Euroopan suurin puolue, keskustaoikeistolainen EPP lähtee taisteluun populisteja vastaan

Euroopa-neuvoston väistyvä puheenjohtaja Donald Tusk on valittu keskusta-oikeistolaisen Euroopan kansapuolueen EPP:n uudeksi johtajaksi. Tusk piti ärhäkän puheen populismia vastaan.

ZAGREB Donald Tusk valittiin Euroopan kansanpuolueen EPP:n uudeksi johtajaksi ilman vastaehdokasta Zagrebissa, Kroatiassa. 62-vuotias Tusk päättää työnsä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana tämän kuun lopussa.

Tusk ottaa Euroopan suurimman puolueen johtaakseen aikana, jona sen kannatus on laskenut tasaisesti eurovaaleissa sekä jäsenmaissa.

Tusk nosti valintapuheessaan esiin ainoastaan yhden asian, taistelun populisteja ja äärioikeistoa vastaan. Tusk on Puolan entinen pääministeri ja hän on ollut molempien äänekäs arvostelija.

– Olen ollut byrokraatti viimeiset viisi vuotta, mutta nyt olen valmis taisteluun. Toivottavasti tekin olette, Tusk sanoi puheessaan EPP:n puoluekokousväelle.

Tusk on arvostellut erityisen tiukasti Puolan ja Unkarin poliittisia päätöksiä. Unkarin pääministerin Viktor Orbánin johtama Fidesz -puolue on tällä hetkellä jäähyllä EPP:ssä. Puolueelta vietiin äänioikeus johtuen sen rikkomuksista EU:n perusperiaatteita kohtaan.

Pelko pyörittää politiikkaa tällä hetkellä

Tusk haluaa kirkastaa EPP:n poliittista viestiä. Hän on keskustellut politiikan viestimisestä jopa paavi Franciscuksen ja U2-laulajan Bonon kanssa.

EPP:n kokous Zagrebissa kestää kaksi päivää. Antonio Bat / EPA

Tuskin mielestä ainoastaan niillä poliitikoilla, jotka pystyvät takaamaan kansalaisten turvallisuuden ja samalla turvaamaan ihmisten vapaudet ja oikeudet on oikeus olla ehdolla vallankahvaan.

– Me emme uhraa arvojamme, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatteita emmekä sivistystä vastalahjaksi turvallisuudesta ja järjestyksestä. Siihen ei ole tarvetta, koska ne eivät sulje toisiaan pois. Se, joka ei voi tätä hyväksyä, ei voi myöskään kuulua tähän perheeseen, sanoi Tusk Zagrebissa.

Unkarin puoluejäsenyyttä ei käsitellä Zagrebin kokouksessa, mutta EPP:n jäsenpuolueista osa olisi valmis jopa erottamaan Fideszin.

Tuskin tavoitteet: vapaus, järjestys ja perinteet

Viime kevään parlamenttivaaleista lähtien on ollut nähtävissä, että keskustaoikeistolainen EPP on siirtymässä piirun verran oikealle. Puolue on alleviivannut kristillisdemokraattista perintöään ja arvojaan.

Miten EPP pystyy terävöittämään viestiään turvallisuudesta ja järjestyksestä haastaessaan populistit ja äärioikeiston ja olemaan silti vapauksien puolustaja on uuden puoluejohdon ensitehtävä.

Petteri Orpo (kok.) on Suomesta ehdolla yhdeksi EPP:n varapuheenjohtajista. Orpon läpimeno ei ole varma mutta äänestyksissä torstaina Orpolla on Pohjoismaiden ja Baltian maiden tuki.

EPP vaihtaa johtoa hetkellä, jolloin koko Euroopassa kiehuu poliittisesti ja Euroopan unionilta odotetaan nykyistä huomattavasti aktiivisempaa roolia – oli kyse sitten turvallisuudesta, maahanmuutosta, taloudesta, kilpailukyvystä tai kansalaisten oikeuksista.

Donald Tusk luonnehtii itseään lyhytsanaiseksi ja suorapuheiseksi. Saadakseen läpi uudistuksia ja muutoksia hänen on kuitenkin saatava kaikki mukaan.