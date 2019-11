Tallinnan-tuliaisina omat reseptilääkkeet – jo yli 5 700 suomalaista sähköistä lääkemääräystä toimitettu Viron apteekeista

Suomessa lääkärien sähköisellä reseptillä määräämiä lääkkeitä on voinut ostaa jo noin kymmenen kuukauden ajan myös Virossa toimivista apteekeista.

Vaikka Suomessa oleviin apteekkeihin verrattuna toimitusmäärät ovat pieniä, osoittavat luvut kuitenkin sen, että apteekkikäynti kuuluu jo nyt monen Tallinnan-kävijän matkaohjelmaan.

Heinäkuussa suomalaisilla sähköisillä resepteillä lääkkeitä toimitettiin Viron apteekeista noin 830 kertaa. Elokuussa toimitusmerkintöjä kertyi noin 700, syyskuussa 630 ja lokakuussa jälleen 700. Yhteensä jo yli 5 700 suomalaista sähköistä lääkemääräystä toimitettu Viron apteekeista.

Suomessa apteekit toimittavat joka kuukausi noin 5–6 miljoonaa reseptillä määrättyä lääkettä.

Järjestelmä toiminut Virossa hyvin

– Suurin syy, minkä takia toimittaminen ulkomailla on estynyt on se, että asiakas on unohtanut laittaa Omakanta-palvelussa suostumuksen tietojen luovuttamiselle ulkomaalaiselle apteekille. Toinen syy on, että reseptillä lääkkeen kokonaismäärä on määrätty sanallisesti, esimerkiksi kahden vuoden lääkemääränä, sanoo asiakkuusvastaava Sini Palo Kelan Kanta-palveluista.

Viron lisäksi suomalaisella sähköisellä reseptillä määrättyjä lääkkeitä on voinut kesäkuun loppupuolelta saakka ostaa myös Kroatian apteekeista. Siellä toimitusmäärät ovat kuitenkin jääneet vähäisiksi.

Ulkomailta lääkkeitä ostaessa asiakasta voi yllättää se, että tuotteen nimi on toinen kuin on kotimaassa tottunut.

– Lääkäri voi määrätä reseptin kauppanimellä tai vaikuttavalla aineella. Harvoinhan toisessa maassa on juuri samalla nimellä sitä lääkettä, vaan se vaihdetaan vastaavaan, Palo kertoo.

Ei PKV-lääkkeitä

Ulkomailla sähköisen reseptin käyttö on kuitenkin kotimaata rajoitetumpaa. Esimerkiksi pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia eli PKV-lääkkeitä ei voi toimittaa ulkomailla.

Usein ulkomaanmatkailijoita suositellaan ostamaan tarvittava määrä lääkkeitä mukaan asianmukaisine Schengen-asiakirjoineen kotimaassa.

Toisaalta potilaalle voidaan myös antaa ulkomailla kelpaava paperinen lääkemääräys. Kyseisellä reseptillä ei voi ostaa lääkkeitä sähköisesti, vaikka se näkyy Omakannassa.

Myöskään mahdollisia Kela-korvauksia ei ulkomailla saa heti, vaan ne voi hakea tositteita vastaan jälkikäteen Suomessa.

– Sähköisten reseptien osalta usein kuitti ja mahdollisesti apteekista toimittamisen yhteydessä saadut tulosteet riittävät, toteaa Palo.

Lue myös:

Suomalainen sähköinen resepti käy vihdoin Viron apteekeissa – ja kohta myös useissa muissa EU-maissa