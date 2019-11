YouTubeen tulee suuri uudistus jättisakkojen takia – Yhtiö poistaa kommentit ja personoidut mainokset lapsille suunnatuista videoista

Suomen tunnetuimpiin tubettajiin lukeutuva Pinja Sanaksenaho aloitti tubettamisen 11-vuotiaana vuonna 2013. Sanaksenaho joutunee YouTuben sääntöuudistuksen myötä pohtimaan, mitkä hänen videoistaan on suunnattu lapsille.

Suomen tunnetuimpiin tubettajiin lukeutuva Pinja Sanaksenaho aloitti tubettamisen 11-vuotiaana vuonna 2013. Sanaksenaho joutunee YouTuben sääntöuudistuksen myötä pohtimaan, mitkä hänen videoistaan on suunnattu lapsille. Ronnie Holmberg / Yle

Suomalainen tubettajia edustava vaikuttajatoimisto arvioi, että YouTuben sääntömuutokset on syytä ottaa vakavasti.

Teknologiayhtiö Googlen omistama videopalvelu YouTube muuttaa ensi tammikuussa sääntöjään, jotka koskevat lapsille suunnattuja videoita. Muutoksen myötä sisällöntuottajien vastuu videoistaan kasvaa.

Uudistus johtuu siitä, että Yhdysvaltain kuluttajansuojaviranomaisen FTC:n ja New Yorkin osavaltion oikeusministerin mukaan YouTube on kerännyt laittomasti henkilökohtaisia tietoja lapsista ilman näiden vanhempien lupaa.

FTC kertoi syyskuussa julkaisemassaan tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että Google ja YouTube ovat sopineet maksavansa yhteensä 170 miljoonan dollarin korvaukset FTC:lle ja New Yorkin osavaltiolle lasten yksityisyyttä suojelevan COPPA-lain rikkomisesta. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin sakkomaksu, joka liittyy COPPA-tapaukseen.

COPPA antaa vanhemmille oikeuden määritellä, mitä tietoja verkkosivut voivat kerätä heidän lapsistaan. Laki kieltää tietojen keruun alle 13-vuotiaista ilman vanhempien suostumusta.

FTC:n mukaan YouTube oli kerännyt evästeiden avulla tietoja lapsille suunnattujen kanavien ja videoiden käyttäjistä.

Yhtiö tienasi miljoonia dollareita suuntaamalla personoituja mainoksia käyttäjille evästeiden kautta saatujen tietojen perusteella. Käyttäjän tietokoneelle asentuva eväste voi esimerkiksi seurata, millä verkkosivuilla käyttäjä vierailee.

Suuria muutoksia tulossa

Google kertoo muuttavansa (siirryt toiseen palveluun) tapaa, jolla yhtiö kerää ja käyttää tietoja lapsille suunnatusta sisällöstä YouTube-palvelussaan. Muutos on seurausta FTC:n kanssa tehdystä sopimuksesta. Uudet säännöt ovat maailmanlaajuiset, vaikka COPPA on yhdysvaltalainen laki.

Jatkossa YouTube vaatii, että sisällöntuottajien pitää ilmoittaa, jos heidän sisältönsä on suunnattu lapsille. Google kertoo, että se aikoo myös tunnistaa lapsille suunnattuja videoita tekoälyn avulla.

YouTube poistaa lapsille tarkoitetuista videoista käyttäjälle personoidut mainokset ja tilalle tulee ”asiayhteyteen sopivia” mainoksia. Googlen mukaan tämä voi joidenkin sisällöntuottajien kohdalla johtaa heidän saamiensa mainostulojen vähenemiseen.

Lisäksi lapsille suunnatuista videoista poistetaan muun muassa kommentointimahdollisuus ja julkisesti näkyvät tykkäykset.

Lapsi katsoo kännykällä leluvideota YouTubesta. Merja Siirilä / Yle

YouTube julkaisi viime viikolla videon (siirryt toiseen palveluun), jolla se tiedottaa sisällöntuottajia tulevista muutoksista ja antaa ohjeet, kuinka käyttäjä voi merkata kanavansa ja videonsa lapsille suunnatuiksi. Yhtiö neuvoo luokittelemaan myös jo aiemmin palveluun ladatut vanhat videot.

