein on videokamera, jolla tilanne tallennetaan ja voidaan näyttää kuljettajalle.

Jos pysäytysviivaa ei ole, tulee pysähtyä välittömästi sellaiseen kohtaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys risteävälle tielle. Petri Kivimäki/Yle

Merkillä syynsä

Pakollinen pysähtyminen -liikennemerkin viesti on ehdoton. Sen tarkoitus on taata kaikille liikkujille turvallinen matka. Noin 35 prosenttia ihmisistä on Liikenneturvan kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) joutunut vaaratilanteeseen, kun toinen autoilija on ajanut STOP-merkin ohi pysähtymättä.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen ihmetteleekin autoilijoita, jotka jättävät pysähtymättä.

– Ihmiset kokevat, että jos näkymä on hyvä, ei tarvitse pysähtyä. Olen kuullut sellaisenkin selityksen, että oli niin liukasta ja siksi ei uskaltanut pysähtyä. Monesti näkee myös sitä, että melkein pysähtyy.

Heiskasen mielestä tiellä kulkevien pitäisi muistaa, että STOP-merkit ovat paikoillaan hyvästä syystä.

– Ne ovat paikkoina sellaisia, joissa kannattaa pysäyttää auto ja tarkkailla muuta liikennettä.