SAK:n Eloranta: Työnantajan yritykset romuttaa sopimusyhteiskunta yhä röyhkeämpiä

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihmettelee työnantajapuolen halua romuttaa suomalainen sopimusyhteiskunta kovilla työehtojen heikennyksillä tilanteessa, jossa sellaiseen ei olisi mitään tarvetta.

– Talousennusteita reivataan jo ylöspäin eikä suomalaisen työn kilpailukyky vaadi massiivisia heikennyksiä työehtoihin. Miksi siis työnantajat tuovat neuvottelupöytiin rajuja heikennyslistoja, Eloranta kysyi SAK:n edustajistolle pitämässään puheessa torstaina.

Eloranta perusteli hämmästystään kehittyneiden maiden talousjärjestön OECD:n maanantaina julkaisemalla raportilla, jossa pidettiin ay-järjestäytymistä ja työehtosopimustoimintaa elintärkeänä oikeudenmukaiselle työelämälle.

Työnantajapuoli menee Elorannan mukaan toiseen suuntaan.

– Näyttää siltä, että työnantaja haluaa romuttaa suomalaisen sopimusyhteiskunnan ja työehtosopimuksiin perustuvat työelämäsuhteet. Onhan tätä yritetty jo hyvän aikaa, mutta yritykset käyvät yhä röyhkeämmiksi ja läpinäkyvimmiksi.

Postin toiminta härskiä

Erityisen härskinä Eloranta pitää valtio-omisteisen Postin työehtoshoppailua, joka on tullut näkyväksi parhaillaan pahasti hakauksissa olevien työehtoneuvottelujen myötä.

– Työehtosopimuksen vaihdolla pyritään romuttamaan pienipalkkaisten työehtoja entistä heikommiksi. PAU:n ja ay-liikkeen vastaus on ollut selvä – työehtodumppaus ei käy, Eloranta sanoi.

– Työnantajapuoli vaikuttaa olevan haluton tekemään sopimuksia ja latoo pöytään vaatimuksia, joilla pyritään ennemminkin heikentämään sopimustoimintaa, ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia ja paikallista edunvalvontaa.

Meneillään olevaa liittokohtaista neuvottelukierrosta Eloranta luonnehti vähintäänkin tahmeaksi. SAK:n yksi linjaus neuvotteluihin on, että ilmaisista kiky-tunneista päästään eroon – tavalla tai toisella.

Ay-liikkeen alasajon sijaan Eloranta kehotti työnantajapuolta keskittymään investointeihin.

– Yritysten kustannuksia on leikattu niin verojen kuin työvoimakustannusten kautta. Myös toiminta- ja sääntely-ympäristöt ovat vakaat. Lisäksi korkotaso on historiallisen alhainen, eikä radikaalia muutosta ole näköpiirissä. Nyt jos koskaan yritysjohdon pitäisi osaamistaan kyetä osoittamaan ja polkaista tulevaisuusinvestoinnit liikkeelle.

Koulutusta leikkausten sijaan

Työllistämiskeinoista Eloranta arvosteli ajatusta porrastetusta työttömyysturvasta, jota SAK vastustaa.

– On hyvä muistaa, että SAK:laisen työttömän päiväraha on keskimäärin 1 240 euroa kuukaudessa. Jos siitä siivuja leikataan, niin toimeentulo vaikeutuu varmasti ja samalla muiden sosiaalitukien kuten asumistuen ja toimeentulotuen käyttöä lisääntyy. Se tuskin on kenenkään etujen mukaista.

Eloranta kertoi, että SAK on valmistellut omaa näkemystä työttömyysturvasta, joka perustuu ihmisten kannustamiseen koulutukseen ja työllistymistä edistäviin palveluihin.