JHL laajentaa tukilakkojaan Postin työriidassa – työnseisaus ulottuu lentokentille ja pääkaupunkiseudun liikenteeseen

Liitto on aiemmin tukenut työntekijäpuolta muun muassa rautatieliikenteeseen kohdistetuilla työtaistelutoimilla.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL laajentaa (siirryt toiseen palveluun) Postin työriitaa koskevia tukilakkojaan. Maanantaina tukilakot laajenevat lentoasemille ja pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen, jos työriidan osapuolet eivät ennen sitä pääse sopimukseen

Lentokentillä lakossa ovat ne JHL:n jäsenet, jotka työskentelevät Airprossa ja RTG:ssä. Lakko vaikuttaa koko maassa ainakin lentojen turvatarkastuksiin.

Lentoasemilla lakko alkaa maanantaina kello kuudelta ja päättyy tiistaina alkaviin työvuoroihin.

Ilmailualan unioni IAU ilmoitti aiemmin eilen, että sen lentokentillä työskentelevät jäsenet ovat lakossa samaan aikaan.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tukilakko alkaa aamuyöllä kolmelta ja kestää vuorokauden. Lakossa ovat mukana muun muassa JHL:n jäsenet, jotka työskentelevät Koiviston Auto -yhtiössä. Työnseisaus koskee myös osaa huoltokorjaamoiden työntekijöistä.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ilmoitti eilen, että myös sen paikallis- ja lähiliikennettä Helsingin seudun liikenteen toimialueella ajavat jäsenet ovat lakossa samaan aikaan.

JHL on aiemmin ilmoittanut tukevansa työntekijöitä edustavaa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUta muun muassa rautateillä ja lossiliikenteessä. Liitto on muun muassa sulkenut tavaraliikenteen ratapihat tänään. Myös junien kunnossapito on lakossa huomenna.

