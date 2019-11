Huippusuosittu ilmainen tekoälykurssi saa seuraajan – nyt on tarjolla yrittäjäkurssi

Tänään julkaistu kurssi tarjoaa ilmaisen start up -koulutuksen kaikille halukkaille.

Harvalla yliopiston kurssilla on satojatuhansia suorittajia. Helsingin yliopiston tekoälykurssilla on.

Yliopiston ja tietoyritys Reaktorin yhdessä rakentama Elements of Ai -kurssi (keinoälyn perusteet) on ollut kansainvälinen hitti. Sen oli marraskuun puoliväliin mennessä suorittanut 220 000 ihmistä.

Nyt sama menestystemppu yritetään toistaa, tekoälykurssi saa seuraajan. Reaktor ja Aalto-yliopisto ovat julkaisseet kaikille avoimen Starting Up -kurssin.

Kurssilla voi opiskella kasvuyrittämisen perusasioita.

Kurssin käytännön muotoilusta vastaa Reaktor, joka oli luomassa myös kuuluisaa tekoälykurssia. Start up -kurssi ei ole suoraan yhteydessä Elements of Ai -kurssiin. Aalto-yliopiston opetuksesta vastaavan vararehtori Petri Suomalan mukaan yhteys on löyhä.

Yrittäjyyden ilmaiset perusopinnot

Kurssi on yliopiston mukaan kehitetty yhteistyössä opiskelijoiden ja eurooppalaisen

startup-yhteisön kanssa. Verkkokurssi kattaa startup-yrittäjyyden perusopinnot.

Starting Up -kurssin voi suorittaa osoitteessa http://starting-up.org (siirryt toiseen palveluun). Kurssimateriaali on englanniksi ja yliopisto-opiskelijoille myönnetään Aalto yliopistosta kaksi opintopistettä kurssin suorittamisesta.

Tiina Jutila / Yle

Kurssilla pohditaan muun muassa miten tunnistetaan kiinnostavia ja relevantteja ongelmia ja miten luodaan ratkaisuja – tai millainen on start up -yrityksen laku.

Tuleeko kaikista kurssin suorittaneista start up -menestyjiä ja miljonäärejä?

Suomen Yrittäjien tuoreen opiskelijabarometrin mukaan kolmannes suomalaisista opiskelijoista haluaisi valmistuttuaan työskennellä yrittäjänä. Samaan aikaan vain 14 prosenttia uskoo, että korkeakoulu antaa siihen hyvät valmiudet, Aalto-yliopiston tiedote kertoo.

– Perustason kurssi ei ole taikaväline menestyksekkääseen yrittäjän uraan, Aallon vararehtori Suomala muistuttaa. Kyse on pikemminkin ensi askeleesta.

Verkkokurssin kieli on englanti ja sillä tavoitellaan –tekoälykurssin tavoin – myös opiskelijoita ympäri maailmaa.