Yle aloittaa lasten uutiset – Babylon Berlin ja Muumilaakso saavat jatkoa

Yle on tehnyt yhteistyötä nuorten kanssa muun muassa Uutisluokka-projektissa. Nyt Yle aloittaa uutiset lapsille syksystä 2020 lähtien. Laura Hyyti / Yle

Yle aloittaa uutiset lapsille suomeksi ja ruotsiksi syksyllä 2020. Myös nuorille suunnattua uutis- ja ajankohtaistarjontaa lisätään.

Uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen mukaan lapset ovat Ylelle tärkeä yleisöryhmä ja myös lapset ovat kiinnostuneita maailman tapahtumista.

– Meillä ei uutisissa ole ollut tuotetta, josta lapset saisivat omalle ikätasolleen sopivalla ja oman mediankäyttötapansa kannalta luontevimmalla tavalla tietoa Suomen ja muun maailman merkityksellisistä tapahtumista. Lasten uutisia lapsi voi käyttää joko itsenäisesti tai niitä voitaisiin katsoa tai lukea vanhempien kanssa tai vaikka koulussa opettajan kanssa, Räisänen kertoo.

Lasten uutisia voi seurata mobiililaitteella ja televisiosta. Lisäksi sisältöä tarjotaan medioissa, joita lapset muutenkin käyttävät. Yle Uutiset kertoo lasten uutisista tarkemmin loppukeväästä 2020

Uutisissa uutena tuotteena alkaa myös uutispodcast.

Urheilun ja tapahtumien kesä

Vuoden isoja urheilutapahtumia ovat muun muassa jalkapallon miesten EM-kisat, yleisurheilun EM-kisat ja Tokion olympialaiset, jotka Yle välittää kanavillaan.

Lisäksi Yle järjestää yhteisöllisiä tapahtumia ympäri maata. Tulevana vuonna muun muassa Pointti-kaupunkitapahtumia koetaan Helsingin lisäksi muualla Suomessa, Pikku Kakkonen jatkaa omaa kiertuettaan ja 20. kertaa järjestettävä nuorten ilmaiskonsertti YleXPop nähdään Jyväskylässä.

YleX Nosteessa laajenee uudeksi ohjelmaksi Youtubeen. Musiikkirealityssä haetaan uutta musiikkimaailman nousevaa tähteä.

Muumilaakso ja Babylon Berlin jatkuvat uusilla kausilla

Tulevana vuonna nähdään merkittävä määrä kotimaisia ja ulkomaisia draamasisältöjä.

Kotimaisista sarjoista jatkoa saa Areenan katsotuimmaksi ohjelmaksi noussut koko perheen Muumilaakso. Moomin Characters & Gutsy Animations

Kotimaisista sarjoista jatkoa saavat Areenan katsotuimmaksi ohjelmaksi noussut koko perheen Muumilaakso, kansainvälisesti menestynyt Karppi sekä suomalais-espanjalaisena yhteistyönä tehty Paratiisi.

BBC:n kansainvälinen suurtuotanto World on Fire (siirryt toiseen palveluun) (BBC One) sijoittuu toiseen maailmansotaan. Suosittu Babylon Berlin jatkuu uudella tuotantokaudella. Sarjan ensimmäisen trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kehuttu laatusarja Babylon Berlin saa Ylellä jatkoa. Beta Film GmbH

Yle Teema & Femillä vietetään naisten maaliskuuta, jolloin kaikki fiktio,- dokumentti- ja lyhytelokuvat ovat naisten ohjaamia.

Yle on mukana Yksittäistapaus-kampanjassa, jonka tavoitteena on elokuvien avulla tuoda esille sukupuolittunutta vallankäyttöä sekä tarjota välineitä sen käsittelyyn ja sanallistamiseen. 15 ohjaajan ja käsikirjoittajan yhteisteoksen lyhytelokuvat julkaistaan Yle Areenassa ensi vuoden alussa. Aiheen käsittelyn tueksi on tarjolla ilmainen keskustelumateriaali.

