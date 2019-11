Työmarkkinoilla eletään nyt selvää kyttäysvaihetta – Postin tilanne lisää hermostuneisuutta: Joko keskusjärjestöjen olisi puututtava peliin?

Tämä on liittokierros selkeästi, toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Tämä on liittokierros selkeästi, toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo. Markku Pitkänen / Yle

Postissa kuohuu. Tukilakot leviävät. Pelissä ovat työllisyys ja talouskasvu. Koska liittokierros lähtee kunnolla liikkeelle? Millä alalla otetaan yhteen seuraavaksi? Tilanne vaikuttaa polkevan paikoillaan.

Pitäisikö sekä palkansaajien että työnantajien keskusjärjestöjen puuttua jotenkin yhteisesti sekavalta vaikuttavaan työmarkkinatilanteeseen?

Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK:

– No ei varmaan olla missään sellaisessa vaiheessa. EK:ltahan tämä keskitetty sopiminen on pois työkalupakista. Meillä on toki valmiutta siihen, että jos vain jollain tapaa kyetään auttamaan ja löytämään yhteisiä ratkaisuja, niin ilman muuta ollaan valmiit. Tällä hetkellä en näe siihen edellytyksiä.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK:

– Korostan, että tämä on selkeästi liittokierros. Ratkaisun avaimet ovat kullakin toimialalla, ja luotan siihen, että liitoissa puolin ja toisin on viisautta löytää työllisyyden kannalta hyvä ratkaisut. Keskusjärjestöt eivät tähän tilanteeseen sovellu.

Miltä syksyn työmarkkinatilanne mielestänne näyttää yleisesti ottaen?

SAK:n Jarkko Eloranta pitää työnantajan otteita kovina Postin tapauksessa. Markku Pitkänen / Yle

Jarkko Eloranta:

– Kyllä tämä tietysti vaikealta näyttää. Kierros on vasta alkutekijöissään, ja nyt jo olemme tilanteessa, jossa on erilaisia työtaistelutoimia päällä. Ei näytä menevän eteenpäin kovin ripeästi ja sujuvasti. Toivotaan silti rivakkaa päänavausta.

Jyri Häkämies:

– Aina työmarkkinakierroksessa on haasteensa, olipa se keskitetty tai liittokierros. Muistutan kuitenkin, että edellinen liittokierros paransi Suomen työllisyyttä ja tuki talouskasvua. Siitä on hyvä hakea mallia.

Ovatko neuvottelut joillakin aloilla perusteellisesti jumissa?

Jarkko Eloranta:

– Tietysti Postin tilanne on aivan erityinen, ja työnantajan toiminta on kovaa. Teknologiateollisuudessa, kemianteollisuudessa ja metsäteollisuudessa ollaan toisenlaisessa tilanteessa, mutta niissäkään edistyminen ei ole kovin nopeaa. Muut odottavat teknologiateollisuuden ratkaisua. Kiky-tunnit kyllä tiedettiin vaikeaksi paikaksi.

Jyri Häkämies:

– Tiedot taloudesta ja työllisyydestä ensi vuodelle ovat aika huolestuttavia. Talouskasvu ja työllisyyskehitys ovat hyytymässä. Nyt huomio kiinnittyy viennin avaukseen eli Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluihin. Sitähän pidetään tämän kierroksen ankkurina.

