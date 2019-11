Kirjastoissa nuuskaavia ja alkoholia juovia nuoria ei saada millään kuriin Kouvolassa: "Vaanivat ovella ja tulevat mukana sisään"

Kirjastoissa häiriköinti on harvinaista Suomessa. Kouvolassa siitä on tullut pysyvä ongelma.

Häiriköivistä nuorista näyttää tulleen pysyvä riesa kahdessa Kouvolan omatoimikirjastossa. Viime vuosina ilmenneet ongelmat ovat jatkuneet Inkeroisten ja Myllykosken kirjastoissa.

Nuoret asiakkaat ovat levitelleet roskia ja kirjoja, soittaneet kovaäänistä musiikkia sekä käyttäneet alkoholia ja nuuskaa kirjastoissa.

– Sotkua ja häiriötilanteiden selvittämistä tulee yksinkertaisesti niin paljon, ettei kirjastossa ole tarpeeksi henkilöstöä selvittelemään maanantaisin viikonloppujen sotkuja, kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu sanoo.

Aukioloaikoja lyhennettiin

Kaupunki lyhensi tammikuussa Inkeroisten ja Myllykosken kirjastojen viikonloppujen omatoimiaikoja järjestyshäiriöiden takia. Kirjastot sulkeutuivat perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 17.

Kesällä kirjastojen aukioloaikoja pidennettiin iltakahdeksaan. Silloin tilanne rauhoittui hetkeksi.

– Kesällä nuorilla ei ilmeisesti ollut niin paljon tarvetta lämpimälle kokoontumistilalle, joten kirjastokin pysyi suhteellisen rauhallisena, Selja Kunttu kertoo.

Syksyn ajan kirjastot on suljettu poikkeuksellisesti viikonloppuisin jo kello 17, tällä kertaa kaupungin säästökuurin takia. Nyt häiriköt ovat vallanneet kirjastot arki-iltaisin.

8.-luokkalaiset Maiju Huusari, Silja Janhunen, Maisa Kurko ja Helmi Viherkoski eivät ymmärrä häiriköintiä kirjastoissa. Kirsi Lönnblad / Yle

Kahdeksasluokkalaisilta myllykoskelaistytöiltä ei löydy ymmärrystä häiriköille.

– En ymmärrä yhtään, miksi joku tekee sellaista. Kirjastot on tarkoitettu kaikkien yhteiseksi iloksi, Maisa Kurko sanoo.

Kirjastoihin pääsee niiden omatoimiaikoina sisään kirjastokortilla. Tyttöjen mukaan häiriköt tulevat kirjastoon sisälle samalla ovenavauksella muiden kirjastonkäyttäjien kanssa. Omaa korttia heillä ei siis joko ole tai he eivät sitä käytä.

– He vaanivat kirjaston ovella, ja tulevat mukana sisälle, Maiju Huusari kertoo.

Ongelmiin on yritetty puuttua

Häiriköinti omatoimikirjastoissa on harvinaista Suomessa. Ainakin Pyhtäällä sitä on kuitenkin takavuosina esiintynyt.

Valvontakamerat paljastivat tuolloin, että osa nuorista alkoi käyttäytyä huonosti henkilökunnan poistuttua paikalta. Nuoret muun muassa rassasivat teknisiä laitteita ja tekivät omia rakennelmiaan huonekaluista.

Häiriköinti saatiin Pyhtäällä kuriin, kun häiriköiltä poistettiin väliaikaisesti sisäänkirjautumistunnukset omatoimikirjastoon.

Myös Kouvolassa kaupungin työntekijät ovat yrittäneet suitsia häiriköintiä. Nuorten kanssa on järjestetty keskustelutilaisuuksia, nuorten koteihin on soiteltu ja koululaisten vanhemmille on myös laitettu Wilma-viestejä.

Kaupunki on ostanut vartijapalveluita Inkeroisiin ja Myllykoskelle turvallisuuden lisäämiseksi. Myös poliisi on käynyt juttelemassa nuorten kanssa.

– Ilkivaltatapaukset on saatu melko hyvin selvitetyksi, ja tahalliset hajottamiset korvatuksi, kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu kertoo.

Koska häiriköintiä ei ole saatu laantumaan, kaupunki on päättänyt sulkea Myllykosken ja Inkeroisten omatoimikirjastot ensi vuonnakin viikonloppuisin jo kello 17.

Inkeroisten kirjaston työskentelytila. Arkistokuva. Kari Saastamoinen / Yle

Ikä tuo mukanaan käytöstapoja

Kirjastotoimenjohtajan mukaan Inkeroisista on tullut viestiä nuorten kokoontumistilojen puutteesta.

– Toki jossainhan nuoret kuitenkin kokoontuvat. Ihan tavallisten paikallisten aikuisten läsnäolon lisääminen Inkeroisten keskustassa ilta-aikaan tekisi varmaan hyvää, Selja Kunttu sanoo.

Myllykoskelaisten nuorten mielestä juuri nuorisotilojen lisääminen voisi olla ratkaisu kirjastojen häiriköintiongelmaan.

– Siellä voisi olla erilaisia pelejä ja paljon tekemistä, että nuoret menisivät mieluummin sinne tekemään jotain järkevää kuin sotkemaan jonnekin, kahdeksasluokkalainen Helmi Viherkoski sanoo.

– Tiloissa voisi olla pari aikuista katsomassa, ettei tapahdu mitään. Sellaista ei kuitenkaan tarvitsisi olla, että koko ajan vahditaan, mitä tehdään. Jos joku tekisi jotain kiellettyä, niin siitä sanottaisiin, Silja Janhunen pohtii.

Kirjastotoimenjohtaja Selja Kunttu huomauttaa, että myös positiivista muutosta on tapahtunut siinä vaiheessa, kun nuoret kasvavat.

– Esimerkiksi tietty ikäluokka yhtäkkiä tajuaa, kuinka käyttäydytään. Aina löytyy myös nuoria, jotka siivoavat jälkensä oikein hyvin kirjastossa.

Myllykosken kirjasto muuttui omatoimikirjastoksi vuonna 2017. Inkeroisissa omatoimikirjasto avautui tammikuussa 2015.

Molemmissa kirjastoissa henkilökunta on paikalla arkisin. Iltaisin ja viikonloppuisin kirjastoihin pääsee, kun kirjastokorttia käyttää lukulaitteessa.

Lue lisää: Kouvola kaavailee kieltävänsä kirjastojen käytön nuorilta iltaisin – nuorilta tiukka ei

Harvinainen ongelma Kouvolassa: nuorten häiriköinti karsii kahden kirjaston aukioloaikoja