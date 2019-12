Näyttääkö jääkaappisi ovi tältä? Ei todellakaan, sanoo minimalistibloggari

Miia Salmen kahden hengen taloudessa on alle 1000 tavaraa. Näin hän taklaa paperisälän kertymisen esimerkiksi jääkaapin oveen.

Kodin jääkaapin ovessa leuhottaa pizzataksin ruokalista, lapsen koulukuva, lehdestä leikattu ruokaohje - ja kokonaisuuden naulitsee muutama matkamuistomagneetti.

Näky on tuttu, mutta sisustuslehdissä tai -blogeissa ei useinkaan esiinny ilmoitustaulun virkaa tekeviä jääkaapin ovia.

Kodin todellisuus ja sisustusihanteet eivät kohtaa. Onko asiasta syytä ottaa stressiä?

En ole ikinä laittanut jääkaapin oveen mitään Sisustusbloggari Miia Salmi

Sisustusbloggari Miia Salmen keittiössä kiinnittää ensimmäisenä huomiota sen valkoisuus. Kaikki pinnat ovat tahrattoman puhtaita ja yrttiruukkuja lukuunottamatta lähes tyhjiä.

Ei tule yllätyksenä, ettei tämän jääkaapin ovessa roiku magneetein kiinnitettyjä lippuja ja lappuja. Tässä on koti, jossa "vähemmän on enemmän" -ajatus toteutuu.

– En ole ikinä laittanut jääkaapin oveen mitään. Arvostan kotona tilaa ja avaruutta. Minun on silloin helpompi rentoutua, sanoo minimalistiksi tunnustautuva Salmi.

Miia Salmi pitää ajatuksesta, että hänellä on vain sen verran tavaraa, että hän voisi muuttaa viikon varoitusajalla Thomas Hagström/ Yle

Siisteyttä on helppo pitää yllä, kun tavaraa on vähän ja sille on oma paikkansa. Mihin Salmi sitten laittaa ne asiat, jotka muilla päätyvät jääkaapin oveen?

Jääkaappimagneetit

– En harrasta. Ystäväni myös tietävät, etten tarvitse tuliaisia. Jos joku toisi minulle magneetin, kiittäisin tietysti kauniisti ja tallettaisin sen muistolaatikkoon.

Lukujärjestys

– Otan valokuvat tärkeistä papereista. Näin ne kulkevat mukana ja ovat nähtävilläni kaikkialla. Tyttärellä on lukujärjestys ilmoitustaululla omassa huoneessaan.

Pizzataksin ruokalista

– Tilaan välillä pizzaa, mutta lista löytyy netistä. Miksi sen pitäisi roikkua jääkaapin ovessa koko ajan?

Ruokaohjeet

– Nämäkin löytyvät nykyään todennäköisemmin netistä. Lehdessä olevista voin ottaa valokuvan.

Lapsen koulukuva

– Säilytän paperivalokuvia laatikossa. Äidilläni on neljä lapsenlasta ja hän kerää heidän päiväkoti- ja koulukuviaan valokuvamagneetteina. Hänellä on niitä jääkaapin ovessa yhteensä 21 kappaletta.

7 päivän harkinta-aika

Uusien tavaroiden hankinnassa Salmen periaatteena on odottaa seitsemän päivää, ja sen jälkeen tehdä ostopäätös, mikäli ostosidea vieläkin tuntuu hyvältä.

Tietoisen tavaroiden karsimisen Salmi on aloittanut kymmenen vuotta sitten.

Viitisen vuotta sitten Salmi laski kaksihenkisen taloutensa kaikki tavarat. Silloin luku oli 1013 kappaletta ja tämän vuoden aikana määrä on tästä tiivistynyt vieläkin pienemmäksi.

Olla valmis muuttamaan viikon varoitusajalla

Salmen lapsuudenperhe vaihtoi asuinpaikkaa vanhempien työn vuoksi jopa puolen vuoden välein ja muutokseen oli totuttava.

Nykyään häntä miellyttää kevein kantamuksin eläminen ja ajatus, että olisi valmis muuttamaan viikon varoitusajalla tai asumaan kuukauden vaikka teltassa.

Visuaalinen niukkuus sisustuksessa miellyttää hänen esteettistä silmäänsä, mutta samaan aikaan sillä on myös hyvinvointia edistävä merkitys.

Esimerkiksi se, että työpaperit eivät roiku esillä jääkaapin ovessa, auttaa häntä rentoutumaan kotona.

Vähäeleinen sisustus tuo Miia Salmelle mielenrauhaa. Thomas Hagström/ Yle

Yhä useampi ajattelee sisustamista

Sisustaminen on tyylin ilmaisua. Siinä kiinnitetään huomio kodin visuaaliseen ilmeeseen ja tehdään oman tyylin tai kulloisenkin muodin mukaisia valintoja.

Kiinnostus sisustamiseen on vuosikymmenten kuluessa kasvanut ja nykyään yhä useampi ajattelee sisustamista, sanoo Helsingin yliopiston kotitaloustieteen professori Minna Autio.

Ennenkin koteihin toki ostettiin huonekaluja, mutta Ikean tulo Suomeen parikymmentä vuotta sitten pani muutoksen käyntiin edullisilla ja trendikkäillä tuotteillaan. Sen ja kirpputorien ansiosta sisustaminen ja kodin estetiikan ajatteleminen tuli mahdolliseksi lähes kaikille opiskelijoista lähtien.

Myös sisustussuunnittelijan käyttäminen apuna on tullut tavallisemmaksi.

Pelkkään käytännölliseen kalustamiseen verrattuna sisustaminen merkitsee myös statuksen rakentamista. Sillä halutaan osoittaa hyvää makua ja erottautua.

"Siivoan vähemmän kuin äitini tai siskoni"

Arkielämän kodissa näkyvät elämisen jäljet, se on käytännön muovaama, muuttuva ja osin sattumanvarainen kokonaisuus.

– Sisustuslehdet esittävät kodit illuusiona. Kenelläkään ei ole arkielämässä niin siistejä koteja. Lehden kuvauksia varten jääkaappimagneetit luultavasti riisuttaisiin pois, sanoo Autio.

Mutta sisustusbloggari Miia Salmi vakuuttaa, että hänen kotonaan on oikeastikin hyvin siistiä.

– Moni ei usko tätä, mutta siivoan varmasti vähemmän kuin äitini tai siskoni omia kotejaan, Salmi sanoo.

Hän myös valitsee kodin materiaalit sen perusteella, että ne on helppo puhdistaa.

Miia Salmen jääkaapin oveen eivät magneetit tartu Thomas Hagström/ Yle

Onko pakko sisustaa?

Salmen kotona jokainen esine on harkittu, mutta mitä sisustusbloggari ajattelee ihmisistä, jotka eivät jaksa miettiä sisustamista ollenkaan?

Ihmisistä, jotka kalustavat millä kalustavat ja joiden jääkaapin oveen magneettien ja lippulappujen liitto syntyy orgaanisesti ja tulee jäädäkseen.

– Sisustajina ihmiset ovat erilaisia ja heillä on erilaisia tarkkuuksia. Joku miettii kaiken yksityiskohtaisesti ja toinen valitsee vaikkapa muutamia yhteensopivia värejä. Kaikkia ei sisustaminen taas kiinnosta yhtään ja sekin on täysin ok, Salmi sanoo.

