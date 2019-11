Opiskelijat saivat käyttöönsä kimppa-autot, joihin pääsee ilman avainta: “Voisi perustaa Prisma-ringin”

Auton ovien sähköinen lukitus aukeaa naksahtaen.

Otto Salminen vetää oven auki ja istuu kuskin paikalle ja alkaa hamuilla hanskalokerosta avaimia.

Hetkinen, mikä järjestys tämä nyt on? Eikö avaimien normaalisti kuuluisi olla kuskin kädessä autoon mennessä?

Kyse on Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön Loasin palvelusta, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata yhteiskäyttöauto itselleen tunti kerrallaan tai koko päiväksi. Vuokraus toimii kännykkäsovelluksella, joka myös avaa auton ovet sen jälkeen, kun vuokraus on maksettu. Sovellus mahdollistaa sen, että vuokraus tapahtuu itsepalveluperiaatteella, eikä vaadi ketään väliin. Käytännössä auton voi siis vuokrata vaikka keskellä yötä.

— Tämä on kätevää, koska auton saa puhelimella auki, eikä tarvitse hakea avaimia mistään. Olen aiemmin kadehtien katsonut, kun vastaavia palveluita on ollut muissa kaupungeissa, sähkötekniikan opiskelija Otto Salminen sanoo.

Otto Salminen ei omista omaa autoa. Isommilla kauppareissuilla ja viikonloppumatkoilla auto olisi kuitenkin kätevä. Kare Lehtonen/Yle

Teekkarivitsit mukana

Aiemmin yhteiskäyttöautoja on ollut opiskelijoiden käytössä muun muassa Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. Suurin osa kokeiluista on alkanut viimeisen vuoden kuluessa.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiö Loas on tilannut palvelun paikalliselta Vuokraus Hyypiältä.

— Kyllä tästä on tarkoitus tehdä ihan pysyvää. Me haluamme tarjota opiskelijoille palveluita. Se, että ei tarvitse olla omaa autoa, on ympäristöystävällistä ja opiskelijoiden rahat riittävät paremmin, toiminnanjohtaja Joonas Grönlund Loasilta.

Iso osa Loasin asukkaista on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston opiskelijoita, minkä vuoksi myös vuokrattavat autot on nimetty teekkarivitsien mukaan.

Autot ovat saaneet nimensä teekkarivitsien perusteella. Kare Lehtonen/Yle

Teekkarien ja kylterien vappulehti Hässin päätoimittajana häärii vuodesta toiseen kuvitteellinen Giorgio Hässi. Hänen kunniakseen myös yksi autoista on nimetty Giorgioksi. Brita ja Brian -autot ovat kaimoja koevastauksissa seikkaileville hahmoille, joita käytetään tarvittaessa esimerkkihenkilöinä. Yhteensä autoja on viisi.

Opiskelijat voivat vuokrata auton omien menojensa ja tarpeittensa mukaan. Sen lisäksi hyötyä toivotaan myös Skinnarilan alueen pysäköintialueille.

— Ympäristöhyötyjen lisäksi, voisimme varata vähemmän tilaa autojen säilytykseen. Nyt alueella on yli 1000 parkkipaikkaa ja kaikille ei välttämättä olisi tarvetta, Grönlund pohtii.

Kavereiden kesken Prisma-rinki

Otto Salminen on ehtinyt kokeilla auton lyhytaikaista vuokraamista muutaman kerran. Autoa on tarvittu arkisiin asioihin, esimerkiksi Prismassa käyntiin.

— Nyt olemme ajaneet kaksin tyttöystävän kanssa, mutta olemme miettineet, että voisi perustaa Skinnarilan Prisma-ringin. Jos neljäkin olisi kyydissä, se olisi saman hintaista kuin bussiliput edestakaisin keskustaan, Salminen pohtii.

Auton varaustilanteen näkee kännykkäsovelluksella, joka myös toimii auton avaimena. Kare Lehtonen/Yle

Yhteiskäyttöautossa maksetaan tunti- tai vuorokausitaksa, joka on opiskelijalle huokea. Lisäksi vuokraaja maksaa bensat.

Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Salminen ei tarvitse autoa päivittäisessä käytössä. Yliopiston läheisyydestä löytyy useimmiten kaikki tarpeellinen. Auton vuokraaminen onkin Salmiselle ensi sijassa taloudellinen ratkaisu.

