Autovalmistaja Valmet Automotive aloitti akkutuotannon Salossa

Autovalmistaja Valmet Automotive on valmistellut akkutehdasta Saloon tämän vuoden keväästä lähtien.

Valmet Automotive on käynnistänyt tänään autoteollisuuden käyttöön tarkoitettujen akkujen tuotannon Salossa.

Valmet Automotive on tunnettu Uudessakaupungissa sijaitsevasta autotehtaastaan. Se on valmistellut akkutehdastaan Saloon tämän vuoden keväästä lähtien. Yhtiön tiedotteen mukaan tehdasprojekti Salossa on edennyt aikataulun mukaisesti.

Tehdas on perustettu Saloon aikoinaan kännykkävalmistaja Nokialta tyhjentyneisiin tiloihin.

Yhtiön mukaan ensimmäiset akkupaketit valmistuvat tilaajille jo tänään. Valmet Automotiven mukaan akkujen valmistuskapasiteettia on tarkoitus nostaa nopeasti. Suunnitelmien mukainen akkujen tuotantotaso on tarkoitus saavuttaa heti ensi vuoden alkupuolella.

Valmet Automotiven akkutehdas Salossa työllistää nyt jo useita kymmeniä henkilöitä. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se jatkaa rekrytointeja tehtaalle ja työntekijämäärän arvioidaan nousevan ensi vuoden aikana yli 300:een henkilöön.

