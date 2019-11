Postilakon neuvottelut aivan takalukossa – valtakunnansovittelija ei antanut sovintoehdotusta, uusia tapaamisia ei ole sovittu

Postilakon sovittelu on yhä enemmän umpisolmussa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ei jättänyt keskiviikkona uutta sovintoehdotusta koskien työriitaa. Uusia tapaamisia ei ole sovittu riidan osapuolten välille. Lakko ja niiden tukitoimet jatkuvat edelleen.

Riidan osapuolet Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta yrittivät sovitella tänään työriitaansa valtakunnansovittelijan toimistolla iltamyöhään, mutta ratkaisua ei pitkistä neuvotteluista huolimatta saatu aikaiseksi.

PAU kertoi asiasta myös Twitterissä myöhään keskiviikkoiltana.

Sopua ei löytynyt ja uutta sovintoehdotusta ei jätetty keskiviikkona - lakkoja jatketaan. Osapuolet kävivät päivän aikana neuvotteluja eri asioista, mutta keskeiset asiat ovat edelleen ratkaisematta. Sovittelun jatko jäi sovittelijan uuden ilmoituksen varaan #posti #postilakko — Ammattiliitto PAU (@PAU_liitto) 20. marraskuuta 2019

Piekkalan mukaan työriidan sovittelua vaikeuttaa edelleen eniten Postin noin 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksen vaihtamista koskeva kiista. Lajittelijat siirtyivät toisen työehtosopimuksen piiriin tämän kuun alusta.

Uudessa sopimuksessa työnantajapuolta edustaa Medialiitto ja työntekijöitä Teollisuusliitto. PAU:n tavoitteena on saada pakettilajittelijat takaisin nyt neuvoteltavaan työsopimukseen.

Piekkala kuvaa neuvottelutilannetta dramaattiseksi.

– Näyttää, että tulppana on tämä kysymys näistä 700:sta pakettilajittelijasta, joiden osalta ei ole löytynyt minkäänlaista ratkaisua. Muilta osin kyllä on käyty tekstejä läpi ja edetty hyvässä hengessä, Piekkala sanoi Ylelle sovittelukokouksen jälkeen.

– Nyt jäädään odottamaan, miten tilanne kehittyy.

Tunnelma kymmentuntisten neuvottelujen jälkeen oli silminnähden turhautunut. Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kommentoi, että olisi kaikkien etu, että kiista saataisiin jo selvitettyä.

Aarton mukaan Palta on valmis palaamaan neuvottelupöytään heti kun valtakunnansovittelija kutsuu.

– Mutta itse näen niin, että koska meidän sopimus on periaatteessa kasassa, niin tämän esteen osalta minkä PAU on sopimuksen tekemiselle asettanut, pitäisi tapahtua jotain. Ihan turha täällä on vain istuskella, jos todetaan että sopimusta ei haluta tehdä vaikka se on käytännössä valmis, Aarto sanoi.

PAUn puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan neuvotteluissa on onnistuttu löytämään sopua "joissakin asioissa". Hänen mukaansa muutama iso asia on vielä auki. Isoin niistä on paketinlajittelijoiden tilanne.

– Avaimet ratkaisuun on Postin hallituksella. Heillä ei ole ollut kiinnostusta ratkaista tätä asiaa, Nieminen kommentoi Ylelle.

– Tukilakkojen osalta tilanne on se, että heillä ei ole mitään omaa siinä kiinni eli he pystyvät pysymään kannassan.

Niemisen mukaan pattitilanteessa ei ole mitään kummempaa draamaa.

– Ainut asia mikä tekee tästä erikoisen, on se että Postin hallitus on päättänyt halpuuttaa yhden ammattiryhmän palkat.

– Nämä ihmiset ovat matalapalkka-alalla, joten koemme että on ammattiyhdistysliikkeen velvollisuus puolustaa näitä ihmisiä, Nieminen sanoi.

Piekkala jätti edellisen sovintoehdotuksen osapuolille tiistaina. PAU kuitenkin hylkäsi ehdotuksen myöhemmin päivällä, koska siihen oli listattu työehtojen heikennyksiä, joita ammattiliitto ei voinut hyväksyä.

