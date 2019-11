Alavuden kohukannuista valtava määrä palautetta ja myös ostotarjouksia: "Kannuja ei ole tarkoitus myydä"

Yli tuhannen Arabian maitokannun kokoelma on parhaillaan nähtävillä Tuurin kyläkaupassa.

Alavuden kohua herättäneet Arabian kannut ovat poikineet kaupungille poikkeuksellisen määrän palautetta. Alavus osti syksyllä yli tuhannen Arabian maitokannun kokoelman 180 000 eurolla.

Kaupungin saama palaute on ollut sekä myönteistä että negatiivista. Niiden joukossa on ollut myös muutama ostotarjous, joissa on tarjouduttu maksamaan kannuista enemmän, kuin millä Alavus ne osti. Ostotarjouksiin ei ole kuitenkaan suhtauduttu vakavasti, sillä kaupunki ei ole aikeissa luopua kannuistaan.

– Viestit, joissa on tarjouduttu ostamaan kannut, ovat tulleet sähköpostilla. Kannuja ei ole tarkoitus myydä. Ne on hankittu samalla ajatuksella kuin kunnat yleensä ostavat taidekokoelmia, kertoo Alavuden kehitysjohtaja Terttu Liesmäki.

Arvioissa suuri hintahaitari

Kannut nousivat julkisuuteen lokakuussa. Mediassa ihmeteltiin muun muassa Alavuden kannuista maksamaa summaa, ja kyseltiin siitä mielipidettä asiantuntijoilta. Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki oli Ilta-Sanomissa sitä mieltä (siirryt toiseen palveluun), että Alavus teki hyvät kaupat. Wenzel Hagelstamin mielestä (siirryt toiseen palveluun) kauppasumma oli rajusti yläkanttiin.

– Olemme olleet yllättyneitä asian saamasta näkyvyydestä. Kaupunki tekee isompia ratkaisuja, jotka jäävät vaille huomiota, Liesmäki sanoo.

Pysyväksi näyttelyksi

Maitokannut ovat parhaillaan esillä Veljekset Keskisillä Tuurissa. Keväällä niistä tulee pysyvä näyttely Alavuden Taidekeskus Harriin.

Taidekeskuksessa aloitetaan joulukuussa järjestelyt kannuja varten. Näyttely avataan toukokuussa. Kannut tuodaan Tuurista takaisin Alavudelle huhtikuun lopulla.

– Taidekeskuksen tilat vaativat pientä remonttia ja kunnostamista kannuja varten.