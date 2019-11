Vaasalaisyritykset veivät purkujätteitä teollisuustontille - syytetään ympäristön turmelemisesta

Kahdeksaa henkilöä ja kahta vaasalaista yritystä syytetään ympäristön turmelemisesta Pohjanmaalla.

Syytteet liittyvät tapaukseen, jossa muun muassa Maalahti-Korsnäsin terveyskeskuksen purkutyömaan jätteitä on viety Mustasaaren Tuovilassa sijaitsevalle teollisuustontille.

Tämän lisäksi toisen yrityksen Vaasassa sijaitsevalta rakennustyömaalta on viety jätettä samaiselle tontille. Syyttäjän mukaan purkujätettä on kaikkiaan 400 kuutiota. Niitä ei ole asiaankuuluvasti viety jätteenkäsittelyyn. Tapahtumista on aikaa viitisen vuotta.

Syytettyinä on seitsemän yrityksen edustajaa ja tontin omistanut henkilö, joka antoi luvan viedä jätteet tontille. Kaikki kiistävät syytteet.

Syytetyille vaaditaan ehdollista vankeutta. Lisäksi yritysten olisi maksettava yli 270 000 euroa korvauksia valtiolle. Jutun käsittely jatkuu Pohjanmaan käräjäoikeudessa tällä viikolla.