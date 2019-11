Naton pohjoismaiset jäsenet: Macron on väärässä kritiikissään

Pohjoismaiset puolustusministerit antoivat tänään täystyrmäyksen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin rajulle Nato -kritiikille. Ministerit olivat koolla Tukholmassa.

Macron sanoi The Economist -lehden haastattelussa, että Nato on aivokuollut eikä Eurooppa voi enää luottaa siihen, että Yhdysvallat puolustaisi liittolaisiaan.

Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen sanoi, että hän on täysin eri mieltä Macronin kanssa.

– Nato on maailman menestynein puolustusliittouma. Se on myös suuri organisaatio, jossa on omat haasteensa, mutta ei niistä voi puhua tuohon tapaan.

Tanskan puolustusministeri Trine Bramsen ei myöskään yhtynyt Macronin kritiikkiin.

– Mielestäni vahvaa Natoa tarvitaan aikana, kun on paljon hajaannusta.

– Olen Macronin kanssa kuitenkin samaa mieltä siitä, että Euroopan tulee ottaa enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Se on yksi syy, miksi pohjoismaista puolustusyhteistyötä tarvitaan.

– Olemme ennenkin nähneet sisäisiä kiistoja Natossa. Ne täytyy vaan käsitellä eikä niihin pidä juuttua, Bramsen sanoi.

Virolla ei varasuunnitelmaa

Samaa mieltä oli myös Baltian ja Pohjoismaiden kokoukseen tullut Viron puolustusministeri Jüri Luik.

– Macron halusi ehkä saada vähän eloa haastatteluun, naurahti Luik.

– Meillä ei ole mitään syytä miettiä, että Ranska epäilisi Naton tulevaisuutta.

Puolustusministeri sanoi, että Virolla ei ole olemassa varasuunnitelmaa puolustukselleen.

– Suhde Yhdysvaltoihin on meille ratkaiseva. Olkaamme rehellisiä – ei pohjoismaisella tai eurooppalaisella puolustusyhteistyöllä estetä Venäjää. Siihen tarvitaan Yhdysvaltoja, Luik sanoi.

Tänään Viron sisäministeri Mart Helme kertoi Virossa vierailleille suomalaisille politiikan toimittajille, että Viro tekee b-suunnitelmaa Naton kriisin takia. Sisäministeri ja puolustusministeri puhuvat siis asiasta eri tavalla.

– No, vastaus vaihtelee sen mukaan, keneltä sitä kysyy, Luik vastasi.

Suojattu yhteys Pohjoismaille

Pohjoismaiden puolustusministerit keskustelivat myös lähialueen turvallisuustilanteesta.

–Tilanne on jännitteisempi kuin 10 vuotta sitten. Mutta juuri tällä hetkellä ei ole mitään akuuttia, kuvasi puolustusministeri Antti Kaikkonen Pohjoismaiden yhteistä tilannekuvaa.

Pohjoismaiset puolustusministerit päättivät tänään tiistaina Tukholmassa yhteisestä tavasta vaihtaa tietoa kriisitilanteissa.

Suojattua kuva- ja ääniyhteyttä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa gps-yhteyksiä häiritään. Sitä voidaan käyttää turvallisuuspoliittisessa kriisissä, mutta myös luonnonkatastrofissa.

Tällainen tilanne olisi voinut olla Ruotsin metsäpalojen aikaan kesällä 2018.

Tämänpäiväiset päätökset ovat osa yhteistyön syventämistä, josta sovittiin viime syksynä. Viime marraskuussa puolustusministerit ja Islannin ulkoministeri linjasivat, millaista puolustusyhteistyön tulee olla vuoteen 2025 mennessä.

Ruotsi lupaa lain Suomen auttamisesta kriisissä

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyön syventämisestä ministeri Kaikkonen lupasi uutisia “kun lumi on maassa”.

– No ei minulla vielä päivämäärää siihen ole. Tuossa kun saadaan lumi maahan, niin eiköhän sitten ole kerrottavaa. Heti kerrotaan, kun on kerrottavaa.

Suomessa ihmetystä on herättänyt se, että Ruotsi ei ole vieläkään säätänyt lakia, joka mahdollistaa sotilaallisen avun antamisen kriisitilanteessa Suomelle.

Suomi on säätänyt vastaavan lain, jolla se pystyy auttamaan Ruotsia, vuonna 2017.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan lainsäädäntötyötä tehdään kovaa vauhtia.

– Voin luvata, että laki säädetään. Teemme työtä hyvin intensiivisesti sen eteen.

– Heti, kun työ on valmis, viemme sen eteenpäin. En usko, että varsinaisessa prosessissa tulee mitään ongelmia, mutta valmista täytyy ensin tulla.

