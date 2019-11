Poliisi: Kuopion autopalossa loukkaantuneet lapset pääsivät sairaalasta – tutkinta yhä kesken

Poliisi epäili tuoreeltaan palon syyksi lasten käytössä ollutta tablettitietokonetta, mutta tutkinta on yhä kesken.

Kuopiossa lokakuussa tapahtuneessa autopalossa loukkaantuneet kaksi lasta ovat päässeet sairaalasta, kertoo poliisi. Tutkinnanjohtaja rikosylikomisario Mikko Lyytisen mukaan lasten palovammat ovat tervehtyneet ja lasten terveydentila on hyvä.

Lapset oli jätetty autoon marketin parkkipaikalle sillä aikaa, kun lasten isä oli kaupassa perheen pienimmän lapsen kanssa. Sillä välillä autossa oli syttynyt tulipalo. Autoon jääneet viisi- ja kolmevuotiaat lapset saivat palovammoja muun muassa kasvoihin.

Vanhemman lapsen käytössä oli ollut tablettitietokone, jota poliisi on epäillyt palon aiheuttajaksi. Poliisi on saanut rikosteknisen laboratorion lausunnon tietokoneesta. Myös lasten isää on kuulusteltu.

– Tutkinnassa tullaan ensi viikolla kuulemaan vielä autossa ollutta vanhempaa 5-vuotiasta lasta liittyen palon syttymissyyhyn. Tutkinnan turvaamiseksi emme siten voi tässä vaiheessa kertoa asiasta tämän tarkemmin, Lyytinen kertoo poliisin tiedotteessa.

Poliisi antaa lisätietoja autopalosta lapsen kuulemisen jälkeen.