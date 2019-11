Diplomi-insinöörin sokeriunelmista tuli totta – Emma Ivane, 32, leipoi itsensä maailman parhaiden kakkutaiteilijoiden joukkoon

Emma Ivanen kakuissa kaikki pienintä yksityiskohtaa myöten on syötävää. "Amerikkalaisissa kerroskakuissa saatetaan käyttää rautalankaa koristeiden kiinnittämiseen. Minä en halua sellaisia yllätyksiä kakkuihini."

Emma Ivanen kakuissa kaikki pienintä yksityiskohtaa myöten on syötävää. "Amerikkalaisissa kerroskakuissa saatetaan käyttää rautalankaa koristeiden kiinnittämiseen. Minä en halua sellaisia yllätyksiä kakkuihini." Petteri Sopanen / Yle

Pieni ilmoitus menoväen ykkösjulkaisu Time Out Londonissa kiinnitti Lontoossa lomailevan tamperelaisen Emma Ivanen huomion. Elettiin huhtikuuta 2014.

Eräässä galleriassa trendikkäässä Shoreditchin kaupunginosassa olisi tänään kakkunäyttely. Ivane otti osoitteen talteen ja lähti paikan päälle.

Kliinisen valkoinen galleriatila oli yhden päivän ajan maalausten sijaan täynnä mitä taidokkaampia leipomuksia, joita kaikkia yhdisti rahateema. Ivane pysähtyi ihastelemaan luonnollisen kokoista syötävää kassakaappia.

Mutta vielä eriskummallisia kakkuja enemmän Ivanea kiehtoi oviaukon eteen vedetty verho. Uteliaisuus voitti, ja hän päätti kurkistaa sen taakse. Portaat johdattivat yläkertaan huoneeseen, jossa pienten pöytien takana istui kaksi pukumiestä ja jakkupukuun pukeutunut nainen.

Emman puolukkamuffinssit Raaka-aineet: 3 dl vehnäjauhoja, 2 dl sokeria, 1 tl vaniljasokeria, 2 tl leivinjauhetta, 150 g voita, 2 kananmunaa, 1 dl maitoa ja 3 dl puolukoita. Kuumenna uuni 175 asteeseen. Asettele paperivuoat muffinipellin syvennyksiin. Sekoita kuivat aineet keskenään. Sekoita toisessa kulhossa sulatettu voi, kananmunat ja maito. Lisää kuivat aineet nesteeseen siivilän läpi sekoittaen vain sen verran, että taikina on tasaista. Kääntele marjat taikinan joukkoon. Jaa taikina vuokiin ja paista muffinsseja uunin keskitasolla 20–25 minuuttia, kunnes testitikkuun tarttuu vielä meheviä murusia. Näitä puolukkamuffinsseja Emma Ivane leipoi Radio Suomen Sunnuntaivieraassa 24.11.2019

Ivane ei oikein tiennyt, mitä tehdä, joten hän päätti esitellä heistä ensimmäiselle itsensä. Ivane kertoi olevansa intohimoinen kakuntekijä Suomesta. Että oli osallistunut edellisenä vuonna Koko Suomi leipoo -televisio-ohjelmaan ja että julkaisisi pian ensimmäisen leivontakirjansa.

Olet tullut juuri oikeaan paikkaan, mies sanoi ja hymyili leveästi.

Ivanelle selvisi jälkeenpäin, että galleriassa oli ollut leivonta-aiheisiin bisnesideoihin liittyvä rahoitustapahtuma. Hän oli kävellyt vahingossa sijoittajien eteen.

– Parin viikon kuluttua minuun otettiin yhteyttä ja tarjottiin mahdollisuutta suunnitella kakkuja maailman tunnetuimpiin leivonta-alan julkaisuihin, Ivane, 32, kertoo.

Siitä lähtien Emma Iivanainen on leiponut itseään maailmanmaineeseen nimellä Emma Ivane.

Omannäköinen ura alkoi sokerimassasta

Rakennustekniikan alavalinta kannattaa ehkä kyseenalaistaa, jos sitä opiskeleva piirtää luentomuistiinpanoihin piparkakkutaloja.

