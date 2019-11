Kalapuikot huonoja ja ruoasta löytyi nasta – Helsinkiläisessä koulussa ruoka muuttui lasten mielestä pahaksi, kun toimittaja vaihtui

Kouluruoka on muuttunut kilpailutuksen jälkeen pahaksi osassa Helsingin kouluista. Ruoka on ollut kylmää, ja sitä ei ole ollut riittävästi.

Helsinkiläisen Maatullin ala-asteen oppilaat havahtuivat tämän vuoden alussa siihen, että kouluruoka oli muuttunut entisestä ja maistui aiempaa pahemmalle.

Kaupunki oli kilpailuttanut syksyllä 2018 Maatullin ala-asteen ja kuuden muun koulun ruokailun. Kilpailutuksen voitti Fazer Food Service.

Maatullin oppilaat eivät kuitenkaan jääneet laakereille makaamaan. He haastattelivat toisiaan ja toivat pian rehtori Heli Siljamalle kirjeen.

Maatullin ala-asteen rehtori Heli Siljama. Ronnie Holmberg / Yle

– Oppilaat olivat haastatelleen toisia koulumme oppilaita, keränneet nimet, ja kirjeessään he toivoivat parannusta ruokaan, rehtori Siljama sanoo.

Rehtori toimitti kirjeen eteenpäin ruoan valmistajalle, ja pian ruoka muuttuikin Maatullin ala-asteella paremmaksi.

Maatullin ala-asteen oppilaat Jade Mikkonen, Lena Janik, Kerttu Tanskanen, Emilia Päivärinne, Laura Päivärinne ja Emilia Rasilainen kyselivät koulukavereidensa mielipidettä ruoasta viime talvena ja saivat lopulta ruoassa aikaan muutoksen parempaan. Ronnie Holmberg / Yle

Hiidenkiven peruskoulussa ruoka usein lopussa

Aivan joka paikassa ei ole käynyt yhtä hyvin.

Samassa kilpailutuksessa ruoan tuottaja muuttui myös kuudella muulla kouluyksiköllä. Ainakin parissa koulussa ruoka on ollut edelleen silloin tällöin kylmää, tai sitä ei ole ollut aina riittävästi.

Ruoka on loppunut kesken muun muassa Hiidenkiven peruskoulussa. Rehtori Janika Salon mukaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten ruokailussa keittiöhenkilökunta on usein joutunut etsimään korvaavaa tarjottavaa esille.

– Kyllä. Tämä pitää paikkansa. Ajoittain on tilanteita, että ruoka loppuu ja nuorilla menee silloin hermot.

– Olen sitä mieltä, ettei ruoka voi loppua kesken. Näin ei voi tapahtua. Kyllä nyt pitäisi olla jo ruoan tuottajalla tieto, että kuinka paljon mitäkin ruokaa menee. Luulisi, että 11 kuukaudessa olisi syntynyt jo tietämys asiasta, rehtori Salo sanoo.

Rehtori Salon mukaan Hiidenkiven peruskoulun oppilaat ovat reagoineet ruoan tuottajan muutokseen selvästi. Ruoka on maistunut ja näyttänyt erilaiselta. Kalapuikotkin ovat näyttäneet erilaisilta.

– Lasten viesti on ollut, että ruoka on pahaa, Salo sanoo.

Kaiken kukkuraksi toissa viikolla Hiidenkiven koulussa ruoan seasta löytyi myös nasta.

Täyttä varmuutta ei ole, miten nasta ruokaan oli päätynyt, mutta nyt Hiidenkiven koulussa on sovittu, että ruokaa tuottavan Fazerin kanssa tiivistetään yhteistyötä ja tavataan useammin.

– Ja jos palvelu on tosi paljon sen alle, kuin se on aiemmin ollut, emme maksa laskuja. Se on ollut kaupungin ohje, Hiidenkiven peruskoulun rehtori Janika Salo sanoo.

Fazer korjaa toimintaansa

Fazer Food Service vahvistaa tiedon, että kouluruokailuissa on ollut ongelmia. Tällä hetkellä Fazer Food Servicellä on Helsingissä vastuullaan kahdeksan koulun ruokahuolto. Lisäksi seitsemän päiväkotia.

Hiidenkiven koulun tilanne tuli Fazer Food Servicen asiakkuusjohtajan Maarit Parikan mukaan Fazerille yllätyksenä.

– Palaute huonosta ruoasta, ruoan loppumisesta tai kylmyydestä ei ollut tullut meille aiemmin perille.

Parikan mukaan heidän selvityksissään on käynyt ilmi, että palaute koululla oli annettu suoraan keittiön työntekijöille.

– Voi olla, että koululla on juuri silloin ollut ekstraajia, ja palaute ei ollut tullut meille asti, Salo sanoo.

Parikka sanoo, että palautejärjestelmässä on ollut kehittämistä ja nyt siihen tulee Hiidenkiven koulun tapauksen jälkeen muutos. Fazer aikoo perustaa sähköisen palautekanavan, jonka kautta koulujen on helpompi olla heihin suoraan yhteydessä.

Lisäksi Fazer toivoo, että jokaiselle koululle perustetaan oppilaiden ruokaraati.

– Meidän tahtotila on, että yhteistyö koulun oppilaiden kanssa olisi hyvää. Että me saisimme heiltä palautetta.

Lisäksi Fazer aikoo varmistaa paremmin, milloin ruoan pitää olla valmiina, jotta ruoan saatavuudessa ei olisi jatkossa enää katkoksia.

Lisäksi Hiidenkiven nastan löytymisen jälkeen valvontaa lisätään jokaisella ruokalinjastolla. Jatkossa Hiidenkiven koulussa on jokaisella linjastolla aina yksi opettaja valvomassa.

– Olemme huolissamme ruokaturvallisuudesta. Toivomme, että meidän opiskelijoille ja oppilaille ei sattuisi enää tämmöistä, Fazer Food Servicen asiakkuusjohtaja Maarit Parikka sanoo.

Fazer Food Servicen asiakkuusjohtaja Maarit Parikka. Ronnie Holmberg / Yle

Kaupunki miettii toimenpiteitä

Helsingin kaupunki ei kuitenkaan niele Fazerin selityksiä sellaisinaan.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toimialajohtaja Liisa Pohjolainen sanoo, että kaupunki aikoo tehdä tapauksesta perinpohjaisen selvityksen ja pohtii sen jälkeen, tuleeko jotain toimenpiteitä palveluntarjoajaa kohtaan.

– En muista nastaa aiemmin, mutta muovinpalaa ja hiuksia on tutkittu. Tämä on turvallisuuskysymys. Näihin suhtaudutaan vakavasti, Pohjolainen sanoo.

Pohjolaisen mukaan selvityksessä kiinnitetään huomio erityisesti siihen, kuinka paljon Fazerille on annettu palautetta tämän vuoden mittaan ruoan laadusta tai riittävyydestä, ja onko palaute vaikuttanut ruoan laatuun.

– Jos reklamaatio on tehty, sen olisi pitänyt mennä keittiön kautta perille. Meillä on heidän kanssaan sopimus, ja tieto olisi pitänyt mennä perille, Pohjolainen sanoo.

Pohjalaisen mukaan on mahdollista, että kaupunki miettii hintahyvityksiä tai muita sanktioita.

– Lasten on oikeus saada joka päivä lämmin ruoka koulussa ilman mitään ylimääräisiä esineitä. Ja ruoka ei saa loppua kesken koulussa. Sitä täytyy olla riittävästi ja sen tulee olla maittavaa.