— En näe sitä kannattavana, että hankkisin auton ja seisottaisin sitä parkkipaikalla muutamaa ja ajaisin muutaman kerran kuukaudessa.

Ei ensimmäinen kokeilu

Loasin asukkaiden lisäksi myös tavalliset kaupunkilaiset voivat käyttää yhteiskäyttöautoja, mutta hinta on silloin korkeampi. Reilussa viikossa palvelulla oli heti parikymmentä käyttökokemusta ja vielä enemmän rekisteröityneitä käyttäjiä. Kysyntä alkoi ennen kuin toimintaa oli ehditty markkinoida mitenkään.

— Yllättävän positiivisesti on lähtenyt liikkeelle, kiinnostusta on ollut selvästi, myyntivastaava Timo Nikula Vuokraus Hyypiältä kertoo.

Lappeenrannassa yhteiskäyttöautoilusta on innostuttu ennenkin. LUT-yliopisto kokeili henkilökunnan yhteiskäyttöautoja vuonna 2017. Hybridiauto oli yliopiston henkilökunnan käytettävissä virka-aikana ja vuokrattavissa vapaa-ajalle.

Enää näin ei kuitenkaan ole.

Timo Nikula uskoo autojen yhteiskäytön lisääntyvän. Kare Lehtonen/Yle

— Se ei silloin lähtenyt lentoon, eikä ollut valmis markkinoitavaksi. Sitä pitäisi kyllä kehittää, sillä yhteiskäyttö olisi suositeltava malli, kiinteistöjohtaja Tuomo Tamper LUT-yliopistolta kertoo.

Loasin tekemä sopimus on kaksivuotinen. Tarkoitus kuitenkin on, että palvelusta tulee pysyvä ja se jatkuu tulevaisuudessakin. Aika näyttää, onnistuuko kokeilu pitkässä juoksussa edeltäjiään paremmin.

— Yhteiskäyttöauton hyvä puoli on siinä, että saat aina toimivan ja huolletun auton. On ihan selvää, että ihmiset eivät ole olleet yhteiskäyttöautoihin ihan valmiita. Miehen mitta on usein ollut auto, Timo Nikula nauraa.

Myös Lappeenrannan kaupunki tarjoaa yhteiskäyttöautoja. Kaupungin autot ovat sähköautoja ja sellaisen voi vuokrata virka-aikojen ulkopuolella. Aiemmin kaupungilla oli vuokrattavana myös polttoaineella kulkevia autoja, mutta niiden kysyntä ei ollut kummoista. Sen vuoksi toiminta keskittyy nykyisin sähköautoihin, joilla on ollut kohtalaisesti kysyntää.

— Yhteiskäyttöautojen vuokraus kaupunkilaisille oli heti palvelun aloittamisen jälkeen vähäistä, mutta nyt viimeisen puolen vuoden aikana kysyntä on kasvanut jonkin verran, ilmastokoordinaattori Petri Kero Lappeenrannan kaupungilta kertoo.

Pyöriä ja potkulautoja

Eri kulkuneuvojen yhteiskäyttö on lisääntynyt viime vuosina myös muilla osa-alueilla.

Isommissa kaupungeissa kaupunkipyörät ovat olleet jo pidempään osa arkea, mutta esimerkiksi Lappeenrannassa viime kesä oli ensimmäinen kunnollinen kokeilu. Pyörillä tehtiin kesän aikana yli 5000 matkaa. Lappeenrannan kaupungilta voi vuokrata pyörien ja autojen lisäksi myös aurinkosähköllä toimivan veneen.

Yhteiskäyttöautojen toivotaan vapauttavan tilaa myös kampusalueen parkkipaikoilla. Kare Lehtonen/Yle

Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund sanoo, että yliopistokampukselle Skinnarilaan voisi tulla esimerkiksi sähköpyöriä. Myös kaupunkipyörät olivat yliopistolla tuttu näky, sillä niillä oli kesällä mystinen voima siirtyä keskustasta yliopiston maisemiin.

Yksi on kuitenkin varmaa.

— Sähköpotkulautoja tänne ei tule. Niissä on liian suuri loukkaantumisriski, Grönlund toteaa tiukasti.