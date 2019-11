Levin maailmancupin yleisömäärät kasvussa notkahduksen jälkeen – Lapin varhainen talvi saa kiitosta alppimaajoukkueilta: "Täällä on täydellistä"

Pujottelun maailmancup järjestetään Levillä tänä viikonloppuna. Kisojen katsojamäärät ovat nousussa pari vuoden takaisen notkahduksen jälkeen. Kisat alkavat perjantaina iltaohjelmalla ja lauantaina ensimmäinen kisataan naisten pujottelu (siirryt toiseen palveluun).

Eri maiden maajoukkueet ovat harjoitelleet ja valmistautuneet jo viikkoja pujottelukauden avaukseen.

Saksan alppihiihdon maajoukkueen tekniikkalajien päävalmentaja Bernd Brunner jakaa ohjeita urheilijoilleen, edessä on iltapäivän harjoitus Lapin pimenevässä kaamoksessa.

Useat maajoukkueet ovat harjoitelleet Kittilän Levillä ennen pujottelun maailmancupin avausviikonloppua. Joukkueet matkustivat Lappiin heti, kun Levillä päästiin harjoittelemaan luonnonlumella. Brunnerin mukaan Keski-Euroopan harjoitteluolosuhteet ovat olleet vaikeat lämpimän sään ja hankalan lumitilanteen vuoksi.

– Olemme täällä, koska olosuhteet ovat tällä hetkellä Euroopan parhaat. Täällä on täydellistä. Meille miinus 10–15 on hyvä harjoituskeli. 25 asteen pakkanen on hankala, mutta sekin menettelee, naureskelee Saksan maajoukkuevalmentaja Bernd Brunner.

Levin maailmancupista on kasvanut alppihiihdossa perinne sen jälkeen, kun maailmancup järjestettiin paikkakunnalla ensimmäisen kerran vuonna 2004. Silloin kilpailtiin ainoastaan naisten pujottelucupin osakilpailu, jonka voitti Tanja Poutiainen.

"Koko kylä elää näistä tapahtumista yhden viikonlopun ajan"

Alueen yrittäjille kisaviikonloppu on merkittävä tulonlähde. Sen talousvaikutus alueelle on noin 3–4 miljoonaa euroa, kertoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

– Koko kylä elää näistä tapahtumista yhden viikonlopun ajan. Tässä ollaan mukana aina pienistä kuljetuspalveluyrityksistä ohjelmapalveluyrityksiin, catering- ja ravintolapalveluista majoitusyrittäjiin. Vaikutus on laaja.

Yleisöä pujottelun maailmancupin avauskilpailussa Levillä. Maija-Liisa Juntti / Yle

Katsojien kiinnostuksen lopahtaminen herätti kisäjärjestäjät

Levin maailmancupin yleisömäärässä koettiin pohjakosketus kolme vuotta sitten, kun määrä putosi keskimäärin neljänneksen ja yleisöä oli viikonlopun aikana vain 15 000. Se uhkasi kaventaa myös yrittäjien tilipussia ja pohjusti järjestäjiä muuttamaan tapahtumaa.

– Poutiaisen Tanjan ja Palanderin Kallen lopettaessa pieni notkahdus tuli yleisömäärässä, ja siinä tuli kisan suhteen taantumaa, ja tapahtumaan tehtiin muutoksia. Nyt on kaksi viime vuotta menty noususuuntaan, toteaa Levin alppihiihdon maailmancupin pääsihteeri Marko Mustonen.

Vuonna 2015 maailmancupin osakilpailu jouduttiin Levillä perumaan lumen puutteen vuoksi. Se oli kolmas peruutus Levin maailmancupin historiassa.

Muutaman viime vuoden aikana viikonlopun yleisömäärä on kääntynyt taas nousuun. Vuoden 2016 pohjakosketuksen jälkeen yleisömäärä kääntyi kasvuun ja kävijöitä oli seuraavana vuonna jo 17 000. Viime vuonna järjestäjät ilmoittivat, että yleisöä kisapaikoilla oli viikonlopun aikana 20 000, saman verran kuin vuosina 2012–2014.

– Kansainvälinen matkailijamäärä on ehkä hieman paikannut tilannetta, jossa kotimaisten kävijöiden määrä on vähentynyt. Tänne tullaan tietysti lähialueilta, muun muassa naapurimaista, Ruotsista ja Norjasta seuraamaan kisoja, toteaa Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

TV-sopimukset ja yhteistyökumppanit pitävät talouden tasapainossa – lipputulot pienessä roolissa

Levin kisaviikonlopun budjetti on 1,5 miljoonaa euroa. Lipputulojen osuus tuotoista on ainoastaan viidennes ja valtaosa tuloista saadaan yhteistyö- ja TV-sopimuksista.

– Kansainväliset TV-tulot ovat suurin, ehkä yli 40 prosenttia, ja siihen lisättynä yhteistyösopimukset määrittelevät 80 prosenttia tuloista, laskee pääsihteeri Marko Mustonen cupin talousrakennetta.

Järjestäjät eivät tavoittele maailmancupin kilpailulla taloudellista voittoa, vaan pääpaino on maailmanlaajuisella näkyvyydellä. Maailmancup ei ole itsessään bisnes, vaan viivan alle odotetaan jäävän muutakin kuin riihikuivaa rahaa, toteaa Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari.

– Meillä on strateginen tavoite, että päästäisiin nollatulokseen. Olemme valmiita investoimaan alueen markkinointiin, että saadaan näkyvyyttä tapahtumalle. Tapahtumalla on satoja miljoonia katsojia, sitä ei voi vertailla rahaan, hän hehkuttaa.

Levillä lasketaan alppihiihdon maailmancupin osakilpailuja vielä tulevinakin vuosina, sillä tapahtuma on Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n kalenterissa ainakin vuoteen 2021 asti.

Seuraa kisoja Areenasta täältä.

Lue myös:

FIS näytti vihreää valoa Levin alppikisarinteelle

Hiihtokeskus ei ole enää riskibisnestä – Lapissa investoidaan miljoonia hisseihin