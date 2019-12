Riika Mäki-Valtari päätti liittyä liittoon jo opiskeluaikana – kerro kokemuksesi, kannattaako nuoren kuulua liittoon?

Vaasalainen Riika Mäki-Valtari työskentelee sairaanhoitoalalla. Hän aloitti opinnot vuonna 2011 ja liittyi Terveys- ja sosiaalialan ammattijärjestö Tehyn jäseneksi jo opiskeluaikana. Mäki-Valtari piti liittoon liittymistä itsestäänselvyytenä.

– Meillä kävi koulussa eri liitoista esittelijöitä ja he kannustivat liittymään. Valitsin ehdokkaista Tehyn.

Liittoon kuuluminen on tuonut Mäki-Valtarille turvaa. 27-vuotias Mäki-Valtari on ollut esimerkiksi yhteydessä luottamusmieheen sopimusasioissa.

– Jos tulee tilanteita, joissa pitää selvittää palkka-asioita ja muita, saa apua.

Moni moittii ammattiliittojen jäsenmaksuja kalliiksi. Mäki-Valtarilla se peritään suoraan palkasta.

– Muistaakseni se on 1,1 prosenttia. Koen, että se on ihan sopiva, kun miettii, mitä apuja on saatavilla.

Riika Mäki-Valtari kokee liiton jäsenyydestä olleen hyötyä. Merja Siirilä / Yle

Pientä kasvua näkyvissä

Ylen vuonna 2016 teettämän selvityksen mukaan joka toinen alle 25-vuotias kuuluu ammattiliittoon. Joissakin liitoissa on kuitenkin onnistuttu kääntämään nuorten jäsenten määrä nousuun. Esimerkiksi Tehyn jäsenistä 20 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenistä alle 30-vuotiaita on vähän alle 10 prosenttia. Nuorten jäsenten määrä väheni muutaman viimeisen vuoden aikana, mutta nyt uusien nuorten opiskelijajäsenten kohdalla on nähtävissä nousua.

Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kertoo, että nuorten jäsenmäärät ovat kasvussa.

– Meillä kehitys on nuorten osalta ollut itse asiassa positiivista kun vertaamme viiden vuoden takaiseen tilanteeseen. Alle 30-vuotiaissa kasvu on ollut yli 1,5 prosenttiyksikköä, kertoo OAJ:n järjestöpäällikkö Jenni Arnkil.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan ammattiyhdistystoiminta kiinnostaa nuoria, kunhan he saavat siitä riittävästi tietoa. Nuorten mukaan saamista vaikeuttaa, etteivät he tiedä, mikä ammattiyhdistysliikkeen tarkoitus on ja miksi siihen kannattaisi liittyä.

Riika Mäki-Valtari toivoisi, että liitot markkinoisivat toimintaansa enemmän.

– Ehkä se on osittain tietämättömyys, että ei tiedetä liittoon kuulumisen etuja. Mitä suurempi liiton jäsenmäärä on, sen vahvempi se on.

Nuorten kiinnostus ammattiliittoja kohtaan on hienoisessa kasvussa. Yle

Kuulutko sinä liittoon?

Ammattiliitot ovat olleet syksyn ja talven aikana mediassa esillä työtaisteluiden aikaan. Marraskuussa Posti ja logistiikka-alan unioni PAU taisteli postin työntekijöiden etujen puolesta.

Tällä hetkellä Teollisuusliitto, toimihenkilöiden ammattiliitto Pro ja ylempien toimihenkilöiden YTN uhkaavat laajoilla lakoilla joulukuun 9. päivä. Niissä olisi mukana 60 000 työntekijää ja toimihenkilöä.

Millaisia kokemuksia sinulla on ammattiliitoista tai siitä, ettei kuulu ammattiliittoon? Miksi nuoren kannattaa tai ei kannata kuulua liittoon?

Kerro meille kokemuksistasi alla olevalla lomakkeella, niin teemme aiheesta juttua. Kokemuksia ammattiliitoista voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen merja.siiirila(a)yle.fi