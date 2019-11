Radion sinfoniaorkesteri sai Grammy-ehdokkuuden

Yleisradion Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on ehdolla (siirryt toiseen palveluun) yhdysvaltalaisen musiikkipalkinto Grammyn saajaksi. RSO kilpailee Grammy-pystistä parhaan klassisen kokoelman sarjassa.

Ehdolla olevan kokoelman teokset ovat laulusarja True Fire, orkesteriteos Ciel d'hiver ja harppukonsertto Trans. Teokset on säveltänyt Kaija Saariaho. Levyn on julkaissut suomalainen Ondine records.

RSO:n intendentti Tuula Sarotie kertoo, että ehdokkuus tuntuu "valtavan hienolta ja palkitsevalta". Sarotien mukaan jo pelkkä ehdokkuus tuo orkesterille suurta huomiota maailmalla.

Sarotie ei malta olla mainitsematta Saariahon merkitystä Grammy-ehdokkuudelle.

– Kaija Saariaho on ollut yksi valtavan iso punainen lanka Radion sinfoniaorkesterin toiminnassa viimeiset vuosikymmenet. Olemme esittäneet varmaan jokaisen teoksen, jonka Saariaho on meille säveltänyt. Suurin on niistä on myös levytetty.

Grammy-palkinnot jaetaan 27. tammikuuta Los Angelesissa. Grammy-palkintoa pidetään elokuva-alan Oscareihin verrattavana tunnustuksena.