FC Kuusysin Sami Karvosen vastuulla on muun muassa vuonna 2010 syntyneiden valmennus. Sen lisäksi hän muun muassa kouluttaa uusia valmentajia.

Jalkapallon juniorivalmentajat odottavat nyt kiihkeästi, miten Huuhkajien menestys tuo uutta potkua ja konkreettista hyötyä myös ruohonjuuritasolle.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien historiallisen EM-kisapaikan juhlinta huipentui tiistaina kansalaistorilla Helsingissä. Kisapaikkasta on riemuittu ympäri maata runsaan viikon ajan.

Samaan aikaan jalkapallojunioreiden harjoitukset ovat pyörineet täysillä sadoissa Palloliiton jäsenseuroissa kuten lahtelaisessa FC Kuusysissä.

9-vuotiaat pojat pelaavat pienpeliä tekonurmikentällä muutaman lämpöasteen kelissä. Miesten maajoukkueen menestys on joukkueessa huomattu.

– Kyllähän pojat seurasivat Huuhkajien peliä tarkasti viime viikolla. Käytiin sitä peliä läpi, mitä se tarkoittaa. Kerroin pojille, että itse olen odottanut arvokisapaikkaa 44 vuotta, kun heidän täytyi odottaa vain yhdeksän , sanoo FC Kuusysin vuonna 2010 syntyneiden vastuuvalmentaja Sami Karvonen.

Lahtelaisseurassa tytöt ja pojat pelaavat eri ikäkausijoukkueissa. Kuusysillä on myös muun muassa naisten ja miesten joukkueet. Kesän futiskouluissa nuorimmat ovat 5-vuotiaita.

Kuusysissä on 120–140 valmentajaa. Päätoimisia on Karvosen lisäksi muutama. Seura tarjoaa uusille valmentajapolun ja mahdollisuuden kouluttautua.

– Valmentajien rahallinen korvaus on vielä valitettavasti pieni, vaikka meillä on mielestäni ihan hyvä tilanne.

Menestysmiljoonia valmennuksen kehittämiseen

Huuhkajien pääsy ensi kesän EM-kisoihin tuo Palloliitolle runsaat 9 miljoonaa euroa.

Joukkuebonusten ja muiden kulujen jälkeen menestyspotista jää arviolta noin puolet eli neljä miljoonaa euroa sellaista rahaa, jolla voi kehittää koko jalkapallotoimintaa, josta ruohonjuuritaso on yksi osa. Rahojen käyttökohteet tarkentuvat ensi kevään aikana.

– Haluamme, että jokaisella jalkapalloa harrastavalla lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja. Tähän suuntaan mennään myös jatkossa, sanoo Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen.

FC Kuusysin Sami Karvonen ottaisi mielellään liiton tukea seuran arjen pyörittämiseen.

– Jos saisimme tukea seuratasolle, niin meillä olisi mahdollisuus palkata nykyistä enemmän päätoimisia valmentajia. Voisimme liikuttaa enemmän pelaajia ja laatu paranisi.

Nyt valmennuskulut katetaan harrastusmaksuilla eli lasten vanhempien kukkaroista.

– Tuki voisi auttaa pitämään maksut tasolla, että kaikilla olisi varaa harrastaa, sanoo Kuusysin lapsiurheiluvaihetta koordinoiva Karvonen.

Palloliitto panostaa seuroihin

Palloliitto on viime vuosina uudistanut organisaatiotaan. Tavoitteena on siirtää lisää resursseja kentälle ja seuroihin.

Liitto tukee lahjakkaiden pelaajien talenttivalmennustavähän yli 20 seurassa yhteensä noin 750 000 eurolla vuodessa. Lahdessa tätä tukea saa FC Reipas yhdessä FC Lahden kanssa vuosina 2020–2021.

– Uskomme kohdennettuihin panostuksiin. Jos tuki jaetaan hyvin pieniin osiin, niin silloin ei ole mahdollisuutta varmistaa tuen laatua ja vaikuttavuutta, Palloliiton seurapalvelujohtaja Timo Huttunen kertoo.

FC Kuusysin 9-vuotiaat pojat harjoittelemassa syöttösuuntia pienpelissä. Petri Niemi/Yle

Lahtelainen Harri Kampman on kokenut valmentaja, jonka koutsaamissa joukkueissa 1990-luvulla pelasivat muun muassa Jari Litmanen ja Sami Hyypiä.

Nyt Kuusysin urheilutoimenjohtajana työskentelevä Kampman haluaa seuroihin lisää osaavia valmentajia ja tähän työhön Palloliiton tukea.

– Tarvitaan lisää päätoimisia valmentajia. Liitolta haluaisin myös tukea lahjakkaisen nuorten pelaajien valmentamiseen. Tällaisia talenttivalmentajia kaivattaisiin enemmän jo 11–12 -vuotiaille pojille ja tytöille.

Kampman tiivistäisi nuorten maajoukkuevalmentajien ja seurojen välistä yhteistyötä sekä tiedonjakamista.

– Palloliiton tehtävänä on myös huolehtia, että tuorein valmennustieto tulee seurojen käyttöön.

Valmentajien vaihtuvuus ja suuret ryhmäkoot vaativat toimintaa

Jalkapallon juniorivalmentajat -yhdistyksen puheenjohtaja Erkko Meri käyttäisi liiton lisätukea ainakin osaamisen kehittämiseen. Hänen mielestään seuroilta pitää kerätä palautetta, miten uusi valmennuskoulutusjärjestelmä on toiminut. Lisäresurssien avulla on mahdollista kehittää valmennuskoulutusten sisältöä ja rakenteita.

Käpylän Pallossa valmentavan Meren mielestä suomalaiset valmentajat tarvitsevat vaikutteita myös ulkomailta.

– En pitäisi lainkaan huonona vaihtoehtona, että Palloliitto käynnistäisi neuvottelut kansainvälisestä koulutusyhteistyöstä esimerkiksi Kölnin, Liverpoolin tai Lissabonin yliopistojen kanssa, jos resurssit antavat tähän mahdollisuuden.

Noin kaksi vuotta sitten perustettu juniorivalmentajatyhdistys syntyi Meren ja hänen kumppaniensa turhautumisesta suomalaiseen juniorifutiskeskusteluun.

Vaikka seurojen ja Palloliiton vuoropuhelu on Meren mielestä parantunut viime vuosina, treenikentillä riittää vielä suuria haasteita. Monessa seurassa joukkueiden koko on suuri.

– Vaarana on, että toistojen määrä jää pieneksi, suurin osa harjoitteluajasta menee jonottamiseen ja pelaajan valmentajalta saama huomio on minimaalinen. Tällöin jalkapallovalmentaminen on vain massojen summittaista liikuttamista, ei pelaajien opettamista.

Uusien valmentajien houkuttelu vaatii seuroilta jalkapallon ja valmentamisen arvostamista. Seurojen pitäisi huolehtia nykyistä paremmin omista valmentajistaan sparraamalla.

– Jos valmentajat vaihtavat jatkuvasti seuraa, seurakulttuuri kehittyy hitaasti ja vaihtuvuus syö voimia toiminnan kehittämisestä, Meri arvioi.