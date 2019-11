Ysiluokkalaisen koulupäivä on ohi. Juulia Ketola, 15, astelee kevyin askelin pienen valkoisen mopoautonsa luo Ilmajoen yläkoulun pihassa, istuu ratin taakse ja laittaa musiikin soimaan.

Tätä päivää on odotettu: hän on ensimmäistä kertaa koulussa mopoautolla. Kortti on ollut taskussa kaksi päivää.

Juulia Ketola läpäisi mopoautokortin ajokokeen kolmannella kerralla. Ennen ensimmäistä ajokoetta hän oli ottanut yhden ajotunnin autokoulusta ja harjoitellut ajamista vähän kotipihassa.

– Ajattelin, että olisi se voinut ensimmäisellä kerrallakin mennä, mutta olihan se tosi erilaista mennä kaupunkiin ajamaan. Toisella kerralla hylkäys oli jo vähän pettymys. Huomasin kyllä itsekin eron toisen ja kolmannen kerran välillä, että taito parani.

"Hyväksymisprosentti laskenut selvästi"

Juulia Ketolan tavoin yhä useampi joutuu uusimaan ajokokeen: kerran tai useammin. Reilun vuoden takaisessa ajokorttiuudistuksessa pakollisen opetuksen määrä väheni. Sen ja tiukentuneen tutkinto-ohjeistuksen takia mopoauton ajokokeen ensimmäisellä kerralla läpäisevien määrä on pudonnut merkittävästi.

– Mitä vähemmän opetusta, sitä todennäköisempää on, että tutkintoa ei ihan heti läpäistä. Kyllä niitä useampiakin kertoja käydään kokeilemassa, sanoo Ajovarma Oy Etelä-Pohjanmaan tutkintoesimies Maija Känsälä.

Tutkintojen hyväksymistilastoissa näkyykin karu notkahdus.

– Hyväksymisprosentti on laskenut aika selvästi. Aikaisemmin ajokokeen läpäisi ensimmäisellä kerralla noin 80 prosenttia ja nykyisin alle puolet.

Myös teoriakokeiden hyväksymisprosentti on laskenut. Känsälän mukaan pudotus on selkeä etenkin mopokortin puolella. Mopoautokortteja suoritetaan vuosittain 2500-3000.

Mopoautokortin saatuaan Juulia ajoi ensimmäisenä tallille. Omaa hevosta hoitamaan pitää päästä joka päivä. Pasi Takkunen / Yle

Mikä muuttui?

Ajokorttikoulutuksen uudistus tuli voimaan heinäkuussa 2018. Mopo- ja mopoautokorttiin vaadittiin ennen lakimuutosta molempiin kuusi tuntia teoriaa ja kolme tuntia ajoa.

Teoriaopetuksesta osa oli ajoneuvokohtaista opetusta ja osa muun muassa liikennesääntöjen opetusta. Jos ajokoe hylkääntyi, lisäopetusta määrättiin harkinnan mukaan 1-5 tuntia.

Uudistuksen jälkeen mopo- tai mopoautokortin suorittamiseen ei ole vaadittu lainkaan ajo-opetusta. Kevyen nelipyörän, esimerkiksi mopoauton, tutkinto sisältää ajokokeen ja mopotutkinto käsittelykokeen, eli mopotutkinnossa ei lähdetä liikenteeseen ollenkaan.

Neljä teoriatuntia käsittävä Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS), on pakollinen kaikille, jotka hakevat ajokorttia ensimmäistä kertaa. Koulutuksen voi suorittaa autokoulussa tai netissä.

Ajovarman Känsälä murehtii, että opetuksen vähyys antaa väärän viestin.

– Tätä ei ole oikein ymmärretty. Vaikka pakollista opetusta ei enää EAS-koulutuksen lisäksi ole, vähintäänkin samat tiedot ja taidot pitäisi tavalla tai toisella jokaisen itse ennen tutkintoa hankkia, hän painottaa.

Vähemmän opetusta, vaikeammat kokeet

Mopoauton rattiin voi päästä harjoittelematta ajamista lainkaan, jos tutkinnon suorittaja menee suoraan ajokokeeseen.

– Kyllähän se ihan mahdollista on. Mutta jos harjoittelua ei ole takana, niin on hyvin epätodennäköistä että tutkinnosta selviää, Maija Känsälä toteaa.

Tutkinto-ohjeistusta muutettiin samassa yhteydessä lakiuudistuksen kanssa. Tutkinnot on ohjeistettu tiukemmiksi, kuin ne olivat aikaisemmin.

