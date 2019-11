Nokian johtaja Gorti: Meillä ei ole 5g-ongelmaa

Nokian liiketoimintaryhmän johtaja Bhaskar Gorti on luottavainen yhtiön tulevaisuuteen.

Nokian liiketoimintaryhmän johtaja Bhaskar Gorti tyrmää ajatuksen siitä, että Nokia olisi jäljessä kilpailijoitaan Ericssonia ja Huaweita 5g-verkkojen kehityksessä.

Gorti vertaa uutistoimisto Reutersin haastattelussa 5g-verkkojen kehitystä maratoniin, jossa suurin fokus on nyt laitettu ensimmäiseen kymmeneen minuuttiin.

– En sanoisi, että meillä on 5g-ongelma, Gorti sanoo.

Nokian kurssi romahti lokakuun lopulla, kun Nokia oli esitellyt aiempaa synkempiä tulevaisuudennäkymiä.

– Nokian näkymät olivat valtava pettymys. Yhtiö leikkasi vuoden 2019 näkymiä, ja myös vuoden 2020 näkymiä alennettiin tuntuvasti. Sen lisäksi osingonmaksu keskeytetään muutaman neljänneksen ajaksi. Kyllä tämä oli valtava pettymys sijoittajille, analyytikko Mikael Rautanen analyysiyhtiö Inderesistä kommentoi tuolloin.

Ero ruotsalaiskilpailija Ericssoniin oli melkoinen, sillä se oli juuri julkistanut lähes päinvastaisia odotuksia tälle ja ensi vuodelle.

Gorti on silti erittäin luottavainen yhtiöönsä. Hänen mukaansa Nokia on edellä kilpailijoitaan ohjelmiston kehityksessä, asioiden internetin (Internet of Things) käyttöönotossa ja langattomissa yhteyksissä.

– Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että olemme ainakin 2–3 vuotta edellä lähintä kilpailijaamme Ericssonia ohjelmistokehityksessä, Gorti sanoo.

Nokian ohjelmistoihin keskittyvän yksikön Nokia Softwaren liikevoitto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna 108 prosenttia ja ohitti tuloksellaan laitevalmistajayksikön Networksin, joka on pitkään ollut Nokian päätoimiala.

Hyviä uutisia Yhdysvalloista

Nokia sai hyviä uutisia Yhdysvalloista marraskuun alussa, kun Yhdysvaltain telehallintovirasto FCC hyväksyi maan kolmanneksi ja neljänneksi suurimpien teleoperaattoreiden T-Mobilen ja Sprintin yhdistymisen. FCC hyväksyi asian äänin 3–2.

Nokia kertoi viime vuoden heinäkuussa tehneensä T-Mobilen kanssa 5g-verkkoihin liittyvän liiketoimintasopimuksen. Monivuotinen sopimus on arvoltaan 3,5 miljardia dollaria eli nykyrahassa noin 3,2 miljardia euroa. Monivuotinen sopimus käsitti muun muassa tukiasemia, hallintaohjelmistoja, laitteita ja suunnittelupalveluja.

Yksi syy yhtiön heikentyneille näkymille edellisessä osavuosikatsauksessa oli T-Mobilen ja Sprintin kesken oleva yhdistyminen, jota odotellessa T-Mobile oli jäädyttänyt investointinsa.

