Katsotko Linnan juhlat vuodesta toiseen? Kokosimme 100 vuotta täyttävän vastaanoton historiasta 10 pointtia, joita et tiennyt

Kuka kukin on? Mistä sen voi tietää?

Linnassa on kätelty vuodesta 1925. Poikkeus olivat Svinhufvudit (1931–1937), jotka saattoivat runsaslukuisina vierasvuosina purjehtia Porilaisten marssin saattelemina vieraiden joukkoon. Paasikivetkin (1946–1956) poikkesivat kaavasta. He ottivat vieraita vastaan myös istualtaan ja antoivat kansliapäällikön hoitaa osan tehtävästä vuonna 1953.

Nykyisin kättely on juhlien seuratuin osuus. Urakka on mittava paitsi isäntäparille myös juhlaa suorassa tv-lähetyksessä selostaville juontajille. Miten he voivat tietää kaikkien nimet ja taustat? Siinä auttavat yhteispeli ja Linnan tunnistuskortit. Niihin vieraat ovat jo ennen juhlaa voineet listata lyhyesti tietoja itsestään.

Kortit kerää eteisessä toimittaja, joka kysyy sisääntulijoilta nimen ja vinkkaa tämän tuntomerkit ja taustat selostamoon.

