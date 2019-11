Eläimille annettujen antibioottien määrät ovat romahtaneet viime vuosina – ja se on hyvä asia

Kaksi koiraa juoksee koirapuistossa. Kuvituskuva. Annettujen antibioottien määrä on laskenut Fimean mukaan nimenomaan lemmikkieläinten kohdalla.

Eläimille annettujen antibioottien määrät ovat romahtaneet (siirryt toiseen palveluun), kertoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Vuoden 2013 jälkeen määrä on laskenut 24 prosentilla, mikä on yli kolmetuhatta kiloa annettavaa vaikuttavaa ainetta. Vuonna 2018 määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna kahdeksan prosenttia. Kokonaismyynnin määrä oli noin 10 200 kiloa.

Luvuissa on mukana lemmikkieläinten lisäksi tuotantoeläimille annetut antibiootit, mutta Fimean mukaan lasku selittyy nimenomaan seuraeläimille annettujen antibioottien vähenemisellä. Eläinten antibioottitabletteja annetaan lähes yksinomaan lemmikkieläimille.

Suomalaiset eläinlääkärit ovat aikaisemmin myöntäneet antibiootteja huomattavasti enemmän kuin muut pohjoismaat, mikä laskee eläinten taudinvastustuskykyä ja tekee niistä sairaampia.

Kiitosta eläinlääkäreille

Muutos on siis mennyt positiiviseen suuntaan: Fimea on kampanjoinut asian takia, ja se vaikuttaisi tuottavan tulosta. Eläinlääkäri Martti Nevalainen Fimeasta kertoo, että tavoitteeseen on päästy muun muassa antibioottisuositusten täsmentämisellä.

– On myös korostettu esimerkiksi iho- ja korvatulehdusten taustasyiden selvityksen ja hoidon tärkeyttä. Antibioottitablettien käyttö on nostettu myös esille eläinlääkäripäivillä ja useissa koulutustilaisuuksissa. Eläinlääkärit ovat kiitettävästi omaksuneet uudet hoitokäytännöt, mikä näkyy tuloksissa, sanoo Nevalainen.

Fimea huomauttaa, että kulutuksen ilmoittaminen painoyksikköinä ei yksinään kerro, kuinka paljon mikrobilääkkeiden käyttö eläimille on lisääntynyt tai vähentynyt, sillä se ei ota huomioon muutoksia eläinten lukumäärissä. Lisäksi eri lääkeryhmien teho vaihtelee, eli eri lääkkeitä tarvitaan eri määriä.

Fimean mukaan joka tapauksessa lemmikkieläinten antibioottitablettien myynti kilogrammoissa on lähes puolittunut vuosina 2011–2018 ja Tilastokeskuksen arvion mukaan koirien määrä on hieman lisääntynyt ja kissojen määrä pysynyt vakaana.

Suomi on ajanut EU:ssa eläinantibioottien myöntämisen tiukennusta. Unionin jäsenmaissa aletaan soveltaa tammikuussa 2022 eläinlääkeasetusta, jossa ennaltaehkäisevä antibioottien käyttö on sallittua vain yksittäisille eläimille.

Tämä on merkittävin eläinten antibioottien käyttöä rajoittava Suomen ajama säädös kyseisessä asetuksessa.

– Asetuksen myötä ennaltaehkäisevä tuotantoeläinten ryhmälääkkeiden käyttö pitäisi loppua koko unionissa, Nevalainen kertoo.