Turun piispa: "Kokemäen seurakunnan toimintakulttuuri on poikkeuksellisen huono"

Turun piispa Kaarlo Kalliala pitää Kokemäen seurakunnan tilannetta erittäin huolestuttavana.

Turun tuomiokapituli hylkäsi tiistaina Kokemäen kirkkoneuvoston esityksen kirkkoherra Hannu Tomperin erottamisesta.

– Kaikki ne tekijät, joilla kirkkoneuvosto vaati kirkkoherran irtisanomista, olivat epämääräisiä ja yleisluontoisia, Kalliala sanoo.

Selvitys kiusaamisesta

Kirkkoherran erottamisen sijaan tuomiokapituli päätti aloittaa selvityksen, ovatko luottamushenkilöt kiusanneet ja häirinneet kirkkoherraa.

Kokemäen Kustaa III:n kirkko. Liisa Kallio / Yle

– Kun kirkkoherra Tomperia kuultiin irtisanomisaloitteeseen liittyen, hän teki työturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen luottamushenkilöiden toiminnasta. Tuomiokapitulilla on tietynlaista työnantajavastuuta. Meidän on käytettävissä olevilla keinoillamme selvitettävä, mistä on kysymys.

Selvitys pikapuoliin

Piispa Kaarlo Kalliala nimittää lähiaikoina selvityshenkilön tutkimaan kiusaamisväitteitä ja seurakunnan tilaa. Hän sanoo, että tilanteen kärjistyminen näin vaikeaksi on poikkeuksellista.

– Kokemäen seurakunnan ja hallinnon toimintakulttuuri ja toimivuus on poikkeuksellisen huono. Ei tällaisia irtisanomisaloitteita juuri tehdä. Aloitteen tekeminen osoittaa, että viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä on iso kuilu, Kalliala sanoo.

Kärjistyneessä tilanteessa selvityshenkilön tehtävä ei Kallialan mukaan ole helppo. Hän toivoo, että sopiva henkilö löytyy nopeasti, jotta ongelmiin päästään tarttumaan pikaisesti.

Murhetta jo vuosien ajan

Kirkkoherra Hannu Tomperin ja Kokemäen seurakunnan luottamushenkilöiden suhteet ovat olleet kärjistyneet usean kirkkovaalikauden ajan. Taustalla on muun muassa kiistely seurakunnan omistamien rakennusten kunnostamisesta.

Seurakunnan tilanne on piispa Kallialalle tuttu jo vuosien takaa. Hän teki seurakuntaan ylimääräisen piispantarkastuksen vuonna 2016. Tuolloin hän arvioi seurakunnan riitojen henkilöityneen pahasti.