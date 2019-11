Tarja Turunen näki Susanna Laineen Over the hills -imitaation pubissa: "Hyvä, ettei lasi tipahtanut lattialle"

Laulaja Tarja Turunen on tottunut siihen, että jotkut innokkaimmat fanit haluavat näyttää häneltä.

Maailmalla kiertäessä yleisön joukossa on näkynyt ihmisiä, jotka pukeutuvat samalla tavalla kuin suosikkilaulajansa ja ovat esimerkiksi teettäneet samanlaisia vaatteita.

Mutta juontaja Susanna Laineen tekemä imitaatio Puoli seitsemän -lähetyksessä viime vappuna sai naisen yllättymään.

Hän oli sattumoisin tuolloin Suomessa konsertoimassa ja istui ystävänsä, oopperalaulaja Waltteri Torikan kanssa pubissa, kun televisiossa näytettiin Laineen imitaatiota Turusesta laulamassa Over the hills and far away-kappaletta.

– Hyvä, ettei lasi tippunut lattiaan. Ihan mahtava, mä olin niin ylpee susta, laulaja sanoi Laineelle Puoli seitsemän -lähetyksessä.

Metallimusiikki vaihtuu loppuvuonna kirkkokonserteiksi

Turunen asuu nykyisin perheineen Etelä-Espanjassa, mutta on kiertänyt uuden albumin vuoksi viime aikoina muun muassa Venäjällä ja Etelä-Amerikassa.

Nyt hän on Suomessa, koska tekee joulun alla kotimaassa kirkkokonserttikiertueen. Turunen esiintyy myös kahdessa Raskasta joulua- konsertissa.

Niissä on mukana myös Nightwishistä tutut Marco Hietala ja nykyinen laulaja Floor Jansen. Nightwishin ja Turusen välit katkesivat vuonna 2005, kun bändi ilmoitti erottavansa laulajan.

Turunen kertoo, että Jansenin kanssa hän on esiintynyt yhdessä aiemmin. Hietalankin kanssa hän kertoo välien olevan mutkattomat, he ovat musisoineetkin yhdessä.

– Mutta muiden kavereiden kanssa ei ole hirveästi yhteydenottoja. Mutta hei, elämä on, Turunen toteaa.

Katso Tarja Turusen koko vierailu Puoli seitsemän -ohjelmassa.