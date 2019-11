Herätys: Postilakon sovittelua jatketaan, vanhukset turvautuvat yhä enemmän ensihoitoon, sää jatkuu lauhana

Postilakon sovittelu jatkuu

Postilakon sovittelua jatketaan tänään. Osapuolet tapaavat valtakunnansovittelijan toimistolla kello 13. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ei hyväksynyt tiistaina valtakunnansovittelijan Vuokko Piekkalan jättämää sovintoehdotusta. Lakko ja niiden tukitoimet ovat jatkuneet tänään aiemmin ilmoitetun mukaisesti.

Terveydenhoidon laadun vertailuun rakennetaan mittaristoa

Tiedot hoidon laadusta ja hoitotuloksista koko maassa halutaan koota kansallisiin laaturekistereihin. Valmistelutyö on käynnissä THL:ssä. Markku Rantala / Yle

Kansallisten laaturekisterien valmistelu etenee. Vuoden 2014 alusta lähtien Suomessa potilailla on ollut vapaus valita mihin terveysasemalle tai sairaanhoitopiiriin hän menee saamaan hoitoa, mutta hoidon laadun vertaileminen esimerkiksi sairaaloiden välillä ei ole ollut mahdollista. Valmisteilla olevat hoidon laaturekisterit tekisivät ainakin osalle potilaista hoidon vertailun mahdolliseksi.

Vanhukset turvautuvat hädässään yhä enemmän ensihoitoon, vaikka terveydentila ei sitä vaatisikaan

Ensihoitajat Tiina Isokoski ja Marko Hanhisalo hoitamassa kotonaan kaatunutta vanhusta. Kalle Niskala / Yle

Ensihoidon työtaakka kasvaa ja yhä useampi apua tarvitseva on monisairas, huonokuntoinen ja yksin asuva vanhus. Sairaanhoitopiirit ovat kamppailleet ensihoitotehtävien lisääntymisen kanssa jo vuosia. Keski-Pohjanmaalla ratkaisuksi kokeillaan erikoiskoulutettuja ensihoidon sairaanhoitajia, jotka voivat ohjata vanhukset nopeasti jatkohoitoon.

Hekin löysivät rahoittajan Slushista: Suomalaisyhtiö lähettää "maanalaisia säätietoja" ja ratkoo globaalia vesiongelmaa

Tällä viikolla se taas alkaa – kasvuyhtiötapahtuma Slush. Parin vuoden ajan näytti siltä, että startup-pöhinä olisi jo saavuttanut kasvun rajat, mutta torstaina alkava jättitapahtuma on suurempi kuin koskaan. Kasvuyhtiö Soil Scoutin tarina osoittaa, että ilman Slushia suomalaisinnovaatioiden tie maailmalle olisi paljon kivisempi.

Turkissa osa syyrialaisista pakolaislapsista pääsee kouluun

Syyrialaislapsi on tehnyt laskutehtäviä vihkoonsa istanbulilaisessa koulussa. Ayla Albayrak / Yle

Tänään keskiviikkona vietetään lapsen oikeuksien päivää. Maailmanlaajuisesti lasten koulunkäyntiaste kasvaa koko ajan, ja perusopetuksessa se hipoo jo 90 prosenttia. Syyriassa sisällissota on kuitenkin katkaissut miljoonien lasten koulu-uran. YK:n lastenjärjestö Unicef arvioi, että sisällissota on tuhonnut yli 7 000 koulua ja kolmen miljoonan lapsen elämä on pommitusten pakoilua tai työntekoa perheen elatuksen eteen. Turkissa puolestaan on noin 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista, joista on lapsia yli miljoona ja heistä hieman yli puolet pääsee nykyään kouluun.

Sää jatkuu lauhana

Matti Huutonen / Yle

Suomen sää jatkuu keskiviikkona lauhana. Maahan leviää tänään lännestä sateita. Lapissa sataa iltapäivällä lunta, räntää ja vettä, ja etelässä tulee paikoin tihkua. Koko maassa on pilvistä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.