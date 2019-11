Hiihtoharrastajat hakevat latuja yhä kauempaa – oikukas sää hankaloittanut tänä vuonna ylläpitoa

Maastohiihdon harrastajat pääsivät jo hetkeksi ottamaan tuntumaa ensilumenladuilla Etelä-Suomessa, mutta suksien luisto katkesi lämpöaaltoon. Moni hakee hiihtokilometrejä nykyään myös kauempaa.

Lahdessa marraskuun ensimmäisenä päivänä avattu ensilumenlatu päätettiin sulkea vajaan kolmen viikon käytön jälkeen.

– Latu on huonossa kunnossa. Kostea ilma on pehmentänyt latupohjaa, ja maata on paikoin näkyvissä. Paikkauksia ei tällä säällä kannata tehdä, kertoo liikuntapaikkamestari Arto Manninen.

Käyttäjiä Salpausselän maastossa puolentoista kilometrin lenkillä on ollut Mannisen mukaan satoja päivittäin ja viikonloppuisin vielä enemmän.

Nyt odotellaan jälleen sään kylmenemistä.

Arto Mannisen mukaan ensilumenladun kunnostus vaatii pikkupakkaisia. Tuija Veirto / Yle

– Latuja aletaan kunnostaa heti uudestaan, kun sääolosuhteet sen taas sallivat.

Hiihtoputkeen tai Lapin lumille

Kilpahiihtoa harrastavat hämeenlinnalaiset kaksospojat Jukka ja Lauri Vähävihu ovat hakeneet lumituntumaa Jämijärven hiihtoputkessa ja kerran Valkeakosken ensilumen ladulla. Ensi viikolla he matkustavat Lappiin Saariselälle lumileirille.

– Kyllä harmittaa, kun täällä etelässä ei tähän vuodenaikaan pääse hiihtämään, sanoo Jukka Vähävihu.

Hiihtokilometrejä kummallakin on 200-300 kilometrin välillä. Vaikka Jämijärvelle matkaa on parin tunnin ajon verran, siellä käyntiä helpottaa se, että poikien vaari asuu lähellä hiihtoputkea.

Lahdessa ei peritä latumaksua - ainakaan vielä

Lahden ensilumenlatu on ollut käyttäjille maksuton ja sellaisena toistaiseksi pysyy.

Latumaksusta on liikuntatoimenjohtaja Tommi Lankin mukaan järkevää alkaa keskustella siinä vaiheessa, kun oheen saadaan kytkettyä muitakin palveluja esimerkiksi Ranta-Kartanon kylpylähotellin valmistumisen jälkeen.

Se vaatisi nykyistä suurempia panostuksia.

Puolentoista kilometrin hiihtolenkkiä suksitaan Lahdessa Salpausselän metsämaastossa. Tuija Veirto / Yle

– Tällä hetkellä toimimme kohtuullisen pienin kustannuksin ja latu tehdään kaupunkilaisia varten.

Ladulla on ollut hiihtoharrastajia myös muualta Suomesta.

– Tuskin se huono juttu on, jos sitä kautta välittyy myönteinen kuva kaupungista tai kävijät jättävät käydessään jonkin verran rahaa paikkakunnalle, Lanki topputtelee kritiikkiä siitä, että lahtelaiset veronmaksajat joutuvat kustantamaan ulkopaikkakuntalaisten hiihtoharrastusta.

Keinolumi tehdään Lahdessa järvivedestä

Ensilumenladuiksi ymmärretään yleisellä tasolla tykki- ja säilölumista tehdyt ladut. Yleensä niille pääsee hiihtämään ennen varsinaista luonnonlunta. Tykkilumen teko vaatii neljän asteen pakkasen.

Lahdessa lumi tykitetään Vesijärven vedestä etukäteen ja varastoidaan kesän ajaksi odottamaan tulevaa kautta.

– Vesi johdetaan putkia pitkin meidän järjestelmiin, josta se ammutaan lumitykeillä kasaan ja säilötään kesän ajan.

Ladun rakentaminen on tullut tähän mennessä maksamaan liikuntatoimen laskelmien mukaan kymppitonnin verran. Liikuntatoimenjohtaja Tommi Lankin mukaan 250 liikuntapaikan vertailussa kustannus on pieni.

– Suhteessa siihen, kuinka paljon ladulla on käyttöä, en näe, että säilölumen teko ja levitys olisi tullut kalliiksi.

Lahdessa tehdään lunta joka tapauksessa varastoon, mikä on etu verrattuna moneen muuhun paikkakuntaan.

– Kiitos arvokisojen, meillä on lumetukseen tarvittava infra ja osaaminen kunnossa. Pystymme hyödyntämään sitä asukkaiden hyväksi myös perusliikuntapaikkojen kunnostamisessa, Tommi Lanki toteaa.

Pysyvä lumipeite viivästyy

Ilmatieteenlaitoksen tilastot osoittavat selvästi, että pysyvän lumipeitteen tulo on siirtynyt Etelä-Suomessa ja Hämeessä myöhäisemmäksi. 1980- ja 90-luvuilla pysyvä lumipeite on saatu 25. marraskuuta mennessä. Vain kerran sitä piti odottaa joulukuun puolivälin yli.

2000-luvulla pysyvä lumipeite on tullut joulukuun puolivälin jälkeen joka toinen vuosi ja peräti kuutena vuotena vasta tammikuussa.