Aikaisemmin kiinnitettiin huomiota rikkeeseen tai rikkomukseen, nykyisin katsotaan kokonaisuutta: kuinka ajaminen sujuu. Jos on selkeitä puutteita, voidaan pyytää harjoittelemaan lisää.

Känsälän mukaansa tutkinnossa pyritään varmistamaan, että tiedot ja taidot olisivat riittävällä tasolla, kun ajokortin saa. Vastuu on siirretty määrätyistä opetusmääristä omaan harkintaan.

– Nyt on jokaisen mahdollista yksilöllisesti miettiä, kuinka paljon harjoittelua tarvitsee. Sitä tarvitsisi olla riittävästi, että paitsi selviää tutkinnosta pärjää myös liikenteessä.

Ajokorttikokeisiin voi mennä kokeilemaan onneaan melko vähinkin tiedoin ja taidoin. Tutkintoesimies Maija Känsälä ja liikenneopettaja Antti Salokorpi ovat yhtä mieltä siitä, että läpimenoa on turha odottaa, mikäli harjoittelua ei ole takana tarpeeksi. Pasi Takkunen / Yle

Hinnan piti laskea – toisin kävi

Kokeiden uusiminen tarkoittaa lisäkuluja oppilaalle ja sen seurauksena ajokortin hinta nousee. Koska ajoharjoittelu ei ole pakollista, hintaan vaikuttaa myös ajotuntien määrä. Niitä otetaan keskimäärin kolmesta viiteen.

Vakavia onnettomuuksia vähän Onnettomuustietoinstituutin (OTI) Mopoautoraportissa (siirryt toiseen palveluun) (2017) on mukana liikennevakuutuksesta korvatut mopoautovahingot vuosina 2011-2015 sekä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat mopoauto-onnettomuudet 2004-2016. Tyypillisimmät vakuutuksesta korvatut mopoautovahingot olivat peräänajoja ja peruutusvahinkoja. Liikennevakuutuksesta korvatuissa vahingoissa kuoli neljä ja vammautui 1229 henkilöä. Vammautuneista lähes kaikkien (99%) vammat olivat lieviä. Raportin valmistumisen jälkeen vuonna 2017 tapahtui yksi kuolemaan johtanut mopoauto-onnettomuus, jossa kuoli kaksi ihmistä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2018 kuolemaan johtaneita mopoauto-onnettomuuksia ei tapahtunut yhtään. Lähde: Liikenneturvallisuustutkija Salla Salenius Onnettomuustietoinstituutti (OTI), Liikennevakuutuskeskus

Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemi sanoo, että uudistuksessa tavoiteltu ajokortin hinnan laskeminen toteutuu harvoin.

– Ajokortin todellinen hinta onkin todennäköisesti korkeampi kuin mitä ennen uudistusta. Siitä on tullut kalliimpi oikeastaan ihan kaikissa luokissa.

Ilmassa roikkunut huoli siitä, laskiko ajokortin hinta turvallisuuden kustannuksella, on Kiviniemen mukaan aiheellinen.

– Väittäisin, että nuoret tietävät vähemmän, osaavat vähemmän ja siten ovat riskitkin suuremmat.

Kortti on tullut halvemmaksi niille, jotka ovat taitavia, omaksuvat asiat helposti ja osaavat etsiä tiedot.

– Mutta suurimmalle osalle nuorisostamme ja oppilaistamme ei.

Juulia Ketola suoritti mopoautokorttin teorian netissä. Teoriakoe meni läpi toisella kerralla, ajokoe kolmannella. "Teoriakoe ei ollut vaikea, kun siihen vain luki kunnolla. Eikä se ajokoekaan sitten enää, kun alkoi olla homma hallussa." Pasi Takkunen / Yle

Kokemusta kertyy vain ajamalla

Juulia Ketolan kotimatka kestää kolme varttia, koulusta kotiin on 20 kilometriä. Enimmäkseen on kapeaa ja mutkittelevaa asvalttia, viimeiset kilometrit ovat metsäistä osuutta ja tiet vain kapenevat kotia kohti.

Heti ensimmäisenä iltana kortin saatuaan Juulia hyppäsi autoon ja ajoi tallille Kurikkaan. Sinne hän suuntaa jatkossakin joka ilta omaa hevostaan hoitamaan.

– Aiemmin on aina pitänyt miettiä kyytiä, kun on halunnut mennä jonnekin. Tämä helpottaa tallilla käymistäkin, kun vanhempien ei tarvitse olla kuskaamassa.

Äiti hieman murehtii talvisia olosuhteita ja tyttärensä vähäistä ajokokemusta – mutta Juulia itse on luottavainen. Vaikka taidoissa vielä on parannettavaa, kokemusta kertyy vain ajamalla.