Ely-keskus todella tyytyväinen Talvivaara-tuomioon – Emeritusprofessori: Törkeä se itse asiassa oli

Kainuun Ely-keskuksen ympäristövastuualueen päällikkö Sari Myllyoja pitää korkeimman oikeuden (KKO) ratkaisua Talvivaaran ympäristörikosjutussa hyvin odotettuna.

KKO ei muuttanut Rovaniemen hovioikeuden viime vuoden alussa antamaa tuomiota. Talvivaaran perustaja ja entinen toimitusjohtaja Pekka Perä tuomittiin törkeästä ympäristön turmelemisesta ja entinen kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari ympäristön turmelemisesta.

– Tapaukseen on saatu nyt ratkaisu ja hyvä niin. Päätös selkeyttää asioita ja antaa myös viranomaistoiminnalle selkeyden, Myllyoja sanoo.

Kainuun Ely-keskus jätti asiassa ensimmäisen tutkintapyynnön jo kahdeksan vuotta sitten. Siitä lähtien Talvivaara työllisti Ely-keskusta paljon ja pitkään.

– Priorisoimme henkilöitä hoitamaan Talvivaara-tapausta ja saimme lisäresursseja, eli työ- ja elinkeinoministeriö myönsi meille kaksi henkilötyövuotta tätä varten. Se oli äärimmäisen tärkeää. Asiat priorisoitiin tärkeysjärjestyksen mukaan ja pystyimme tekemään kaiken, Myllyoja kertoo.

Viranomaisena Kainuun Ely-keskus sai osakseen myös paljon arvostelua Talvivaaran toiminnan valvomisesta. Myllyojan mukaan se on osa nykyaikaista viranomaistoimintaa, siihen kohdistuu kaikenlaista palautetta. Hänen mukaansa niihin pyrittiin vastaamaan tekemällä työ mahdollisimman hyvin.

Pitkään kestänyt prosessi oli Myllyojan mukaan myös opettavainen kokemus. Viranomaisten yhteistyö on kehittynyt paljon ja asiat on edelleen dokumentoitava mahdollisimman tarkasti, koska niihin palataan usein.

– Viestintä on muuttunut paljon ja tiedottamisen tarve on suuri. Mekin teimme aiemmin paljon tiedotteita, mikä olisi nyt hidasta ja vanhanaikaista. Viestinnän on oltava nopeaa ja reaaliaikaista, ja viestinnällä on oltava ehdottomasti kasvot, Myllyoja sanoo.

Emeritusprofessori: päätös vaikuttaa tuleviin kaivoshankkeisiin

Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden emeritusprofessori Vesa Majamaa pitää KKO:n ratkaisua hyvin perusteltuna ja merkittävänä.

Suomessa on hyvin paljon erilaisia kaivoshankkeita, ja Majamaan mukaan jatkossa viranomaiset joutuvat tarkastamaan lupahakemuksia entistä tarkemmin. Pelkona on, että viranomaiset eivät tutki asiaa, vaan jättävät kaiken hakijan esittämien tietojen varaan.

– Kainuun Ely-keskus jätettiin aikoinaan lähes yksin. Siellä ei ollut sellaista asiantuntemusta, jota hankkeen käsittely olisi edellyttänyt. Ympäristöhallintomme ei ole ollut, eikä ole vieläkään sillä tasolla kuin pitäisi olla, Majamaa sanoo.

Majamaan mukaan koko Talvivaaran kaivoshanke lähti keskeneräisenä liikkeelle. Hänen mielestään lupaviranomaisilla olisi pitänyt olla paremmat resurssit. Ympäristöluvat myöntää Aluehallintovirasto ja niiden noudattamista valvoo Ely-keskus.

Jos omia resursseja ei ole, selvityksiä pitää Majamaan mukaan pyytää asiantuntijoilta kuten Säteilyturvakeskus tekee ydinvoima-asioissa.

– Sillä on omia hyviä virkamiehiä, mutta kaikesta pyydetään kuitenkin ulkopuolelta lausuntoja. Isossa hankkeessa se olisi tarpeellista ja kustannukset tulisivat tietysti hakijalle.

Majamaa piti aikaisemmin Talvivaaran entisen toimitusjohtaja Pekka Perän käräjäoikeudessa saamaa sakkorangaistusta riittävänä. Hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa Perä tuomittiin kuitenkin törkeästä ympäristön turmelemisesta ehdolliseen vankeuteen. Majamaa sanoo nyt, että rangaistus on oikea.

– On erinomainen asia, että nyt katsottiin, että se on törkeä. Sitähän se itse asiassa oli, Majamaa toteaa.