Tai jos hän vaihto-opiskeluvuotenaan Malesiassa pysähtyy toistuvasti konditorioiden ikkunoiden eteen ihastelemaan kakuntekijöiden tarkkaa työtä ja meinaa siksi myöhästyä oppitunnilta.

Huhtikuussa 2019 ilmestyneeseen Designer Cake Decorating – Written By 12 World's Best Cake Designers -kirjaan pääseminen on ollut Emma Ivanen uran huippukohtia. Petteri Sopanen / Yle

Viimeistään silloin, kun Ivane sai ensimmäistä kertaa käsiinsä sokerimassaa keväällä 2011, kaikki loksahti, tai ehkä paremminkin muovaantui, paikoilleen.

Hän nimittäin huomasi pystyvänsä tekemään saman tien ranskalaisen leipurimestarin kirjan haastavimman reseptin, viimeiseltä sivulta löytyvät hienon hienot sokeriruusut.

– Oli todella rohkaisevaa huomata, että pystyi heti luomaan jotain sellaista, mikä on maailman huipputasoa. Tuntui voimakkaasti siltä, että tätähän minun kuuluukin tehdä.

Ivane upotti kätensä yhä syvemmälle sokerimassaan ja antoi kakkujen viedä mennessään. Pian sana taitavasta leipurista kiiri, ja teekkariopiskelijan kakkuja tilasivat juhliinsa myös muutkin kuin hänen omat tuttavansa.

Kun Ivane sai keväällä 2013 kuulla päässeensä mukaan maan parasta amatöörileipuria etsivään Koko Suomi leipoo -ohjelmaan, hän irtisanoutui samana päivänä työstään ohjelmistoyrityksessä ja soitti yliopistolle kertoakseen, että laittaa opintonsa tauolle linnoittuakseen keittiöön.

– Päätin treenata leipomista joka päivä ennen kuin ohjelman kuvaukset alkoivat. Minulla oli paljon kirittävää, sillä olin leiponut vasta pari vuotta. Halusin antaa ohjelmassa kaikkeni.

Ivane ei voittanut kilpailua, mutta vakuutti leipomuksillaan kotimaiset kirjakustantamot. Kakkutaidetta kotikeittiössä -kirjaansa hän teki samaan aikaan Tampereen teknillisen yliopiston diplomityönsä kanssa.

Nyt kirjoja on julkaistu jo kahdeksan. Niistä viimeisimpänä huhtikuussa 2019 ilmestynyt sokeripeukaloraamattu Designer Cake Decorating -teos, jossa Ivane ainoana pohjoismaalaisena esittelee taitojaan maailman kahdentoista parhaaksi nimetyn kakkutaiteilijan joukossa.

Viisinumeroinen summa kakusta

Pitkään Ivane sai toimeentulonsa siitä, että toteutti yötä myöten keittiössään rikkaiden venäläisten tai NHL-pelaajien tulevien vaimojen yltiöpäisiä kakkutoiveita, joiden hintalapulla ei ollut väliä.

– Silloin jääkaapin oveni oli täynnä hääparien kiitoskortteja, vaikken ollut itse häihin osallistunutkaan.

Enää Ivane ei leivo juhliin kakkuja tilaustyönä. Jos leipoisi, maailman parhaimpiin kuuluva kakkutaiteilija voisi laskuttaa sellaisesta 10 000 euroa.

Nykyään kakkutaiteilija keskittyy kehittelemään reseptikkaa eri yrityksille, stailaamaan kakkukuvauksia ja konsultoimaan muita taidealojen yrittäjiä.

Emma Ivane inspiroituu luonnosta ja siksi hänen leipomuksissaan on usein kukkakoristeita. Kuppikakkujen resepti on helppo, mutta pionikoristelu vaatii harjoitusta. Petteri Sopanen / Yle

Tämän vuoden aikana hänen kakkunsa ovat päässeet myös mukaan maailmanlaajuiseen Hollywood-ohjaajan tekemään tv-mainoskampanjaan, jonka kuvasi Ranskan Vogueen kansia ikuistanut muotikuvaaja. Salassapitosopimuksen takia Ivane ei voi paljastaa enempää.