Sisältö voi olla YouTuben mukaan suunnattu lapsille esimerkiksi silloin, kun videoissa painottuvat lapset ja lasten suosimat hahmot, lastenohjelmat, lelut, lastenlaulut, opetussisällöt ja lapsia kiinnostavat julkisuuden henkilöt.

Yhtiön edustaja toteaa videolla, että he eivät voi antaa lainopillisia neuvoja ja määrittää, onko jokin tietty video suunnattu lapsille. Viime kädessä sisällöntuottajat ovat itse vastuussa videoistaan ja heille voi tulla seuraamuksia, jos videoita ei ole merkattu oikein.

Valtavat sakot uhkaavat tubettajia

Amerikkalaisen teknologiasivusto The Vergen (siirryt toiseen palveluun) mukaan monet tubettajat ovat epätietoisia siitä, millainen sisältö tarkalleen ottaen pitäisi luokitella lapsille suunnatuksi ja mitä videoiden vääränlaisesta luokittelusta seuraa.

Harmaalla alueella ovat esimerkiksi pelivideot, leluarvostelut, anime, aikuisten animaatiosarjat ja Star Warsin kaltaiset suositut brändit, joilla on sekä lapsi- että aikuisfaneja. Sekin on epäselvää, voidaanko yksittäinen tubettaja katsoa lapsia kiinnostavaksi julkisuuden henkilöksi.

The Vergen mukaan FTC voi haastaa oikeuteen yksittäisiä YouTube-kanavien omistajia, jos nämä eivät noudata palvelun uusia sääntöjä. Esimerkiksi monilla leluvalmistajilla on lapsille suunnattuja YouTube-kanavia. Käytännössä siis kanavan ylläpitäjä voisi joutua oikeudellisiin vaikeuksiin, jos hän ei merkkaa lapsille suunnattua sisältöä oikein.

The Vergen mukaan COPPA-laki antaa FTC:lle mahdollisuuden vaatia 42 000 dollarin korvausta jokaisesta väärin merkatusta videosta.

– Jos FTC päättää, että kohteenamme on lapset, saamme sakot. Se on pelottavaa, leluvideoita Pixel Dan -kanavallaan julkaiseva Dan Eardley sanoi The Vergelle.

Teknologiasivusto arvioi, että FTC:n resurssit eivät kuitenkaan riitä kaikkien YouTube-videoiden valvontaan, joten viranomainen luultavasti keskittyy suosituimpien kanavien jahtaamiseen.

Kuvakaappauksia Pixel Danin leluvideosta ja englannin kielellä värejä opettavasta Learn Colors with Gorilla -videoista. Kuvakaappauksia Pixel Danin ja Learn Colors Gorilla videoista

"Syytä ottaa vakavasti"

Monia suomalaisia tubettajia edustavan vaikuttajatoimisto Troot Finlandin Head of Productions Kaisa Suomela arvioi sähköpostitse Ylelle, että YouTuben sääntömuutokset on syytä ottaa vakavasti.

– Emme kuitenkaan usko, että tämä tulee vaikuttamaan YouTuben suosioon merkittävästi. Hyvälle sisällölle riittää katsojia jatkossakin, Suomela sanoo.

Suomelan mukaan YouTube-sisältöjen valvomiseen tekoälyn avulla liittyy ongelma, että koneäly ei tunnista esimerkiksi pohjoismaisia kieliä tarpeeksi hyvin.

– Käyttäjillä on mahdollisuus raportoida virheelliset luokittelut YouTubelle. Nähtäväksi jää, mikä tulkintakäytäntö tulee olemaan.

Suomela toteaa, että koska kyseessä on uusi asia, niin tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa, kuinka COPPA-lain soveltaminen tulee vaikuttamaan Suomessa ja Suomi-Tubessa.

Hänen mukaansa seuraukset esimerkiksi pohjoismaisille tubettajille tulevat YouTuben käyttöehdoista. Yhtiöllä on oikeus sulkea tubettajien käyttäjätilit, jos käyttöehtoja rikotaan.

– YouTube on itse sakkovelvollisuuden alla ja pyrkii tätä kautta antamaan vastuuta myös käyttäjilleen, Suomela arvioi.