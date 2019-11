Tässä se laite on! Koneita voi ohjata jo ajatuksen voimalla – aieohjaus ja ”ajatustenluku” on osin tätä päivää

Mitä jos voisi lähettää tekstiviestin ilman käsiä, pelkästään ajattelemalla viestin lähettämistä? Tai ohjata televisiota pelkän ajatuksen voimalla?

Tämä kaikki on tutkija Sid Kouiderin mukaan jo mahdollista.

Kasvuyritystapahtuma Slushissa julkaistu Nextmind-yrityksen laite ottaa komentonsa suoraan aivokuorelta.

Nextmindin toimitusjohtaja Sid Kouiderinnäyttää videolta miten yhtiön kehittämällä aivopannalla voidaan ohjata älytelevision valikkoja ja pelata tietokonepelejä. Laite on kämmenen kokoinen pallukka, joka painetaan takaraivoa vasten.

– Aivoissa tapahtuu asioita, joita koet, mutta joita et pysty selittämään muille. Lukemalla aivokuorta ja yhdistämällä se tietokoneeseen voidaan visualisoida asioita, joita ei pystytä edes sanoittamaan, hän sanoo.

Koiuderin mukaan ei vielä edes tiedetä, mitä kaikkea voidaan saavuttaa, kun ihmisen aivot yhdistetään tietokoneeseen. Hänellä itsellään on siitä paljon ideoita.

Tietokoneelta voisi hakea esimerkiksi valokuvan pelkästään ajattelemalla sitä. Tai omista mielikuvista voisi luoda virtuaalimaailman.

Laite lukee ajatukset tai komennot suoraan aivoista

Sid Kouider on neurotieteiden professori. Ennen yrityksen perustamistaan pari vuotta sitten hän ehti tutkia alaa 15 vuotta.

Nexmindin laitetta on ollut luomassa hänen lisäkseen neurotieteilijöitä ja koneoppimisen asiantuntijoita. Yhtiön tiimissä työskentelee 15 ihmistä.

– Aivojen signaalit ovat hyvin hälyisiä ja siksi on vaikea luoda toimivia ohjausmenetelmiä, Kouider sanoo.

– Nyt me alamme kyetä dekoodaamaan visuaalista tietoisuutta aivoista reaaliajassa. Päivittäisiin käyttösovelluksiin.

Ensimmäiset Kouiderin videolta näyttävät sovellukset ovat jonkinlainen sohvaperunan unelma.

Kouiderin esittämällä videolla laite lukee aivoista silmien katseen kohdistumista ja sitä kautta ohjaa televisiota. Edes kaukosäädintä tai ääntä ei tarvita.

Laitetta voi jo tilata, mutta ensimmäiset toimitukset ovat Koudierin mukaan vasta ensi vuonna. Se on kehittäjäversio, jolla yhtiö houkuttelee muita yrityksiä tuotekehitykseen.

Yle ei päässyt testaamaan laitetta.

Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen teknologian laitoksen apulaisprofessori Lauri Parkkonen toteaa, että Sid Kouider on tunnustettu aivotutkija. Tv:n kanavan vaihtaminen "ajatuksen voimalla" tai katsetta suuntaamalla on hänen mukaansa teknisesti mahdollista. Mutta esimerkiksi valokuvan automaattinen hakeminen pelkästään ajattelemalla sitä ei ole mahdollista kuin aivan pienestä joukosta kuvia.

– Niihinkin liittyvä aivotoiminta pitää koneelle ensin opettaa, Parkkonen kertoo sähköpostitse.

Hän epäilee, onko tv-kanavan vaihtaminen "ajatuksia lukemalla" kovin järkevää.

– On helpompi ohjata tv:tä esimerkiksi kameran kuvaamalla kädenliikkeellä kuin pitää EEG-elektrodeja tai EEG-pantaa päässään tuota tarkoitusta varten, Parkkonen kirjoittaa.

Kuka valtaa ajatusohjausmarkkinat?

Aieohjaus – ajatuksen voimalla laitteiden ohjaaminen – on jo joka tapauksessa jo totta. Sitä kehitetään eri puolilla maailmaa.

Viime vuonna Slushissa esiteltiin Ctrl Labsin aiheohjauslaite. Se oli ranneke, joka luki käden hermoratojen signaalia.

Facebook kehittelee myös aivo-ohjausta ja ostikin sittemmin Ctrl Labsin. Myös Elon Muskilla on kehitteillä oma aieohjauslaitteensa. Toisin kuin Nextmindin laitteessa, Muskin Neuralink-yhtiössä kehitteillä olevassa laitteessa pitää porata reikä päähän. Koneita ohjataan siis aivoimplanttien avulla.

Sid Koudierin mukaan Nextmindin laite eroaa Ctrl Labsin laitteesta siinä, että se tulkitsee suoraan aivotoimintaa, ei käden hermoratojen komentoja. Eikä siinä tarvitse porata päähän reikiä.

Netxmindin lehdistötiedote määrittelee, että laite on “on aivojen toimintaa aistiva laite, joka mahdolilstaa pelaamisen ja sähkö- ja mobiililaitteiden ohjauksen ajatusten avulla. Kyse on uudesta aivojen toimintaa aistivan teknologiasta ja koneoppimisen yhdistämisestä digitaalisiksi komennoiksi”.

Nextmid on siis jonkinlainen kannettava aivomittari, joka mittaa kallon läpi ihmisen näköaivokuorta.

– Teimme oman laitteen, omat tarkat sensorit ja kehitimme samaan aikaan koneoppivat algoritmit jotka mittaavat ja tulkitsevat dataa reaaliajassa.

Nextmindiin sijoittaneen Sune Alstrupin mukaan yhtiöllä on etumatka nimekkäämpiin kilpailijoihin. Alstrupin ohella yhtiöön on sijoittanut Nordic Maker sijoitusrahasto sekä suomalainen Sisu Game Ventures. Yhteensä rahoitusta on 4,6 miljoonaa euroa. Osa siitä on erilaisia julkisia palkintoja ja apurahoja.