Oleellisinta kuitenkin on, että huippuammattilaisten seurassa Ivane tajusi olevansa siksi, koska hänestä oli tullut kakkumaailman supertähti.

– Mutta helposti se ei ole tapahtunut. Tähän pääseminen on vaatinut todella paljon työtä. Vaati uskallusta hypätä silloin aikoinaan tuntemattomaan ja lähteä alalle, jota moni piti ihan järjettömänä.

Ivane kertoo, että hänen yrityksensä liiketoiminta on kasvanut varsinkin kuluvan vuoden aikana, joten jatkossa hänellä on apunaan tuottaja. Silloin kakkumaailman supertähdellä on enemmän aikaa keskittyä paperitöiden sijaan taiteelliseen toimintaan.

Insinöörin laiskat reseptit

Ivane tietää, että moni kakku on päältä kaunis, mutta voi sisältää vaikkapa rautalankaa. Hänen kakuissaan kaikki 24 karaatin kultahippuja myöten ovat syötäväksi tarkoitettua.

– Haluan tietysti, että kakkuni ovat upeannäköisiä, mutta ihan yhtä tärkeää on, että ne maistuvat herkullisilta.

Ja jos herkullisuuteen voi yhdistää helppouden, yhdistelmä on Ivanen mielestä vastustamaton. Hän kertoo etsivänsä aina yksinkertaisinta mahdollista tapaa tehdä asiat, insinöörit kun ovat "luonnostaan laiskoja".

– Jos on ollut seitsemän ja puoli vuotta kirjoilla teknillisessä yliopistossa, on pakko omaksua ajattelumalli, jossa optimoidaan ihan kaikkea. Leivonnassa ajattelu toimii erinomaisesti. Voi esimerkiksi katsoa reseptejä kemian näkökulmasta ja karsia kaiken turhan.

Emma Ivanen keittiössä Helsingin Puu-Vallilassa ei käytetä margariinia, sillä Ivane haluaa maun takia leipoa kakkunsa oikealla voilla. Petteri Sopanen / Yle

Ivanen kemiakokeiluissa on jo syntynyt notkuva pino simppeleitä kolmen raaka-aineen reseptejä, joista ensimmäiset koottiin laiskoille leipureille suunnatuksi Vaan 3 -keittokirjaksi.

Ivane on huomannut, että superhelpoille resepteille on kysyntää, sillä harvalla on enää aikaa panostaa, mutta moni haluaa kuitenkin leipoa ja osallistaa puuhaan perheen pienimmätkin. Tarvikkeet pitää löytää oman lähikaupan hyllyiltä.

– Tietenkin hifistelylle on oma aikansa ja paikkansa, mutta saan itse suurimmat kiksit, kun keksin mahdollisimman helpon reseptin ja mielellään vielä sellaisen, jonka kaikki aineet voi sekoittaa yhdessä kulhossa.

Kakku on mielenterveysteko

Kakku on Emma Ivanen mukaan oikeastaan terveystuote, vaikka hänen reseptinsä sisältävät voita, sokeria, valkoista vehnää ja muita syntilistan raaka-aineita.

– Kakun hyvät vaikutukset kumoavat sen haitat, ainakin mielenterveyden näkökulmasta, Ivane heittää.

Kakut kun nostavat tunnelman arjen yläpuolelle, tuovat ihmiset yhteen, luovat unohtumattomia muistoja ja muistuttavat, että elämästä kannattaa nauttia aina kun siihen on mahdollisuus.

Kakulla on myös tapana liittyä elämän onnellisimpiin hetkiin.

Emma Ivane toivoo, että jokainen löytäisi oman juttunsa. "Kun todella innostuu jostain, tekemiseen välittyy oikeanlainen energia ja se voi vielä pitkälle, maailman huipulle asti." Petteri Sopanen / Yle

Ivanen hoksaama kaava on siis insinöörimäisen yksinkertainen: kun tavoittelemme elämässämme menestystä, tavoittelemme oikeasti onnellisuutta. Se on tunne, joka löytyy samalla kun löytää elementtinsä.

– Itse olen onnellisimmillani, kun sekoitan kakkutaikinaa keittiössäni, siksi haluan nähdä itseni kymmenen vuoden päästä tekemässä tätä samaa.